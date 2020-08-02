В Темиртау до смерти избили мужчину

Караганда. 1 августа. Kazakhstan Today - В Темиртау 44-летнего мужчину избили до смерти, передает Kazakhstan Today.

30 июля, около 23.00, при обходе территории участковый инспектор Восточного отдела полиции УП города Темиртау в одной из квартир дома по улице Сейфуллина обнаружил избитого 44-летнего мужчину. Горожанин находился в тяжелом состоянии, сообщает Polosia.kz.

Каретой скорой медицинской помощи его доставили в медицинское учреждение, где он, не приходя в сознание, скончался.

В ту же ночь сотрудники криминальной полиции задержали 28-летнего подозреваемого.





Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

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