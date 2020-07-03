В Туркестанской области мошенница вовлекла местных жителей в финансовую пирамиду

Туркестан. 2 июля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали мошенницу, которая вовлекла сельчан в финансовую пирамиду, передает Kazakhstan Today.

В Сарыагашский отдел полиции с заявлением обратились более 10 местных жителей. Граждане жаловались на малознакомую женщину, которая в течение марта и мая прошлого года вовлекла сельчан в финансовую пирамиду. Она, в свою очередь, пообещала взамен хорошие проценты. Однако впоследствии женщина скрылась из виду, оставив всех вкладчиков ни с чем. Спустя год, местные жители, поняв, что стали жертвой мошенницы, обратились за помощью в полицию", - сообщили в Департаменте полиции региона.

Заявления граждан полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество).

По данным полиции, подозреваемую задержали по месту жительства.

Она местная жительница. Ранее судимая. В ходе досудебного расследования установлено, что в результате денежной аферы пострадали 11 граждан. Им причинен материальный ущерб на сумму около 3,5 млн тенге. Районным судом подозреваемая отпущена под подписку о невыезде", - проинформировали в ведомстве.

Полиция Туркестанской области просит граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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