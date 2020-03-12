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В Уральске подростки изнасиловали девятиклассницу

11.03.2020, 20:30 11476
В Уральске подростки изнасиловали девятиклассницу
Уральск. 11 марта. Kazakhstan Today - В Уральске подростки изнасиловали девятиклассницу, передает Kazakhstan Today. 
 
8 марта родители школьницы разрешили ей отметить праздник с друзьями дома, а сами ушли. В итоге несколько подростков изнасиловали девочку, пишет "Уральская неделя".
 
Информацию подтвердили в департаменте полиции ЗКО.
 

Так как дело связано с несовершеннолетней, мы не можем говорить о нём без согласования с прокуратурой. Вся необходимая информация будет доступна завтра, 12 марта", - сообщили в пресс-службе полиции.

 
Факт изнасилования также косвенно подтвердили в городском отделе образования. Главный специалист воспитательного отдела образования Жазира Рысказиева сообщила о мероприятиях, которые будут проводиться в школах Уральска после этого случая.
 

Во всех 51 школах города мы вплоть до 3 апреля будем проводить родительские собрания во всех параллельных классах. Мы не будем затрагивать конкретно этот случай, однако будем объяснять родителям касаемо безопасности их детей. К примеру, что им не стоит давать разрешение детям на подобные мероприятия, будем говорить насчёт выдачи денег на карманные расходы. На собраниях также будут присутствовать школьные инспекторы, медики и психологи", - рассказала Жазира Рыскалиева.

 

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