Уральск. 11 марта. Kazakhstan Today - В Уральске подростки изнасиловали девятиклассницу, передает Kazakhstan Today.

8 марта родители школьницы разрешили ей отметить праздник с друзьями дома, а сами ушли. В итоге несколько подростков изнасиловали девочку, пишет "Уральская неделя"

Информацию подтвердили в департаменте полиции ЗКО.

Так как дело связано с несовершеннолетней, мы не можем говорить о нём без согласования с прокуратурой. Вся необходимая информация будет доступна завтра, 12 марта", - сообщили в пресс-службе полиции.

Факт изнасилования также косвенно подтвердили в городском отделе образования. Главный специалист воспитательного отдела образования Жазира Рысказиева сообщила о мероприятиях, которые будут проводиться в школах Уральска после этого случая.

Во всех 51 школах города мы вплоть до 3 апреля будем проводить родительские собрания во всех параллельных классах. Мы не будем затрагивать конкретно этот случай, однако будем объяснять родителям касаемо безопасности их детей. К примеру, что им не стоит давать разрешение детям на подобные мероприятия, будем говорить насчёт выдачи денег на карманные расходы. На собраниях также будут присутствовать школьные инспекторы, медики и психологи", - рассказала Жазира Рыскалиева.

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