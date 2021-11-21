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В Уральске сотрудника ЦОНа уличили в разглашении персональных данных

20.11.2021, 12:50 111916
В Уральске сотрудника ЦОНа уличили в разглашении персональных данных
Фото: obk.kz
УРАЛЬСК. 20 НОЯБРЯ - В Уральске сотрудника ЦОНа уличили в разглашении персональных данных. Факт разглашения данных был выявлен во время внутренней проверки госкорпорацией "Правительство для граждан" по ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На выездном заседании партии "Нур Отан" в филиале корпорации "Правительство для граждан" инспектор по партийному контролю Афиза Семгалиева сообщила, что в Казахстане в этом году было зафиксировано 8 фактов передачи личных данных граждан третьим лицам. Один из таких фактов имел место в Уральске, сообщает uralskweek.kz.
 
По этому поводу директор Западно-Казахстанского областного филиала НАО "Правительство для граждан" Надир Курумбаев рассказал, что факт разглашения данных был выявлен во время внутренней проверки методом тайного покупателя, когда под видом клиента сотрудник их ведомства обратился в ЦОН и специалист, обслуживающий его, раскрыл все паспортные данные по требуемому человеку.
 

Этому специалисту было объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Если данный факт повторится, с сотрудником будет расторгнут трудовой договор", - констатировал Надир Курумбаев.

 
 

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В Нур-Султане задержали мошенника лжеполицейского

20.11.2021, 19:33 75169
НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции задержали 26-летнего уроженца ВКО, который на протяжении двух месяцев совершал хищения денежных средств, обманывая граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Противоправные действия он совершал, представляясь полицейским, сообщает пресс-служба ДП столицы.
 
К примеру, подозреваемый вымогал у жительницы столицы 300 тысяч тенге. Узнав, что женщина предоставляет интимные услуги, он по телефону угрожал ей административным арестом. Лжеполицейский убедил женщину перевести деньги на его счет. 
 
В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению еще трех эпизодов мошенничества. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. 
 

Более 63 тыс. литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау

19.11.2021, 17:39 203662
АКТАУ. 19 НОЯБРЯ - В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области при попытке незаконной реализации авиационного топлива задержан водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. Абдикамалов. В ходе следствия установлено, что он, совместно с заведующим складом ГСМ аэропорта М. Чабаевым, организовал хищение авиационното топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Виновных приговорили к трем годам ограничения свободы.

 

В Караганде задержали угонщика автомобиля

19.11.2021, 13:57 164809
В Караганде задержали угонщика автомобиля
Фото: slovoidilo.ua

КАРАГАНДА. 19 НОЯБРЯ - В Караганде по "горячим следам" был задержан угонщик автомобиля. Им оказался 24-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz, 12 ноября, около 01.40, в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение об угоне автомобиля в 14-м микрорайоне.

48-летний житель города пояснил полицейским, что, вернувшись в работы, поставил свою машину во дворе многоквартирного дома. Мужчину насторожила сработавшая сигнализация. Он выглянул в окно и обнаружил исчезновение авто. Сумма ущерба составила 500 тысяч тенге.

Полицейские заметили угнанное транспортное средство, следовавшее в соседнем микрорайоне. Они задержали автомобиль, за рулем которого находился 24-летний мужчина. Он дал признательные показания. Автомобиль изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Атырау житель Акмолинской области угнал автобус.

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