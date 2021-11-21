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УРАЛЬСК. 20 НОЯБРЯ - В Уральске сотрудника ЦОНа уличили в разглашении персональных данных. Факт разглашения данных был выявлен во время внутренней проверки госкорпорацией "Правительство для граждан" по ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На выездном заседании партии "Нур Отан" в филиале корпорации "Правительство для граждан" инспектор по партийному контролю Афиза Семгалиева сообщила, что в Казахстане в этом году было зафиксировано 8 фактов передачи личных данных граждан третьим лицам. Один из таких фактов имел место в Уральске, сообщает uralskweek.kz

По этому поводу директор Западно-Казахстанского областного филиала НАО "Правительство для граждан" Надир Курумбаев рассказал, что факт разглашения данных был выявлен во время внутренней проверки методом тайного покупателя, когда под видом клиента сотрудник их ведомства обратился в ЦОН и специалист, обслуживающий его, раскрыл все паспортные данные по требуемому человеку.

Этому специалисту было объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Если данный факт повторится, с сотрудником будет расторгнут трудовой договор", - констатировал Надир Курумбаев.