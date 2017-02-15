В Усть-Каменогорске таможенник и пограничник заплатят более 6 млн тенге штрафа каждый за взятку

Усть-Каменогорск. 15 февраля. Kazakhstan Today - Военный суд Усть-Каменогорского гарнизона рассмотрел уголовное дело по факту получения взятки в общей сумме 105 000 тенге сотрудником таможенного поста "Майкапшагай" Р. при активном пособничестве со стороны военнослужащего войсковой части 2017 Пограничной службы КНБ Республики Казахстан И., сообщили в пресс-службе Военного суда РК.

Согласно материалам уголовного дела, Р. посредством активного пособничества со стороны военнослужащего по контракту войсковой части 2017 Пограничной службы КНБ И. некоему гражданину Н. в сентябре 2016 года незаконно помог перевезти товар в виде трех юрт без оплаты таможенной пошлины, передает Kazakhstan Today.

"Данная незаконная сделка представителей таможенной и пограничной служб контролировалась органами уголовного преследования и, соответственно, фиксировалось в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, что впоследствии позволило изобличить последних в совершении противоправного деяния. При этом при получении очередной мзды за свои незаконные действия в пользу Н. органами уголовного преследования Р. был задержан с поличным", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что в судебном заседании Р. и И. свою вину полностью признали и раскаялись.

Суд признал Р. виновным по части 2 статьи 366 УК РК и приговорил к штрафу в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть в сумме 6 250 000 тенге.

Также суд признал И. виновным по части 5 статьи 28, части 2 статьи 366 УК РК и приговорил к штрафу в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть в сумме 6 300 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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