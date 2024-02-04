В ВКО живодер зарубил топором щенков

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Шымкент. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы.





После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан, сейчас он находится под следствием. Согласно нормам действующего законодательства ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки, этот прецедент находится у него на контроле.





Случай в Шымкенте - вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.



