03.02.2024, 09:46 23776
В ВКО живодер зарубил топором щенков
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские установили личность живодера, зарубившего щенков топором, сообщает YK-news.kz.
Это 56-летний житель Усть-Каменогорска. На учете он нигде не состоит. В связи с жестоким обращением с животными началось досудебное расследование.
Напомним, в ноябре 2023 года в одном из домов Павлодара по записям с видеокамер увидели жестокое обращение с животным. Инцидент произошел 23 ноября в подъезде. На записи женщина разливает уксус на лестничной площадке подъезда, а потом льет его на кошку.
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03.02.2024, 13:22 18576
Уполномоченный по правам человека прокомментировал инцидент с кражей невесты в Шымкенте
Фото: freepik.com
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Шымкент. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы.
После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан, сейчас он находится под следствием. Согласно нормам действующего законодательства ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки, этот прецедент находится у него на контроле.
Случай в Шымкенте - вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.
Напомним, в 2023 году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.
03.02.2024, 11:04 22096
В Караганде ликвидировали нарколабораторию
В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ
Фото: КНБ РК
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Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает пресс-служба КНБ РК.
24-25 января оперативники по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержали двоих граждан.
В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тыс. разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.
По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.
Начато досудебное расследование. С санкции суда к задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В конце января крупнейшую в Казахстане нарколабораторию ликвидировали в Алматы. Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз.
02.02.2024, 19:36 47796
На 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург иностранца
Правонарушитель полностью признал свою вину
Фото: depositphotos.com
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на 2,5 млн тенге оштрафовали "заминировавшего" рейс Астана - Санкт-Петербург 36-летнего иностранца, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В конце января текущего года решением межрайонного суда по уголовным делам Астаны данный гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 750 МРП (2 587 700 тенге) ", - сообщил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.
Подчеркивается, что по вышеуказанному факту проведено досудебное расследование.
В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане увеличилось количество лжетеррористов.
02.02.2024, 13:36 61591
Планировавшего воевать на стороне террористов в Сирии казахстанца задержал КНБ
Ему вменяют обвинение за пропаганду и призывы к совершению актов терроризма
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Шымкент. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан житель Туркестанской области, который планировал перебраться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
1 февраля 2024 года по подозрению в пропаганде терроризма в Шымкенте задержан житель Туркестанской области.
По материалам следствия, он планировал переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок",- сказано в сообщении ведомства.
В отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", проводятся следственные действия.
Напомним, 20 и 24 января 2024 года КНБ РК при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области проведены спецоперации по пресечению деятельности религиозных радикалов.
02.02.2024, 10:00 68716
Обманувшего более 230 человек мошенника задержали в Кызылорде
Сумма ущерба составила 2,9 млрд тенге
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Кызылорда. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Установлено, что он в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. Всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
В ходе расследования Каржауов скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор города Кызылорды.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, в этом году в Казахстане запустят систему выявления подозрительных денежных операций. По данным МВД, в 2023 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге.
01.02.2024, 19:19 92861
В Караганде задержали подозреваемого в избиении водителя скорой
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Караганда. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 1 февраля, при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Нурболат Дакебаев, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой 27 января в Караганде, сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.
В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск.
В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.
За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
В Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой помощи.
01.02.2024, 14:36 102626
Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании
Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, экстрадированный подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы с сообщниками из других стран с целью незаконного обогащения создали компанию Questra Holding.
На территории разных государств в интернет-сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещалась информация о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании", - пояснили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.
По данному факту начато досудебное расследование, и подозреваемые были объявлены в международный розыск.
В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК был задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - рассказали в пресс-службе.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года", - добавили в ведомстве.
01.02.2024, 12:20 95271
В полиции Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях
В департаменте уточнили, что выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы опровергли информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях, сообщает пресс-служба ДП.
Информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности. Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - добавили в департаменте.
Ранее в Алматы был обнаружен схрон с арсеналом оружия, похищенного во время январских событий.
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