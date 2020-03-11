В Восточном Казахстане задержан сбытчик наркотиков

Усть-Каменогорск. 10 марта. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске задержан 42-летний сбытчик наркотиков, передает Kazakhstan Today.

В Усть-Каменогорске полицейские задержали 42-летнего мужчину, занимавшегося сбытом наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Polisia.kz .

Во время обыска в гараже задержанного обнаружены и изъяты 10 пластиковых свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Также свертки были обнаружены в автомобиле "Тойота Матрикс". Экспертиза показала, что изъятое вещество - марихуана высушенная, весом более 500 граммов.

Кроме того, в машине у подозреваемого обнаружены еще 4 пакета с веществом в виде порошка и гранул голубого и зеленого цветов. Экспертиза установила, что изъятое вещество - восемь доз психотропного средства а-пирровалеронфенон, известного среди наркоманов как "скорость".

По словам задержанного, наркотики он хранил для дальнейшего сбыта. В настоящее время по двум фактам начато досудебное расследование по статьям "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" УК РК.

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