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В Восточном Казахстане задержан сбытчик наркотиков

10.03.2020, 09:19 8290
В Восточном Казахстане задержан сбытчик наркотиков
Усть-Каменогорск. 10 марта. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске задержан 42-летний сбытчик наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
В Усть-Каменогорске полицейские задержали 42-летнего мужчину, занимавшегося сбытом наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Polisia.kz. 
 
Во время обыска в гараже задержанного обнаружены и изъяты 10 пластиковых свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Также свертки были обнаружены в автомобиле "Тойота Матрикс". Экспертиза показала, что изъятое вещество - марихуана высушенная, весом более 500 граммов. 
 
Кроме того, в машине у подозреваемого обнаружены еще 4 пакета с веществом в виде порошка и гранул голубого и зеленого цветов. Экспертиза установила, что изъятое вещество - восемь доз психотропного средства а-пирровалеронфенон, известного среди наркоманов как "скорость". 
 
По словам задержанного, наркотики он хранил для дальнейшего сбыта. В настоящее время по двум фактам начато досудебное расследование по статьям "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" УК РК.
 

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