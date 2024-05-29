28.05.2024, 11:34 46721

В ЗКО осудили бухгалтера акимата за хищение более 7 млн тенге

Бухгалтера приговорили к трем годам лишения свободы
В ЗКО осудили бухгалтера акимата за хищение более 7 млн тенге
Фото: pexels.com
Уральск. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области осудили бухгалтера акимата за хищение бюджетных средств в размере более 7 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Виновное лицо осуждено по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса (Присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере) к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. С учетом малолетнего ребенка у подсудимой срок наказания отсрочен на 2 года", - проинформировали в пресс-службе.


Уточняется, что в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов была установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой бухгалтера акимата, которая на протяжении трех лет начисляла себе излишние суммы.

Судебный акт вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.


Ранее чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
 
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Теги:СудЗКОхищениебухгалтер

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29.05.2024, 15:02 1041

Обманувшие дольщиков и застройщика на миллиарды тенге мошенники получили тюремные сроки в Алматы

Обманувшие дольщиков и застройщика на миллиарды тенге мошенники получили тюремные сроки в Алматы
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы осудили группу мошенников, обманувших дольщиков и застройщика на 3,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Семеро человек оказались на скамье подсудимых по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам суда, директор ТОО и шестеро ее подельников привлекали покупателей к приобретению жилья в двух строящихся ЖК. Однако реализация квартир была заведомо невозможной ввиду того, что разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было. Несмотря на это, подсудимым удалось вовлечь в эту аферу 150 лиц, потративших на приобретение квартир 3,5 млрд тенге.

В результате застройщику пришлось полностью возместить обманутым дольщикам материальный ущерб.

Отмечается, что на вырученные денежные средства супружеская пара подсудимых выкупила участок в Алматы.

Под предлогом строительства ЖК были привлечены дольщики, хотя изначально строить данный ЖК не входило в их планы. В итоге к ним незаконно перетекли денежные средства и имущество 7 потерпевших на сумму около 300 млн тенге. О возмещении материального вреда они договорились, подписав медиативное соглашение", - рассказали в пресс-службе суда Алматы.


Отмечается, что подсудимые вину не признали, ссылаясь на то, что фактически желали реализовать квартиры.

Суд признал всех семерых подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 6 лет 8 месяцев с удовлетворением гражданского иска потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге в Актобе.
 
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Теги:УщербОПГдольщикимошенник
29.05.2024, 11:09 8646

О многомиллионных взятках и мошенничестве рассказали в Антикоре

Подсудимые получили различные сроки лишения свободы
О многомиллионных взятках и мошенничестве рассказали в Антикоре
Фото: Depositphotos
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О различных фактах взяточничества и мошенничества рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.

Отдельные лица, стремясь к личной выгоде и злоупотребляя доверием граждан, подстрекают их к даче взяток за решение различных вопросов. Часто люди становятся жертвами мошенников, передавая им денежные средства", - сообщили в Антикоре.


В частности, в Астане к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база № 2 и № 5" Жусупов М.

Он подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере. Настоящим приговором за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш И. и Демесинов Т. к 10 годам лишения свободы каждый", - говорится в информации.


В Костанае оглашен приговор в отношении адвоката Костанайской коллегии адвокатов Бранцева О.В. Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Бранцев О.В. под предлогом дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за увод от уголовной ответственности незаконно завладел денежными средствами своего подзащитного Сансызбаева А.К. в размере 600 тыс. тенге. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - рассказали в ведомстве.


Приговоры не вступили в законную силу.

Напоминаем, что взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно досрочном освобождении.

За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград и т.д.

Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель несет уголовное наказание.

В свою очередь напоминаем, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.

Ранее в Астане за взятки были осуждены директор финдепартамента и главный специалист Продкорпорации.

Всего с начала года в Казахстане 156 госслужащих совершили тяжкие преступления. Среди самых распространенных правонарушений: взяточничество, хищения и растрата чужого имущества, злоупотребление должностными полномочиями.
 
29.05.2024, 10:15 10676

Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы

Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы
Фото: КНБ
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух иностранцев, подозреваемых в пропаганде терроризма, задержали в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

28 мая 2024 года КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан. По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели", - проинформировали в КНБ.


Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
 
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Теги:ТерроризмКНБПодозреваемые
29.05.2024, 09:42 13806

Подозреваемого в убийстве экстрадировали из России в Казахстан

Ему грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы
Подозреваемого в убийстве экстрадировали из России в Казахстан
Фото: скриншот из видео
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В январе 2023 года в городе Шымкенте он в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство. Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации. По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК", - говорится в сообщении.


В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
 
29.05.2024, 09:03 15221

В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми

Министерством внутренних дел при координации Генеральной прокуратуры ведется работа по противодействию торговле людьми
В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми
Фото: Polisia.kz
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД с 22 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик". Выявлено 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz.

За создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с "трафиком" людей, начато три досудебных расследования. К примеру, в Астане пресечена преступная группировка из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти "элитных" банных комплексов. Проведено более 30 обысковых мероприятий, изъяты денежные средства и шесть автомашин. Основные фигуранты арестованы. Аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу. Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.


В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.

В Караганде задержана группа, организовавшая "бизнес" путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год. Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны. Работа в данном направлении продолжается", - сказал Куандык Алпыс.

 
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Теги:Торговля людьмиМВД
28.05.2024, 21:21 34946

В Астане на одной из строек произошел конфликт между рабочими

Полицейские установили всех участников инцидента
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяются слухи вокруг инцидента, произошедшего 27 мая между рабочими на одной из строек столицы.

Департамент полиции Астаны в своем аккаунте в Instagram сообщил, что на строительном объекте во время работ между рабочими произошел конфликт, причиной которого стало то, что один из мужчин прошел по подготовленному к стяжке полу, на что другой рабочий сделал ему замечание.

По прибытии полиции конфликт урегулирован. Сотрудники полиции установили всех участников инцидента, в отношении них будут приняты предусмотренные законом меры.
 
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Теги:Конфликтрабочиестройка
28.05.2024, 16:44 41116

Директор колледжа получил 7 лет тюрьмы за присвоение 29 млн тенге

Глава учебного заведения необоснованно издал приказы о премировании 29 работников и присвоил выделенные средства
Актау. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор гуманитарного колледжа в Мангистауской области присвоил 29,5 млн тенге, предназначенных для выплаты премий работникам, сообщает областная прокуратура.

По информации прокуратуры Мангистауской области, директор колледжа в период с декабря 2022 года по август 2023 года, издав необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа, незаконно присвоил денежные средства в размере 29,5 млн тенге.

Приговором Бейнеуского районного суда директору колледжа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - рассказали в пресс-службе ведомства.


Причиненный ущерб полностью взыскан в доход государства.

Напомним, главбух и замдиректора школы в Алматы отделались ограничением свободы за многомиллионные хищения.

 
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Теги:Судхищениеколледж
28.05.2024, 13:29 46706

Январские события: экс-замначальника полиции Алматы задержан по делу о пытках

Иные подробности данного дела разглашению не подлежат
Январские события: экс-замначальника полиции Алматы задержан по делу о пытках
Фото: Depositphotos
Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура сообщила о задержании бывшего заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова по делу о пытках во время январских событий.

По информации ведомства, экс-начальник ДП Алматы задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.

Иные подробности данного дела разглашению не подлежат.

Напомним, в апреле прошлого года экс-главе полиции Алматинской области Серику Кудебаеву вынесли приговор. Он был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии средней безопасности.
 
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