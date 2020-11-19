В ЗКО участник госзакупок подозревается в хищении 143 млн тенге бюджетных средств

Являясь участником государственных закупок, он совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 143 млн тенге, выделенных на строительство жилого дома в рамках государственной программы "Нурлы жер". Также подозреваемый в период 2017-2018 годов уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 1,5 млрд тенге", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.
Следственные мероприятия продолжаются.
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