Верховный суд вернул в колонию Толыбаеву, осужденную по делу об убийстве Дениса Тена

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Кассационная коллегия Верховного суда вынесла решение о переводе в колонию Жанар Толыбаевой, осужденной по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает Kazakhstan Today.

13 марта судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда вынесла решение о переводе Толыбаевой из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности.

Генеральный прокуратур выступил с протестом, который сегодня был удовлетворен. Осужденную переведут в учреждение средней безопасности.

Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы , которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

За убийство фигуриста осудили трех человек . Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов приговорены к 18 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву суд признал виновной по статье УК РК "Недонесение о преступлении". Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

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