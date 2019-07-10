Верховный суд вернул в колонию Толыбаеву, осужденную по делу об убийстве Дениса Тена

13 марта судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда вынесла решение о переводе Толыбаевой из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности.
Генеральный прокуратур выступил с протестом, который сегодня был удовлетворен. Осужденную переведут в учреждение средней безопасности.
Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.
За убийство фигуриста осудили трех человек. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов приговорены к 18 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву суд признал виновной по статье УК РК "Недонесение о преступлении". Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
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