Выстрелы в Актау: раненый мужчина скончался на операционном столе

Актау. 11 сентября. Kazakhstan Today - С множественными огнестрельными дробовыми ранениями был госпитализирован 47-летний мужчина, в которого стреляли возле дома 21 в 5-м микрорайоне Актау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", в приемный покой Мангистауской областной больницы пострадавший был доставлен на частном автомобиле.

Пациент поступил экстренно и сразу же был переведен в операционный зал. Истекал кровью, был без сознания. Врачи диагностировали множественные огнестрельные дробовые ранения брюшной полости со сквозным повреждением тонкого и толстого кишечников, а также печени. У него была забрюшинная гематома с обеих сторон, геморрагический травматический шок четвертой (тяжелой) степени. Пациент потерял больше 2,5 литра крови", - рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области.

В ведомстве также сообщили, что пациент умер на операционном столе.

Медикам ничего не оставалось, как констатировать остановку сердечной деятельности. Вообще при таком тяжелом ранении остаться в живых практически невозможно", - отметили в облздраве.

Напомним , стрельбу жители Актау слышали около 18.00 9 сентября возле дома №21 в 5-м микрорайоне. По словам очевидцев, после выстрела два неизвестных усадили раненого мужчину в машину и уехали.

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