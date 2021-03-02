Задержан преступник, сбежавший из следственного изолятора Алматы

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - Сбежавшего из СИЗО в Алматы преступника задержали в Актобе, передает Kazakhstan Today.

28 февраля текущего года сотрудниками департамента полиции Актюбинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Актобе задержан осужденный Давутов Дамир Турдалимович, 1987 года рождения, который сбежал из следственного изолятора в Алматы", - сообщили в пресс-службе ДП.

Д. Давутов был выведен в помещение комнаты для свидания на встречу с общественным защитником. После проведения свидания он попросился в уборную и после укрылся в помещении комнаты для свидания, ожидая темного времени суток. Далее он путем взлома замка дверей, проник в актовый зал административного здания, где сломав металлический замок двери запасного выхода, совершил побег из учреждения, перепрыгнув через забор расположенного напротив административного здания учреждения", - напомнили в полиции.

Полицейские установили, что разыскиваемый скрывается в одной из съемных квартир в 11 микрорайоне Актобе.

Требования сотрудников полиции добровольно сдаться он проигнорировал, поэтому были привлечены сотрудники спецподразделения, которые через балкон второго этажа проникли в квартиру и произвели задержание. При допросе Давутов сообщил, что после совершения побега он на такси доехал до Тараза, а затем еще примерно дней 5 назад на попутках ехал до города Актобе, где далее проживал на съемных квартирах", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в настоящее время осужденный Давутов водворен в ИВС УП Актобе. По информации пресс-службы, он неоднократно судим. В настоящее время осужден за кражу и мошенничество. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

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