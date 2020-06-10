Задержанные в Алматинском регионе участники ОПГ обратились с заявлением о добровольной выдаче оружия

Алматы. 9 июня. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан сообщили о дополнительном изъятии оружия у преступных групп, задержанных в мае в Алматы и Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В процессе досудебного расследования задержанные участники группировок вину признали и выразили готовность сотрудничать со следствием", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.





Помимо этого, двое подозреваемых обратились с заявлением о добровольной выдаче ранее сокрытого огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.

1 июня 2020 года в Талдыкоргане и Ескельдинском районе Алматинской области обнаружены и изъяты автомат Калашникова с патронами, криминальный нарезной карабин "Сайга-410" и обрез охотничьего ружья. В ходе обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия и более 200 боеприпасов", - уточнили в комитете.

Напоним, 27 мая КНБ совместно с МВД РК в результате проведенной спецоперации в Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих ОПГ . Участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.

Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия", - сообщили в КНБ.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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