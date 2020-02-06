Фото: moscow.sm-news.ru

Шымкент. 5 февраля. Kazakhstan Today - Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на мужчину в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

"5 февраля 2020 года сотрудники управления полиции Енбекшинского района по горячим следам задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Подозреваемые нанесли потерпевшему ножевое ранение, отобрали у него куртку с деньгами и скрылись", - сообщает Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны и доставлены в полицию. Ими оказались двое местных жителей, один из которых ранее судим. Нож изъят и направлен на экспертизу.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 (Разбой) Уголовного кодекса. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Полицейскими проверяется их причастность к другим преступлениям.

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