Система Orphus

Житель Акмолинской области, прокативший полицейского на капоте, на пять лет отправится за решетку

20.01.2021 16417
Житель Акмолинской области, прокативший полицейского на капоте, на пять лет отправится за решетку
Кокшетау. 20 января. Kazakhstan Today - Жителя Акмолинской области прокатившего полицейского на капоте в феврале 2020 года приговорили к пяти годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 14 февраля 2020 года на 917-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы около поселка Жаксы Жаксынского района в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" полицейские остановили автомобиль Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 24-летний житель поселка Жаксы.
 
Как позже выяснилось, мужчину трижды лишали права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
 
По словам полицейских, нарушителя в отдел полиции Жаксынского района, где был составлен протокол об административном правонарушении: управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством. 
 

В ходе составления протокола установлено, что автомобиль марки Chevrolet Aveo принадлежит 40-летнему жителю села Аршалы. Также выяснилось, что управлять своим авто он доверял своей сестре", - отметили в полиции.

 
Далее полицейские взялись составлять акт изъятия автомобиля Chevrolet Aveo для помещения на специальную стоянку для временного хранения. 
 

В это время злоумышленник с ключами зажигания от автомобиля Chevrolet Aveo вышел из здания отдела полиции на улицу и сел за руль находившегося перед зданием автомобиля. Полицейский, подбежав к автомобилю, попытался открыть водительскую дверь, но не смог, поскольку она была заперта изнутри. 

 

Для того чтобы остановить нарушителя и устранить его от управления авто, полицейский встал перед автомашиной. Мужчина, не предпринимая действий по объезду и остановке транспортного средства перед инспектором полиции, совершил наезд на полицейского, сбив его с ног и причинив тем самым физическую травму. В результате сотрудник полиции оказался на капоте автомобиля. Таким образом злоумышленник оказал неповиновение и физическое сопротивление сотрудникам полиции. На законные требования полицейских не реагировал, выражался в их адрес нецензурной бранью. По результатам экспертизы у него установлен факт употребления канабиоидов (марихуана)", - рассказали подробности в пресс-службе.

 
Полицейские отметили, что все происходящее нарушитель снимал на камеру мобильного телефона. 
 

По решению суда 24-летний подсудимый признан виновным по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) и 378 УК РК (Оскорбление представителя власти) и приговорен к пяти годам лишения свободы", - заключили в ДП.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая