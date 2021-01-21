Житель Акмолинской области, прокативший полицейского на капоте, на пять лет отправится за решетку

Кокшетау. 20 января. Kazakhstan Today - Жителя Акмолинской области прокатившего полицейского на капоте в феврале 2020 года приговорили к пяти годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 14 февраля 2020 года на 917-м километре автодороги Екатеринбург - Алматы около поселка Жаксы Жаксынского района в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" полицейские остановили автомобиль Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 24-летний житель поселка Жаксы.

Как позже выяснилось, мужчину трижды лишали права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По словам полицейских, нарушителя в отдел полиции Жаксынского района, где был составлен протокол об административном правонарушении: управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством.

В ходе составления протокола установлено, что автомобиль марки Chevrolet Aveo принадлежит 40-летнему жителю села Аршалы. Также выяснилось, что управлять своим авто он доверял своей сестре", - отметили в полиции.

Далее полицейские взялись составлять акт изъятия автомобиля Chevrolet Aveo для помещения на специальную стоянку для временного хранения.

В это время злоумышленник с ключами зажигания от автомобиля Chevrolet Aveo вышел из здания отдела полиции на улицу и сел за руль находившегося перед зданием автомобиля. Полицейский, подбежав к автомобилю, попытался открыть водительскую дверь, но не смог, поскольку она была заперта изнутри.

Для того чтобы остановить нарушителя и устранить его от управления авто, полицейский встал перед автомашиной. Мужчина, не предпринимая действий по объезду и остановке транспортного средства перед инспектором полиции, совершил наезд на полицейского, сбив его с ног и причинив тем самым физическую травму. В результате сотрудник полиции оказался на капоте автомобиля. Таким образом злоумышленник оказал неповиновение и физическое сопротивление сотрудникам полиции. На законные требования полицейских не реагировал, выражался в их адрес нецензурной бранью. По результатам экспертизы у него установлен факт употребления канабиоидов (марихуана)", - рассказали подробности в пресс-службе.

Полицейские отметили, что все происходящее нарушитель снимал на камеру мобильного телефона.

По решению суда 24-летний подсудимый признан виновным по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) и 378 УК РК (Оскорбление представителя власти) и приговорен к пяти годам лишения свободы", - заключили в ДП.

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