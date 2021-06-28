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Житель Костаная до смерти избил человека

25.06.2021 16714
КОСТАНАЙ. 25 ИЮНЯ - Во время отдыха на городском пляже 23-летний парень до смерти избил 27-летнего мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что трое молодых людей выехали отдохнуть и искупаться в районе городского пляжа. Позже между двумя горожанами возник конфликт, в результате которого 23-летний парень жестоко избил своего оппонента, сообщили в региональном департаменте полиции.
 
От полученных травм 27-летний костанаец скончался.
 
По данному факту управлением полиции города проводится досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Костаная.
 

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