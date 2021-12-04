Житель Костаная нанес ущерб государству на 998 млн тенге выпиской фиктивных счетов-фактур

КОСТАНАЙ. 3 ДЕКАБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Костанайской области пресечена незаконная деятельность жителя Костаная по выписке счетов-фактур без поставки товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следствием установлено, что Ч. Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний - ТОО KAZ CENTER CONSULТING, ТОО "Астана Транс Глобал", ТОО "Астана Снаб Финанс" заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.
При этом, отмечают в ведомстве, у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников и размер уставного капитала, необходимые для ведения законной предпринимательской деятельности.
Государству нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге. Ч. Жургумбеков осужден к 2,5 годам лишения свободы", - добавили в агентстве.