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Житель Кокшетау с помощью угроз и побоев заставлял сельчанина оформить кредит15.02.2017
Криминал  17:51

Кокшетау. 15 февраля. Kazakhstan Today - Житель Кокшетау с помощью угроз и побоев заставлял сельчанина оформить кредит в банке на 800 000 тенге, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации пресс-службы, с заявлением в полицию обратился 24-летний житель близлежащего поселка областного центра. По его словам, малознакомый ему гражданин Е. путем угроз и физической расправы на протяжении долгого времени вымогает у него денежные средства. На заверения о том, что потерпевший не располагает такой суммой, вымогатель начал заставлять его оформить на себя кредит в банке на сумму 800 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Полицейские сразу же приступили к поискам вымогателя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДВД Акмолинской области был установлен и задержан 24-летний житель Кокшетау.

"В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Как оказалось, задержанный ранее не имел проблем с законом и свой преступный умысел он совершил, надеясь на безнаказанность", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 194, часть 1, (Вымогательтво). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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