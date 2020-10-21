Жительница Мангистауcкой области осуждена за сбыт поддельных долларов

Актау. 20 октября. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении жительницы села Мангистау по факту хранения и сбыта поддельных денег, передает Kazakhstan Today.

В ходе следствия установлено, что с начала 2020 года обвиняемая, зная, что найденные ею денежные средства в сумме 1500 долларов США являются поддельными, возвратила долг своим знакомым в общей сумме 1000 долларов США. Оставшиеся 500 долларов США пыталась обменять в обменном пункте кассы "Халык Банк", расположенном в селе Мангистау Мунайлинского района, где и была задержана", - сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области жительница села признана виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорена к 5 годам лишения свободы.





Ранее сообщалось, что в Казахстане пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества , изъято более 2000 купюр. Ликвидированы две подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанае.

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