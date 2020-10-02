Жителя Рудного, расчленившего двух женщин, приговорили к пожизненному сроку

Рудный. 1 октября. Kazakhstan Today - Житель Рудного в целях сокрытия от семьи связи на стороне убил девушку, а позже ее бабушку, передает Kazakhstan Today.

Пахтусов признан виновным по пунктам 3, 10, 13 части 2 статьи 99 УК РК и приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности, сообщает портал "Наша газета"

По данным издания, пункт 3 подразумевает убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника. Пункт 10 - убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Пункт 13 - убийство, совершенное неоднократно. Уголовный процесс проходит в закрытом режиме.

Подсудимый женат, у него малолетний ребенок, но при этом он встречался с молодой жительницей Рудного. В целях сокрытия связи на стороне подсудимый убил девушку у себя в съемной квартире. Он нанес проникающее ножевое ранение в шею. Когда увидел, что убитая успела отправить SMS о своем местонахождении своей бабушке, с которой она проживала, он направился в квартиру бабушки. Там он таким же ударом в шею убил бабушку. Позже расчленил тела, положил в сумки и хранил их у себя на балконе. В последующем хотел утопить останки в реке Тобол", - рассказала судья Жаннар Тлеубаева.

Судья подчеркнула, что убийство было тщательно спланировано и совершенно с "особым цинизмом и хладнокровием".

В связи с тем что подсудимый был ранее судим за умышленное убийство, ему было назначено пожизненное лишение свободы.

В основу доказательств вины подсудимого легли его признательные показания и добытые по делу доказательства.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Заявление о том, что 68-летняя инвалид-колясочник Елена Ким, которая практически всегда находилась дома, не отвечает на звонки, в полицию подала ее костанайская родственница. В ходе поисков выяснилось, что пропала и 34-летняя Регина Нам, которая проживала вместе с бабушкой.

По данным полиции, подозреваемого задержали быстро. На балконе в снимаемой им квартире обнаружили сумки с расчлененными телами. Мужчина выдолбил лунки на льду реки, чтобы сбросить туда останки, но не успел скрыть улики.





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