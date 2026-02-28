Лидеры Казахстана и Сербии сделали совместное заявление

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Сербия Александр Вучич сделали совместное заявление, сообщает Акорда.





В частности, президент Республики Казахстан и президент Республики Сербия заявляют о нижеследующем:





1. В год празднования 30-летия установления дипломатических отношений, основанных на прочной дружбе и взаимном уважении, президенты подтвердили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации двустороннего сотрудничества на благо обеих стран и их народов.





2. Президенты провели содержательные переговоры, охватившие широкий круг вопросов двусторонней повестки, а также ключевые глобальные и региональные процессы. В ходе переговоров была подчеркнута важность поддержания регулярных контактов на высоком уровне и достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.





3. Главы государств приветствовали успешные итоги официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Белград в ноябре 2024 года, а также отметили эффективную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе данного визита.





4. Стороны подтвердили твердую приверженность уставу Организации Объединенных Наций и основополагающим принципам международного права. Сербская сторона высоко ценит поддержку Республики Казахстан в вопросах суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, а также ее последовательную позицию в отношении Автономного края Косово и Метохии.





5. Сербская сторона выразила высокую оценку продолжающейся приверженности Республики Казахстан политическим преобразованиям и экономической модернизации, осуществляемым в рамках комплексных конституционных и институциональных реформ, направленных на укрепление эффективного государственного управления и обеспечение устойчивого долгосрочного развития. В свою очередь казахстанская сторона высоко отметила прогресс Сербии в сфере экономического и социального развития, а также приветствовала инициативы сербской стороны, включая план "Прыжок в будущее - Сербия 2027", нацеленные на достижение стратегических национальных целей и повышение благосостояния сербского народа.





6. Президенты приветствовали позитивную динамику двусторонней торговли и выразили намерение способствовать ее сбалансированному и устойчивому росту. Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, транспорт и логистику, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и фармацевтику. Стороны также отметили потенциал взаимодействия в сфере цифровизации и искусственного интеллекта как перспективного нового направления сотрудничества. Кроме того, была признана положительная динамика, достигнутая в области семеноводства, и выражена поддержка дальнейшему продвижению сотрудничества в данной сфере.





7. Президенты признали роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в качестве эффективной платформы для продвижения двусторонних связей и подчеркнули важность активизации деятельности казахстанско-сербского делового совета и бизнес-клуба.





8. Стороны подтвердили свою приверженность эффективной реализации соглашения о свободной торговле между Республикой Сербия и Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, подписанного в октябре 2019 года, отметив его важную роль в продвижении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.





9. Президенты приветствовали запуск прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, отметив, что данный важный шаг будет способствовать укреплению контактов между людьми, развитию туристических обменов и дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.





10. Стороны договорились о содействии развитию двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования, науки и научных исследований, а также о проработке возможностей реализации совместных академических и научных инициатив.





11. Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию культурного и гуманитарного сотрудничества, рассматривая его в качестве важной основы укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя странами.





12. Президенты подчеркнули ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, отметив возрастающее значение данного коридора как надежного и эффективного связующего звена между Азией и Европой, а также готовность Сербии активно исследовать возможности участия в его развитии.





13. Казахстан положительно оценил роль Белграда в качестве принимающей стороны ЭКСПО - 2027 и подтвердил свое намерение активно участвовать в данном мероприятии, рассматривая его как значимую возможность для продвижения культурного обмена и углубления сотрудничества между двумя странами.





14. Главы государств подтвердили приверженность оказанию взаимной поддержки в рамках международных организаций, а также углублению сотрудничества в целях продвижения общих целей и интересов, исходя из принципов взаимного уважения, конструктивного взаимодействия и совместных действий по реагированию на глобальные вызовы.





15. Президенты выразили готовность продолжать совместные усилия в целях реализации инициативы по созданию международного агентства по биологической безопасности.





16. Президенты приветствовали итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося 17 - 18 сентября 2025 года в Астане, и подтвердили приверженность дальнейшему продвижению межрелигиозного диалога, в том числе путем активного участия в работе предстоящего IX Съезда, который также состоится в Астане.





17. Сербская сторона приветствовала инициативу Республики Казахстан по созданию регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. В свою очередь казахстанская сторона выразила искреннюю признательность Сербии за оказанную поддержку и соавторство соответствующей резолюции ООН, подчеркнув общую приверженность обеих стран продвижению устойчивого развития, укреплению региональной стабильности и совместному реагированию на глобальные вызовы на основе многостороннего взаимодействия.





18. Главы государств отметили значимость предстоящего регионального экологического саммита, который планируется провести в Казахстане 22 - 24 апреля 2026 года в партнерстве с Организацией Объединенных Наций и другими ведущими международными организациями. Было отмечено, что данный саммит станет важной международной площадкой для продвижения диалога по вопросам изменения климата, содействия переходу к "зеленой" экономике и устойчивому развитию Центральной Азии и других регионов.





19. Президенты выразили уверенность в том, что договоренности, достигнутые в ходе данного официального визита, придадут новый импульс всестороннему развитию двустороннего сотрудничества в интересах обоих народов.