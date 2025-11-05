04.11.2025, 10:46 7046
Более ста мертвых тюленей обнаружили в Мангистауской области
Фото: департамент экологии
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей, сообщили в департаменте экологии региона.
В том числе:
- от населенного пункта Асан до пляжа города Форт-Шевченко - 39 туш,
- от пляжа города Форт-Шевченко до мыса Баутино - 73 туши.
Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 3 ноября провели отбор проб морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района.
Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическомсостоянии.
В мае на берегу Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили 117 туш тюленей.
В августе из резерва правительства было выделено 305 млн тенге Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря. Институт был создан по поручению президента для изучения экологических проблем Каспия. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
04.11.2025, 19:20
В Комитете рыбного хозяйства назвали возможные причины гибели тюленей в Мангистау
Фото: Институт гидробиологии и экологии
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете рыбного хозяйства прокомментировали гибель тюленей в Мангистауской области и назвали возможные причины трагедии.
Напомним, 3 ноября сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в пределах Тупкараганского района Мангистауской области обнаружили туши мертвых тюленей, выброшенные на побережье.
На место выехала рабочая группа. По состоянию на 23.00 3 ноября обнаружено 112 туш. Туши в сильно разложившемся состоянии (3-4-я стадия разложения)", - говорится в сообщении ведомства.
Факт отделом внутренних дел Тупкараганского района Мангистауской области зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
Научной организацией, проводящей исследования каспийского тюленя в рамках программно-целевого финансирования (Институт гидробиологии и экологии), на месте ведется работа по вскрытию и частичному отбору проб с туш, с которых возможно отобрать пробы", - добавили в Комитете.
Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, туши обнаруженных тюленей собираются сотрудниками Инспекции рыбного хозяйства и местными исполнительными органами и утилизируются с соблюдением санитарных норм.
По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района Мангистауской области они вынесены западным штормовым ветром только сейчас. Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства МСХ.
Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В мае на берегу Каспийского моря в Мангистауской области обнаружили 117 туш тюленей.
В августе из резерва правительства было выделено 305 млн тенге Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря. Институт был создан по поручению президента для изучения экологических проблем Каспия. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
31.10.2025, 16:30
В Алматы намерены ввести новые экологические правила для снижение загрязнения воздуха
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы намерены ввести новую систему правил, направленную на снижение загрязнения воздуха и создание комфортной, безопасной среды для жизни, сообщили в пресс-служба акима мегаполиса.
Речь идет о проекте правил охраны воздуха - "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Данный документ задает единые стандарты чистоты для всех сфер городской жизни", - пояснили в акимате.
Как подчеркнул эксперт по законотворческой работе Ерлан Бузурбаев, проект охватывает автотранспорт, промышленность, строительство, общепит и частный сектор, использующий твердое топливо, - это одни из основных источников загрязнения воздуха в Алматы. В каждой из этих сфер определены конкретные меры, направленные на сокращение выбросов и переход на более экологичные технологии.
Новые экологические требования также предусматривают создание зон пониженных выбросов, развитие системы экологического мониторинга на базе постов, мобильных лабораторий и цифровой платформы "Чистый город", - заявили в пресс-службе.
По словам экологиста Евгения Мухамеджанова, подобные подходы уже доказали эффективность в крупных мегаполисах мира. Лондон, Дубай и Пекин смогли добиться значительного снижения смога за счет строгих стандартов, модернизации транспорта и перехода на чистую энергетику.
Уже несколько лет улучшается ситуация с общественным транспортом в Алматы, а это главный стимулирующий фактор отказа от собственного авто. В том числе для тех, кто въезжает в город", - добавил Евгений Мухамеджанов.
По мнению экспертов, принятие проекта создаст основу для долгосрочных экологических решений, снизит уровень смога, особенно в зимний период, и улучшит здоровье горожан. Алматы становится первым городом Казахстана, внедряющим комплексный подход к охране атмосферного воздуха, шаг за шагом двигаясь к чистому будущему.
Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.
Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Кроме того, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
28.10.2025, 13:31
Алматинцы выезжают в горы, чтобы подышать чистым воздухом: в акимате рассказали о новых экологических правилах
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы рассказали о разработанном проекте правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Публичные обсуждения документа состоялись в августе этого года.
Как отмечают жители мегаполиса, качество воздуха напрямую зависит от количества машин и общего отношения к экологии. Некоторые горожане в ходе опроса в рамках проекта "Таза ауа аймағы" / "Зона чистого воздуха" рассказали, что вынуждены выезжать в горы, чтобы подышать чистым воздухом. Алматинцы считают, что улучшить ситуацию можно только совместными усилиями, поскольку проблема загрязнения воздуха имеет глобальный характер.
Основная цель проекта правил - системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса. Согласно данным компании "Ренессанс плюс", до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт. Оставшаяся доля связана с деятельностью частного жилого сектора и стационарных источников загрязнения - промышленных предприятий, бань, шашлычных, объектов общественного питания и строительства", - рассказали в акимате.
Проект правил формирует основу будущей экологической политики города. На его базе будут поэтапно внедряться конкретные меры и механизмы, направленные на сокращение вредных выбросов и повышение качества воздуха. В числе предлагаемых мер - модернизация стационарных источников загрязнения, переход на экологичные виды топлива и другое.
Напомним, проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Накануне начала учебного года в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Многокилометровые пробки в часы пик стали обыденностью для горожан. Неблагоприятные погодные условия и ремонт дорог становятся причиной десятибалльных пробок на дорогах мегаполиса. Люди часами ждут общественного транспорта, а стоимость услуг такси вырастает в несколько раз.
Для борьбы с заторами в часы пик акимат предложил внедрить новый график работы и учебы, а сотрудникам частных компаний перейти на удаленный режим работы.
Также отметим неутихающие споры вокруг работ по благоустройству рощи Баума в Алматы. Как заверяют в акимате, благоустройство рощи не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено. При этом подчеркивается, что что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев. - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
Активисты назвали проводимые в роще работы преступлением и потребовали прекратить реализацию проекта.
Экоактивистка Салтанат Ташимова опубликовала видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Кроме того, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
26.10.2025, 18:36
Вырубка деревьев в роще Баума не предусмотрена, при этом свыше 9 тысяч "аварийных" деревьев могут вырубить - акимат Алматы
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Благоустройство рощи Баума не предусматривает вырубку деревьев, ни одно дерево не будет вырублено, заявили сегодня в акимате Алматы, при этом подчеркнув, что 9% деревьев (9 тыс. 300 деревьев, - Прим.ред.) от общего количества признаны "аварийными".
По данным инвентаризации, на территории рощи насчитывается более 104 тысяч деревьев.
Из них 55% признаны здоровыми, 23% - ослабленными, 12% - угнетенными, 8% - усыхающими, а сухостойные и аварийные составляют по 1%. Всего аварийные деревья составляют свыше 9% от общего количества. В связи с этим в роще проводится санитарная очистка и уход за насаждениями. Удаление больных и усыхающих деревьев проводится выборочно и направлено на сохранение здоровых насаждений, предотвращение распространения заболеваний и формирование устойчивого зеленого массива", - отметили в ведомстве.
По подсчетам агентства Kazakhstan Today, 9% от 104 тыс. - это свыше 9300 деревьев, которые могут быть срублены в качестве "аварийных". Однако в сообщении акимата точное количество деревьев, подлежащих вырубке не указано.
Как это соотносится с заявлением акимата Алматы о том, что "благоустройство не предусматривает вырубку деревьев" и с предыдущим утверждением, что "в рамках благоустройства в роще Баума ни одно дерево не будет вырублено", остается непонятным.
Агентство Kazakhstan Today намерено обратиться за разъяснениями в акимат Алматы.
В акимате между тем обещают в 2026 году посадить "свыше одной тысячи новых деревьев, что позволит компенсировать естественные потери и увеличить общий зеленый массив".
Там также признали, что во время проведения подготовительных работ были зафиксированы отдельные случаи повреждения коры, заявив, что "инциденты носят локальный и обратимый характер и не представляют угрозы для экосистемы".
Тем временем стало известно, что в ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев.
О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев.
В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые.
Инцидент прокомментировали в государственном региональном природном парке "Медеу" управления экологии и окружающей среды Алматы.
Повреждены деревья пород "клен остролистный" и "акация белая", а также зафиксирован подпил 11 деревьев, преимущественно породы "вяз мелколистный", - заявили в ведомстве.
На месте происшествия обнаружены две ручные пилы и одна бензопила.
По состоянию на 24 октября текущего года указанных правонарушений не наблюдалось. Дежурным инспектором подано заявление в природоохранную полицию", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сотрудники парка "Медеу" осуществляют ежедневный мониторинг состояния зеленых насаждений и территории рощи Баума. При выявлении нарушений принимаются соответствующие меры в рамках законодательства.
В настоящее время проводится проверка по факту незаконной порубки, устанавливаются лица, причастные к правонарушению. Результаты расследования будут доведены до сведения общественности дополнительно", - подчеркнули в управлении.
6 октября власти Алматы пообещали, что в роще Баума "ни одно дерево не будет вырублено".
Общественники назвали происходящее в роще Баума преступлением и потребовали прекратить работы.
Напомним, роща Баума более 100 лет является народным достоянием и памятником ландшафтной архитектуры города.
26.10.2025, 11:21
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в 10 городах Казахстана
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики сегодня, 26 октября 2025 года прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия в 10 городах Казахстана.
Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Костанае, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Уральске, Актобе, Алматы, Атырау и Астане.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) - это состояние воздушной среды или метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся: туман, заметное ослабление ветра, наступление штиля, формирование задерживающих слоев инверсии температуры.
В период НМУ важно обеспечить кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ от промышленных источников выбросов.
Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей Караганды дышат воздухом, загрязненным взвешенными частицами, сероводородом и другими химическими соединениями, заявили в проектном офисе для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.
В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Плохая экология в мегаполисах и крупных промышленных городах становится одной из причин роста заболеваемости детей в возрасте до 14 лет. Дети стали чаще подхватывать инфекции, также участились случаи заражения паразитами и болезни нервной системы. По данным РГП "Казгидромет", самыми экологически грязными городами РК в 2024-м стали Астана, Усть-Каменогорск и Темиртау.
16.10.2025, 16:11
Проверки автотранспорта ужесточили в Алматы
Проверки позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжаются рейды по проверке автомобилей с использованием передвижных экологических лабораторий, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды горакимата.
Проверки проводит ТОО "Eco Almaty" совместно с сотрудниками дорожной полиции.
Они направлены на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм среди автотранспортных средств", - уточнили в управлении.
С 4 по 10 октября 2025 года специалисты проверили 224 автомобиля. Из них 138 работали на бензиновом и газовом топливе, у 23 зафиксировано превышение допустимых уровней вредных веществ; среди 64 дизельных автомобилей у почти половины (26) превышение норм токсичности и дымности.
Регулярные проверки помогают своевременно выявлять источники загрязнения и принимать меры по их устранению, что способствует улучшению качества воздуха в городе", - отметили в управлении.
В ведомстве напомнили, что в городе разработан проект правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Их цель - системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса.
По данным управления, до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт, оставшаяся доля - на частный жилой сектор и стационарные источники загрязнения (промышленные предприятия, бани, объекты общепита, строительства).
Реализация правил позволит улучшить экологическую ситуацию, особенно в зимний период, и создать более комфортные условия для жизни алматинцев.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха, в связи с чем в городе утвердили правила мониторинга выбросов от автотранспорта.
15.10.2025, 10:25
В Катон-Карагайском национальном парке засняли снежного барса
Фото: скриншот из видео нацпарка
Усть-Каменогорск. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском национальном парке. Видео опубликовано на странице парка в Instagram.
Благодаря труду наших ребят, снежный барс снова попал в объектив. Интересный факт: снежный барс может развивать скорость до 50 км/ч!" - говорится в сообщении.
14.10.2025, 20:55
Старые автомобили могут наносить меньший вред экологии, чем новые - эксперт
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова считает, что акимат Алматы выбрал неправильные критерии установки ограничений. Старые автомобили, по ее словам, могут наносить меньший вред окружающей среде, чем новые.
Разработанные правила опирались на опыт других европейских стран, но оставленная лазейка не соответствует, во-первых, требованиям Экологического кодекса; во-вторых, опыту передовых городов Европы. Если мы действительно хотим улучшать качество воздуха (в Алматы. - Прим. ред.), то ни за какую плату не должно быть доступа. Также то, что они поделили на Евро-4, 3 и 2 тоже в корне неправильно, потому что мы говорим о выбросах: это может быть старый автотранспорт с хорошо работающей системой очистки выхлопных газов - лучше, чем у нового автомобиля, где срезан катализаторный блок. Поэтому критерии установки ограничений выбраны неправильно. Тем более обсуждать плату, я считаю, в корне неправильно", - сказала она в эфире YouTube-канала Sreda.
Напомним, в августе в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса Республики Казахстан. Проект предусматривает комплекс мер, среди которых создание зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), где эксплуатация автомобилей низких экологических классов ограничена и будет платной, усиление требований к коммунальным и частным автопаркам, а также к стационарным источникам выбросов. Дополнительно предусматривается расширение системы экологического мониторинга с использованием современных технологий, включая датчики и беспилотные летательные аппараты, а также ужесточение контроля за качеством топлива.
