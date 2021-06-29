Казахстан и Россия обсудили проблемные вопросы реки Урал

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - 28 июня в ходе заседания XVI Межпарламентской комиссии Казахстана и России были обсуждены вопросы трансграничных рек, в частности реки Урал. В ходе работы Межпарламентской комиссии с докладом выступил министр экологии Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Последствия изменения климата мы испытываем уже сегодня. В Казахстане среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 1,37 градуса, при этом наблюдается устойчивый рост скорости повышения средней годовой температуры. Все это приводит к проблеме с водными ресурсами, ведь по многим трансграничным рекам Казахстан находится ниже по течению. В то же время, уменьшение водности ведет к ухудшению экологического состояния пойм и риску деградации экосистем рек. В связи с чем, взаимодействие наших стран по решению вопросов трансграничных рек является основой для обеспечения будущего экологического процветания региона" - отметил министр.

Водные отношения между Казахстаном и Россией регулируются на основе соглашений между правительствами двух стран о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. В соответствии с соглашениями созданы и функционируют Совместная казахстанско-российская комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов и по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал.

Как отметили в Минэкологии РК, наиболее актуальными вопросами сотрудничества с Российской Федерацией являются уменьшение водности реки Урал как следствие, ухудшение экологического состояния поймы и дельты реки и отсутствие водохозяйственного баланса по бассейнам рек Караозен и Сарыозен.

Сотрудничество с РФ по реке Урал осуществляется в двух направлениях.

Первое - в рамках Единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек.

В настоящее время эксперты сторон приступили к реализации мероприятий Единой дорожной карты.

На основе полученных результатов исследований будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Урал.

Второе - в рамках поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в ноябре 2019 года в Омске совместно с российской стороной разработана программа по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал.

В реализацию данных программ разработаны технические задания по указанным в программах темам научно-исследовательских работ.

Планируется проведение реконструкции и строительства очистных и водопропускных сооружений, ликвидации объектов, оказывающих негативное воздействие на экосистему бассейна реки, мероприятий по лесовосстановлению, сохранению и восстановлению биоразнообразия, в том числе ихтиофауны и другое. По итогам реализации программ к 2025 году, ожидается сокращение объемов загрязненных сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ликвидация наиболее опасных объектов исторического загрязнения, восстановление водоемов, лесного покрова, биоразнообразия в бассейне и пойме реки", - резюмировал свое выступление Мирзагалиев.

Напомним: ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и Европейский банк реконструкции и развития подписали Соглашение о финансировании проекта TAZALYQ на сумму 80 млн долларов. Согласно проекту, образуемые на предприятии сточные воды будут проходить двухэтапную очистку на новых механических, а затем на существующих биологических очистных сооружениях. Часть очищенной воды будет возвращаться для повторного использования на заводе, а оставшаяся часть будет отводиться на строящиеся в настоящее время очистные сооружения Атырау. В свою очередь, это также позволит сократить забор пресной воды из реки Урал.

10 февраля депутаты мажилиса РК потребовали внести реку Урал в число водных объектов особого государственного значения, поскольку уже на протяжении трех лет имеет водность в три раза меньше от среднемноголетних значений.

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