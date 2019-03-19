Научное исследование Урала стоимостью 80 млн тенге проведут в Атырауской области

Атырау. 18 марта. Kazakhstan Today - Из бюджета Атырауской области выделено 80 млн тенге на научное исследование реки Урал, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

По информации руководителя областного управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, данное исследование должно дать ответы на многие проблемные вопросы.

Мы объявим тендер, в котором могут принять участие все, кто обладает необходимой квалификацией и научной базой. Главная цель - изучение проблемных вопросов рек Урал и Кигач. Как пополнить, увеличить рыбные ресурсы водоема, изучить ихтиофауну", - отметил Садибекулы.

В тендере могут принять участие как казахстанские, так и зарубежные научно-исследовательские группы.

Эта комплексная работа по изучению наших водоемов должна начаться в ближайшие месяцы. И продолжится три месяца, может, больше. По итогам исследования мы хотим получить рекомендации специалистов по всем проблемным вопросам: экологической ситуации, о причинах загрязнения, качестве воды и многим другим. Это даст ясную картину и поможет составить план действий по улучшению состояния реки Урал", - подчеркнул руководитель облуправления.

Работа будет проведена по инициативе областного акимата и филиала партии "Нур Отан". В РСК отметили, что такую научную работу не проводили в последние 10 лет.

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