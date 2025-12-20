Почти четыре тысячи несанкционированных свалок выявили в Казахстане в 2025 году

Фото: Facebook/spasemroshubauma

Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивисты с 2019 года фиксируют ежегодную масштабную обрезку деревьев в роще Баума, которая приводит к гибели деревьев.





После принудительного незаконного изъятия "Государственного памятника природы рощи Баума (особо охраняемой природной территории)" из республиканской собственности ЦИО в коммунальную собственность МИО (2017 год) и незаконного лишения статуса ООПТ Республиканского значения (2019 год), началась массовая непрекращающаяся рубка лесных насаждений Рощи Баума, проводимая по настоящее время", - заявили в Экологическом обществе Алматы.





По данным экоактивистов, здоровые деревья рощи Баума тысячами ежегодно подвергаются незаконной обрезке, лишаются раскидистых крон, топпируются топпингом и превращаются в поврежденные столбы-обрубки. После вредительской обрезки в местах срубов происходит вытекание сока, попадает влага от осадков, происходит перегрев/обморожение и растрескивание ствола, отслаивается кора. И самое главное, рубка (обрезка) сучьев (веток) приводит к гибели корневой системы, потому что корни перестают получать достаточное количество питательных веществ из-за отсутствия листьев, отмечают экологи.





Путем массовой ежегодной незаконной обрезки лесных насаждений рощи Баума происходит искусственное создание состояния ослабленных, усыхающих и больных насаждений, чтобы затем уже подвергнуть их окончательной рубке (сносу), что, собственно, и происходит", - считают эксперты.





Активисты опубликовали список незаконной рубки/обрезки лесных насаждений рощи по годам:





2019 год - рубка* 3718 деревьев.

2020 год - рубка* 3718 деревьев.

2021 год - рубка* 3718 деревьев.

2022 год - рубка* 3718 деревьев.

2022 год - рубка 6000 деревьев (в тендерной документации фигурирует как санитарная обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия обрезка, поэтому это рубка). В тендерной документации указано, что рубить (обрезать) деревья необходимо на высоту 4,5 метров, на протяжении 2,5 км, с шириной участка по 6 метров с каждой стороны дороги.

2022 год - рубка 500 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев. № 8320109-1. Тендер разыгран 20 октября 2022 года. Выделенная сумма 16 288 000 тг.

2023 год - рубка 1000 деревьев (снос). 9 июня 2023 года.

2023 год - рубка 755 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев, № 10719110-2 Тендер разыгран 20 октября 2023 года.

2023 год - выкорчевка 1000 пней.

2024 год - рубка* 6000 деревьев+2400 деревьев.

2024 год - рубка 1500 деревьев (снос).

2024 год - рубка* 3600 деревьев.

2024 год - рубка* 2330 деревьев.

2025 год - рубка 1000 деревьев (снос).

2025 год - рубка* 2924 деревьев.

2025 год - рубка* 3000 деревьев.





(*в тендерной документации фигурирует как обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия "обрезка", поэтому это рубка).





По данным экоактивистов, аналогичная схема вредительской рубки-обрезки здоровых деревьев проводится на улицах города Алматы с 2008 года по настоящее время. Это приводит к гибели и ослаблению сотен тысяч зеленых городских насаждений.





Теперь абсолютно тот же самый вандализм с 2019 года вытворяют в памятнике природы роще Баума, в единственном месте где из-за природоохранного заповедного запрета на рубки (обрезки) были самые здоровые и крепкие деревья в городе. Вредительская губительная рубка (обрезка) лесных насаждений рощи Баума позволяет воплотить в реальность экопреступный план "Генплана развития инфраструктуры рощи Баума"... Согласно которому в 2011 году было ложно (фиктивно) обозначено сухими 90% лесонасаждений Рощи, подлежащих проектом к рубке (сносу). Проект является сфальсифицированным, потому что сухих деревьев в таком количестве в Роще Баума в 2011 году категорически никогда не имелось, что подтверждают документальные космоснимки сервиса "Google Планета Земля", как и не имелось в 2017 году на момент незаконного изъятия Рощи у РГУ "ГРПП Иле-Алатау". После 2022 года экопреступный проект от 2011 года по уничтожению Рощи Баума по госзаказу был переиздан сельхозинститутом для придания легитимности под новой датой, но главная его цель осталась прежней - срубить (повредить) все лесные деревья Рощи Баума под любыми предлогами, с целью упразднения и утраты природоохранного статуса памятника природы ООПТ и преобразовать в обычный урбанистический парк с застройкой территории", - считают активисты.





Они отметили, что, согласно требованиям правил рубок леса на участках государственного лесного фонда, на участках леса, имеющих научное значение, включая лесные генетические резерваты и государственные лесные памятники природы, и на участках леса, где заложены постоянные пробные площади, рубки ухода не проводятся. Вокруг таких участков создаются охранные зоны, а сами они подлежат тщательной охране.





Поэтому проводимые с 2019 года целенаправленная вредительская рубка (обрезка) и снос лесных насаждений "Государственного памятника природы рощи Баума" являются незаконными, противоречат его заповедному режиму и статусу памятника природы. В развитых странах запада таких как США и Германия, на заповедных лесных территориях деревья не только запрещено рубить, но и убирать погибшие деревья, потому что иначе естественные процессы леса будут нарушены и он погибнет", - подчеркнули экоактивисты.





Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили , что в роще будет проводиться санитарная обрезка.





Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.





По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.





Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.





Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.





В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.





Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.





Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org





Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).





Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.