Полуторавековой тополь спилили в Алматы

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Алматинцы выразили свое негодование сносом 150-летнего тополя на пересечении улиц Мауленова и Шевченко, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото спиленного дерева опубликовано в группе "Спасем Алма-Ату" в Facebook.

Смотрите, друзья, какое дерево убили на углу Шевченко и Мауленова! Дом строили - не мешало. Но кто-то дал коаманду!" - пишет автор поста.

В управлении зеленой экономики города рассказали, что дерево срубили работники акимата Алмалинского района. По информации ведомства, на место выезжали активисты, общественники и сотрудники института защиты и карантина растений, изучая дерево. Дерево оказалось старым, суховершинным, на стволе было много темных пятен.

Микологический анализ выявил заболевание двумя видами грибов. Тополю около 120-150 лет. По мере старения деревьев риск поражения болезнью увеличивается. В случае гниения внутри дерево представляет опасность для жителей города. Было принято решение спилить старое дерево с гнилью. Все работы были проведены с разрешения КазНИИ", - сообщили в управлении информагентству "Sputnik Казахстан" .

В комментариях алматинцы усомнились в том, что тополь действительно больной - на срезе никакой гнили не видно.

Агентство приводит заключение ТОО "Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Жазкена Жиембаева", предоставленное пользователем Сети.

По результатам фитоэкспертизы двух образцов: тополь белый, возраст 120-150 лет, выявлены два вида рода гриба альтернариоз и фитофтороз. Фитофтора поражает сердцевину стебля деревьев, со временем приводит к загниваю, а кора трескается, открывая путь для вредителей и других болезней. Рекомендации: в связи с тем, что возраст тополя приблизился к старовозрастному и перестойному, необходимо постепенно проводить их замену; проводить агротехнические мероприятия по оздоровлению почвогрунтов, выполнять подсыпку слоя плодородной почвы с посевом различных трав; проводить обрезку либо удалять деревья, представляющие опасность обрушения, а также спиливать крупные ветви, угрожающие безопасности движения автомобилей и пешеходов", - говорится в заключении.





Напомним, президент Казахстана назвал актуальной задачу последовательного наращивания "зеленого" массива Алматы. В этом вопросе президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.













Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год.

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