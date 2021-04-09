Полуторавековой тополь спилили в Алматы

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Алматинцы выразили свое негодование сносом 150-летнего тополя на пересечении улиц Мауленова и Шевченко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фото спиленного дерева опубликовано в группе "Спасем Алма-Ату" в Facebook.
Смотрите, друзья, какое дерево убили на углу Шевченко и Мауленова! Дом строили - не мешало. Но кто-то дал коаманду!" - пишет автор поста.
В управлении зеленой экономики города рассказали, что дерево срубили работники акимата Алмалинского района. По информации ведомства, на место выезжали активисты, общественники и сотрудники института защиты и карантина растений, изучая дерево. Дерево оказалось старым, суховершинным, на стволе было много темных пятен.
Микологический анализ выявил заболевание двумя видами грибов. Тополю около 120-150 лет. По мере старения деревьев риск поражения болезнью увеличивается. В случае гниения внутри дерево представляет опасность для жителей города. Было принято решение спилить старое дерево с гнилью. Все работы были проведены с разрешения КазНИИ", - сообщили в управлении информагентству "Sputnik Казахстан".
В комментариях алматинцы усомнились в том, что тополь действительно больной - на срезе никакой гнили не видно.
Агентство приводит заключение ТОО "Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Жазкена Жиембаева", предоставленное пользователем Сети.
По результатам фитоэкспертизы двух образцов: тополь белый, возраст 120-150 лет, выявлены два вида рода гриба альтернариоз и фитофтороз. Фитофтора поражает сердцевину стебля деревьев, со временем приводит к загниваю, а кора трескается, открывая путь для вредителей и других болезней. Рекомендации: в связи с тем, что возраст тополя приблизился к старовозрастному и перестойному, необходимо постепенно проводить их замену; проводить агротехнические мероприятия по оздоровлению почвогрунтов, выполнять подсыпку слоя плодородной почвы с посевом различных трав; проводить обрезку либо удалять деревья, представляющие опасность обрушения, а также спиливать крупные ветви, угрожающие безопасности движения автомобилей и пешеходов", - говорится в заключении.
Напомним, президент Казахстана назвал актуальной задачу последовательного наращивания "зеленого" массива Алматы. В этом вопросе президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.
Ранее сообщалось, что алматинцы обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев для пробивки проспекта Назарбаева. Более пятисот деревьев придется вырубить и еще 440 пересадить, чтобы пробить проспект Назарбаева до проспекта Достык. Кроме того, очевидцы сообщили о вырубке трех тополей на пересечении улиц Гагарина и Березовского. В акимате Алматы подтвердили, что вырубка была незаконной.
Также напомним, об одном из самых громких случаев стала незаконной вырубки 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 10 марта дело поступило в суд.
Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год.
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