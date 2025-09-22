Повышенное загрязнение воздуха ожидается в 9 городах Казахстана

Фото: Depositphotos

Актобе. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Айтекебийском районе в реке Кайракты обнаружены более ста туш сайгаков. В департаменте экологии заявили, что животные утонули при переходе реки.





Видео с тушами погибших животных появилось в соцсетях . На место выехали специалисты департамента экологии, ветеринарной службы и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области, сообщает издание "Диапазон"





По словам специалистов, гибель сайгаков произошла 13-15 сентября, 60 из них самки, 48 - рогачи. Животных вытащили из воды и захоронили.





В этом месте проходило около 10 тысяч сайгаков, они пришли туда на водопой. С одной стороны реки Кайракты обрыв и густой камыш. Мы полагаем, что при переходе сайгаки затоптали друг друга", - рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Актюбинской области Адильгерей Ауелбаев.





Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили , что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.





В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.





Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.





Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.





В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.





Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".





46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".