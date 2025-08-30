Инфекции, паразиты и болезни нервной системы: в Казахстане выросла заболеваемость детей   

30 лет назад, 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон страны

Рассказать друзьям

Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают юбилейный День Конституции. 30 лет назад, 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме был принят Основной закон страны.





Перед принятием проекта Конституции состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей было внесено более 1100 поправок и дополнений.





Был изучен опыт многих зарубежных стран, взяты в основу принципы формирования документов в государстве: в частности, принцип разделения ветвей власти, принцип народовластия.





В середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.





В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.





5 июня 2022 года в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.





Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени (...) Мы провели важные преобразования и обновили треть статей Конституции. Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - заявил накануне Токаев на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Основного закона страны.





Он добавил, что важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании президента на один срок продолжительностью семь лет.





Такого в Казахстане еще не было. Была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране. Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой. Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире", - заявил президент.





Сегодня глава государства поздравил соотечественников с Днем Конституции и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.





День Конституции является государственным праздником и выходным днем в Казахстане. В этот день во всех областях и городах республики проходят праздничные мероприятия.





В этом году праздник выпал на субботу, поэтому день отдыха переносится с 30 августа, на понедельник, 1 сентября.





При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник), при шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).