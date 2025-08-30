Инфекции, паразиты и болезни нервной системы: в Казахстане выросла заболеваемость детей
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане увеличилась общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет, сообщает ranking.kz.
С 2021 по 2024 год показатель увеличился с 94,8 тысячи до 96 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Ситуация изменилась в худшую сторону по 11 из 16 классов болезней. Наиболее активная динамика роста наблюдалась в таких категориях, как заболевания органов пищеварения, нервной системы, инфекционные и паразитарные болезни, заболевания органов слуха", - заявили аналитики.
По их данным, наиболее часто у детей в возрасте до 14 лет в прошлом году встречались различные виды заболеваний органов дыхания: 47,8 тысячи случаев на 100 тысяч населения.
На втором месте с большим отрывом оказались болезни пищеварительной системы: 8,8 тысячи случаев. В тройку наиболее распространенных также вошли болезни нервной системы: 6 тысяч случаев на 100 тысяч человек. Что касается здоровья подростков, у несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет ситуация, напротив, стала лучше. Общая заболеваемость снизилась с 96,1 тысячи до 88,8 тысячи случаев на 100 тысяч населения. Незначительный рост показателей можно отметить только по 5 из 16 классов болезней. В первую очередь это инфекционные заболевания и болезни органов дыхания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что болезни легких - самая часто встречающаяся медицинская проблема у подростков.
При сравнении показателей детей в возрасте до 14 лет и подростков можно сделать вывод, что у последних выше заболеваемость органов пищеварения, а также костно-мышечной и эндокринной систем. Значительно чаще подростки обращаются к врачам с травмами, отравлениями, последствиями других неприятных ситуаций", - заявили аналитики.
Подчеркивается, что в региональном разрезе первичная заболеваемость несовершеннолетних сильно отличалась. В частности, разница порой составляла 2-3 раза.
Одним фактором влияния на заболеваемость также остается неблагополучная экологическая обстановка в мегаполисах и крупных промышленных городах. Согласно данным РГП "Казгидромет", самыми экологически грязными городами РК в 2024-м стали Астана, Усть-Каменогорск и Темиртау. И действительно, в столице, а также в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях мы видим высокую первичную заболеваемость детей", - отмечают аналитики.
Параллельно с ростом детской заболеваемости в Казахстане наблюдается тенденция снижения обеспеченности населения педиатрами.
Снижение уровня обеспеченности населения педиатрами наблюдалось в 10 из 20 регионов страны. В их число попала и Астана, хотя столица считается городом с самым высоким показателем обеспеченности такими специалистами: 4,2, против 2,5 на 10 тысяч человек в среднем по стране. В 2021 году в Астане насчитывалось 647 детских врачей, а через три года - уже лишь 620. Второе место по обеспеченности педиатрами, как мы уже отмечали, занял Алматы", - добавили они.
