Туши мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия

10 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде, причем устаревшие системы приводят к потерям от 40 до 55% общего объема воды

Фото: ИА "Кабар"

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Маскат. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативы стран Центральной Азии в управлении водными ресурсами могут стать важным уроком для всего мира, заявил на ежегодном собрании ADFIAP-2025 главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.









Он представил исследовательскую программу ЕАБР по водно-энергетическому комплексу Центральной Азии на ежегодной встрече Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Маскате. На пленарном заседании освещались актуальные вопросы и практические стратегии устойчивого управления водными ресурсами в регионе.





Главные выводы аналитиков ЕАБР в отношении проблем, с которыми сталкивается водно-энергетический комплекс Центральной Азии:





За последние 50 лет ледники региона потеряли 30% своей площади. Отмечается снижение речного стока при постоянном увеличении спроса.

10 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде, причем устаревшие системы приводят к потерям от 40 до 55% общего объема воды.





Если не предпринять решительных шагов, к 2028 году дефицит воды в регионе может составить от 5 до 12 кубических километров ежегодно.





В условиях ограниченного предложения крайне важно повысить качество спроса: водосбережение является ключевым решением для управления водными ресурсами.





Евгений Винокуров также представил конкретные предложения ЕАБР:





Модернизация ирригационных систем





Переход на цифровые системы учета и точное орошение может обеспечить экономию до 20-30% используемой воды.





Стимулирование местного производства





Центральная Азия импортирует ирригационное оборудование на сумму 200 млн долларов ежегодно. В перспективе этот рынок удвоится до 400 млн долларов. Внутреннее производство способно удовлетворить растущий спрос и регион может создать новую отрасль промышленности с высокой конкурентоспособностью на мировом рынке.





Мобилизация инвестиций





Дефицит финансирования в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в 12 млрд долларов может быть устранен с помощью механизма государственно-частного партнерства и привлечения ресурсов банков развития.





Главный экономист ЕАБР особенно приветствовал масштабные национальные инициативы отдельных стран региона, включая намерение Казахстана по расширению площадей с применением водосберегающих технологий орошения до 150 тыс. гектаров в год к 2030 году, планы Узбекистана по экономии воды в объеме 15 млрд кубометров и строительство Кыргызстаном 106 новых водохранилищ для гарантированного обеспечения водными ресурсами.





Мы в ЕАБР не устаем повторять, что водные проблемы Центральной Азии требуют незамедлительного решения, основанного на тесном региональном взаимодействии. Наши исследования формируют четкую дорожную карту, направленную на повышение эффективности, привлечение инвестиций и развитие региональной координации с целью предотвращения тяжелых экономических и экологических последствий. Вот почему нексус воды и энергии в регионе постоянно в фокусе внимания нашего Банка: мы рассматриваем его в качестве одного из приоритетных направлений нашей работы, как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения научных исследований. Мы продолжаем выпуск уникальных работ, по этому направлению, например, вышедшие недавно доклады "Производство ирригационного оборудования в Центральной Азии: Индустриализация водного сектора" и "Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения", - подчеркнул Винокуров.





Для справки

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.



