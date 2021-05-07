Казахстанцы могут проверить, начислил ли работодатель зарплату, подоходный налог и соцплатежи

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Комитет государственных доходов запустил сервис "Оплата труда работника" в мобильном приложении e-SalyqAzamat, который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сервис доступен за все периоды 2020 года.

Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при авторизации с использованием SMS-пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах). Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку "Налоговый кошелек", "Оплата труда работника", далее выбрать год и период", - сообщили в КГД.

Данные могут просматривать физические лица, работодатели которых, применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности", - отметили в комитете.

Бесплатное мобильное приложение e-SalyqAzamat можно скачать в AppStore или PlayMarket.

Напомним , с 23 апреля 2021 года в мобильном приложении eSalyq Azamat в Налоговом кошельке реализован сервис по оплате налогов путем самостоятельного выбора реквизитов.

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