Акчулаков рассказал о текущей ситуации на КТК

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сегодня на брифинге для журналистов рассказал о текущей ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы держим связь с нашими коллегами. Пока с их стороны идет ссылка на то, что погодные условия не позволяют ремонтным бригадам спуститься под воду. Вы знаете, что мы физически там не находимся, это все-таки юрисдикция не Казахстана. Поэтому мы ждем до 15 апреля. А потом уже думаю, что своих коллег отправим или же сами съездим для определения перспектив на месте", - сказал Акчулаков.





Отвечая на вопрос о начале ремонтных работ, глава Минэнерго сообщил, что российской стороной определены повреждения, но информации, что водолазы и рабочие бригады приступили к ремонту, у Казахстана нет. По его словам, с момент аварии прошло 3 недели, сейчас КТК работает на 60%.

Если сохранится ситуация, когда КТК будет работать на 60% мощности в течение апреля. По альтернативным маршрутам, которые мы сейчас используем - мы нашли вагоны, договорились об увеличении квоты по маршруту Атырау - Самара, то есть мы вопросы решаем все это время. Не думаем, что будут большие потери. Вот если КТК полностью встанет, то будут большие потери. Цифры просты - 53 млн тонн. Если КТК ничего не грузит, то у нас есть еще 16,5 млн тонн на запасных маршрутах, которые можем быстро разбить. Понятно, что это значительные потери", - добавил глава МЭ РК.

По его словам, подсчитывать материальный ущерб пока рано. Но если ремонт затянется на май, то потери могут составить 1 млн тонн нефти в месяц.

На вопрос о том, как Казахстан может воспользоваться ситуацией, когда европейские страны сокращают поставки энерготоплива, министр МЭ РК ответил, что на данный момент санкций на энергоносители нет. Тем не менее рассматриваются альтернативные маршруты на случай подобных ситуаций.

В сторону Европы у нас остается только один вариант - это через Каспий на Кавказ. Мы поддерживаем этот маршрут, но он незначительный. В текущий момент воспользоваться ситуацией, наверное, не получится", - отметил Акчулаков.

В то же время он подчеркнул, что Казахстан не может бесконечно увеличивать объем производства нефти.

Следующее расширение добычи нефти будет через 1 - 1,5 года, это завершение Тенгизского проекта в конце 2024 года, плюс 12 млн тонн. Вот эти 12 млн тонн мы сможем дополнительно продать", - добавил он.



