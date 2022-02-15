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Холдинг "Байтерек" увеличил объемы финансирования агропромышленного комплекса

14.02.2022, 10:27 30386
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - АО "НУХ "Байтерек" через дочерние компании АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) и АО "КазАгроФинанс" (КАФ) увеличил объемы финансирования агропромышленного комплекса (АПК), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году объемы финансирования АПК через АКК и КАФ превысили 464 млрд тенге. Обеспечен рост финансирования на 4% в сравнении с 2020 годом", - сообщили в пресс-службе холдинга.

 
Данную поддержку в прошедшем году получили около 23 тыс. предпринимателей. Необходимо отметить, что свыше 96% объема финансирования получили заемщики, относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
 
В рамках целевой программы кредитования "Кен Дала" профинансировано проведение весенне-полевых и уборочных работ на 70 млрд тенге, что позволило охватить посевными работами порядка 3,6 млн га.
 
Объемы финансирования закупа сельхозтехники по лизинговым программам КАФ превысили 140 млрд тенге (годовой рост 28%). Это позволило закупить 7,3 тыс. единиц сельхозтехники, что также превысило объемы лизинга 2020 года - 6 тыс. единиц.
 
По данным холдинга, для развития конкурентоспособной производственной базы в аграрном секторе в 2021 году профинансировано 46 проектов общей стоимостью 71,8 млрд тенге с суммой кредитования 53,8 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 43 проекта стоимостью 71,3 млрд тенге с суммой кредитования 53,1 млрд тенге. Введенные проекты направлены на производство приоритетных видов продукции, таких как фрукты, соки, мясная и молочная продукция, растительные масла, овощи и т. д.
 
Продолжена реализация программы гарантирования кредитов, выдаваемых субъектам АПК банками второго уровня, способствующей вводу инвестиционных проектов при нехватке у заемщика залогового обеспечения. Выдано семь гарантий на 1,6 млрд тенге, что позволило привлечь в сельское хозяйство банковские займы на сумму свыше 3,2 млрд тенге.
 
В рамках мер по оптимизации организационной структуры в 2021 году холдинг завершил работу по присоединению АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АКК, что позволяет предоставлять фермерам услуги кредитования по принципу "одного окна" через широкую филиальную сеть.

 

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Лимит на участие в госзакупках планируют ввести в Казахстане

15.02.2022, 09:42 721
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане планируют ввести лимит на участие в государственных закупках. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях исключения монополизации рынка, а также предоставления возможностей роста малому и среднему бизнесу планируется установление лимита на участие в закупках", - сказал министр финансов.

 
Он также сообщил, что для исключения возможности установления завышенных требований к поставщикам и приобретения качественных товаров, работ и услуг планируется широкое применение унифицированных техспецификаций. 
 
Кроме того, с 2023 года будет внедрен новый способ закупок с использованием стоимости жизненного цикла, что также будет способствовать повышению качества товаров, работ и услуг.
 

В целях повышения общественного контроля за заказчиками и качества осуществления закупок предлагается ведение и размещение в общем доступе рейтинга эффективности госорганов", - сообщил Жамаубаев.

 
Глава Минфина также отметил, что весь процесс госзакупок полностью переведен в электронный формат. В результате принятых мер за последние годы доля прямых закупок из одного источника сократилась с 64% до 39%.
 

С текущего года из закона исключены еще шесть оснований прямых закупок. Установлены требования о приоритетном осуществлении закупок конкурентным способом, а также ответственность первого руководителя заказчика за необоснованное применение одного источника. В целях совершенствования процесса закупок введен новый способ в виде электронного магазина. Также внедряются рамочные соглашения и конкурс с использованием рейтингово-балльной системы. Внедрен показатель финансовой устойчивости, который ограничил участие в закупках фирм-однодневок. Внедрен электронный депозитарий для автоматического расчета опыта работы поставщиков в сфере строительства", - рассказал спикер о проделанной работе.

 
По закупкам субъектов квазигосударственного сектора министр доложил, что с текущего года введен в действие закон, регулирующий закупки нацкомпаний, в том числе фонда "Самрук-Казына".
 
Так, по нацкомпаниям сокращены 12 оснований для закупок из одного источника, а по фонду - 10. При этом закупки нацкомпаний полностью автоматизированы и максимально приближены к подходам госзакупок.
 

Меры по сокращению закупок способом из одного источника в закупках нацкомпаний и фонда будут продолжены", - подчеркнул министр.

 
Также ведется работа по пересмотру порядка закупок фонда.
 

Здесь предлагается исключить закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации. Также предложено сократить неконкурентные способы закупок, гармонизировать порядок с процедурами госзакупок и установить их регулирование одним документом, без излишних отсылок. Фонду важно обеспечить информационную наполняемость портала и предоставление участникам возможности для подачи жалоб в режиме онлайн", - добавил глава ведомства. 

 

В Казахстане налог для майнеров могут увеличить в 10 раз

15.02.2022, 09:36 2296
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - По исполнению поручения по кратному увеличению налога на майнинг Министерством национальной экономики прорабатываются соответствующие подходы. В частности, предлагается увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии. Об этом стало известно в ходе выступления министра национальной экономики Алибека Куантырова на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление "теневого" майнинга требует официальной регистрации", - сказал министр национальной экономики.

 
При этом, по его словам, майнинговые компании потребляют электроэнергию напрямую у энергопроизводящих организаций или нерегулируемых энергоснабжающих организаций. 
 

Основной причиной этого является привлекательность тарифа. В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций, с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей", - сказал министр.

 
 
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 
 
69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". 
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

МНЭ планирует удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году

15.02.2022, 09:19 4836
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Министерством национальной экономики РК совместно с заинтересованными государственными органами разработан комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы. Об этом сообщил министр нацэкономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава МНЭ отметил, что предусмотрено 61 мероприятие оперативного и среднесрочного характера, все они направлены на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.
 

Цель реализации кКомплекса мер по контролю и снижению инфляции - удержать инфляцию в коридоре 4-6% в 2022 году и снизить ее до уровня 3-4% к 2025 году. Данные мероприятия включают принятие Плана обеспечения продовольственной безопасности, обеспечение загруженности стабфондов, снижение арендной платы для реализаторов СЗПТ, сдерживание роста цен на СЗПТ, ГСМ, уголь, электроэнергию, лекарственные препараты и т. д.", - сказал Куантыров.

 
Он напомнил, что в целях стабилизации социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране с начала января 2022 года главой государства даны 140 поручений оперативного и системного характера. На сегодня исполнены 44 поручения, 32 - на стадии завершения.
 

Январские события несущественно повлияют на экономику Казахстана - Миннацэкономики

14.02.2022, 16:19 17481
Январские события несущественно повлияют на экономику Казахстана - Миннацэкономики
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков на встрече с послами иностранных государств в Казахстане рассказал об экономической ситуации и последних экономических инициативах страны в свете недавних трагических событий января, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы не ожидаем, что трагические январские события окажут существенное влияние на годовой экономический рост, так как экономическая активность была нарушена временно и только в отдельных регионах. Пострадавшим, в том числе малому и среднему бизнесу, индивиудальным предпринимателям и населению оказывается необходимая помощь", - сообщил Жаксылыков.

 
По его словам, в прошлом году экономический рост вышел на динамичную траекторию. Реальный ВВП составил 4%, превысив первоначальный прогноз в 3,1. 
 
Он подчеркнул, что в настоящее время Миннацэкономики активно участвует в разработке программы действий правительства на 2022 год по реализации инициатив президента. В документе будет конкретизирована работа правительства по стимулированию инклюзивного экономического роста, обеспечению макроэкономической стабильности и развитию предпринимательства.
 
Также разрабатываются программа повышения доходов населения и предложения по кардинальному реформированию субъектов квазигосударственного сектора.
 
Жаксылыков подчеркнул, что принятый министерством оперативный план мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране содержит ряд неотложных и краткосрочных мер. Они призваны обеспечить безопасность и всестороннюю поддержку граждан и субъектов предпринимательства, а также стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. 
 

Данный план направлен на скоординированное выполнение государственными органами соответствующих задач в течение ближайших месяцев. Его реализация приведет к ускоренному восстановлению экономической ситуации в стране и возвращению к нормальной жизни", - добавил первый вице-министр.

 
Ранее сообщалось, что Миннацэкономики примет концепцию инвестиционной политики РК до 2025 года. 
 

Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии

14.02.2022, 15:40 18496
Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в ходе своего выступления в службе центральных коммуникаций рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время единая электроэнергетическая система Казахстана работает самосбалансированно. При этом энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановами оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким увеличением присоединенной мощности. Основной причиной роста потребности является деятельность субъектов цифрового майнинга", - отметил Акчулаков. 

 
По его словам, согласно проведенному статистическому анализу до 2021 года, потребление электрической энергии в стране росло в среднем на 2% в год. В прошлом году рост потребления к аналогичному периоду прошлого года превысил показатель на 6,1%. При этом в южной зоне единой электроэнергетической системы данный показатель составил 12%.
 

В настоящее время в целях недопущения серьезных последствий, сопряженных с ограничением среди населения, системным оператором на ежедневной основе предпринимаются все необходимые меры. Министерством энергетики были внесены поправки в некоторые нормативные правовые акты в области электроэнергетики", - рассказал министр. 


 
Он подчеркнул, что в настоящее время заинтересованные государственные и правоохранительные органы зачищают рынок электроэнергии от "теневых" субъектов цифрового майнинга.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook попросил казахстанцев сообщать о "серых" майнерах. 

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 

В АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии. В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. 

В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 

26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По словам депутата, в стране "налицо явный пробел в законодательстве" по части деятельности майнинговых компаний. 

4 февраля первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев на заседании межведомственной комиссии,  где обсуждался законопроект "О цифровых активах в Республике Казахстан" сообщил, что налог для майнеров будет увеличен с 1 до 5 тенге на киловатт. 

10 февраля премьер-министр РК Алихан Смаилов дал поручения по регулированию майнинговой деятельности в РК. 
 

В Минэнерго заявили о перспективности строительства АЭС в Казахстане

14.02.2022, 15:34 19021
В Минэнерго заявили о перспективности строительства АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Строительство АЭС в Казахстане представляется наиболее перспективным решением в области энергетики, заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации ввиду мировой экологической повестки (…), учитывая износ сегодняшний производственных мощностей, а также огромный потенциал в развитии атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением", - сказал на брифинге СЦК Болат Акчулаков.

 
Он сообщил, что в Казахстане есть все преимущества для развития атомной энергетики.
 

Начнем с того, что сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - отметил министр.


 
Он также напомнил, что в прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электростанций Китая. Начато активное производство ядерного топлива. 
 

Что касается кадрового потенциала и опыта, то в сфере атомной промышленности и науки у нас трудятся около 24 000 человек. В вузах Казахстана ведется подготовка, в частности с 2010 года, если считать, было подготовлено порядка 3 000 кадров по направлениям "ядерная и техническая физика", - проинформировал спикер.

 
Также Акчулаков отметил, что буквально на прошлой неделе в России между Казахстаном и РФ были подписаны меморандумы по подготовке кадров для этой отрасли в передовых российских вузах.


 

Ставки акцизов на нефтепродукты намерены повысить в Казахстане

14.02.2022, 15:10 19656
Ставки акцизов на нефтепродукты намерены повысить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Министерство национальной экономики разместило на портале "Открытые НПА" проект поправок в постановление правительства РК от 6 апреля 2018 года №173 "Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в пояснительной записке МНЭ, проект постановления предусматривает: 
 
  • увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива с 24 435 тенге до 38 134 тенге за одну тонну;
  • увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию производителями дизельного топлива с 9 300 тенге до 35 726 тенге за одну тонну;
  • исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;
  • установление равной ставки акцизов на импорт дизельного топлива;
  • уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.
 
Также планируется повысить ставки акцизов на розничную реализацию нефтепродуктов: на бензин (за исключением авиационного), газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо - с 24 935 до 38 634 тенге, на дизельное топливо - с 9 360 до 35 786 тенге за тонну.
 

В нынешних сложившихся условиях конъюнктуры рынка производители ГСМ и различные посредники получают дополнительную прибыль. Необходимо обеспечить изъятие части этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Это позволит привлечь дополнительные средства в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства", - прокомментировали в Министерстве нацэкономики.

 
По оценке ведомства, повышение акцизов не приведет к росту цен на данные виды нефтепродуктов, так в РК установлены предельные цены на розничную реализацию ГСМ. 
 

Изменился состав совета директоров КазТрансОйла

14.02.2022, 13:35 22526
Изменился состав совета директоров КазТрансОйла
Фото: kaztransoil.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В компании "КазТрансОйл" произошли изменения в составе совета директоров. Из него исключены Ален Танатаров и Шара Адилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением совета директоров от 11 февраля 2022 года внесены следующие изменения в состав правления: исключены Адилова Ш.Б. - заместитель генерального директора (досрочное прекращение полномочий 28 февраля 2022 года), Танатаров А.Б. - заместитель генерального директора (досрочное прекращение полномочий 28 февраля 2022 года)", - сообщает КАSE со ссылкой на пресс-служба компании. 

 
Этим же решением в состав директоров избран избран Арман Майкенов, ранее занимавший должность корпоративного секретаря "КазТрансОйл". 
 

С учетом внесенных изменений правление АО "КазТрансОйл" состоит из пяти человек: Сабит Арынов, Ерболат Мендыбаев, Жайык Махин, Жайдарман Исаков и Арман Майкенов", - сообщает KASE.

 
Напомним, в конце января два заместителя генерального директора АО "КазТрансОйл" покинули свои посты. 
 

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