Холдинг "Байтерек" увеличил объемы финансирования агропромышленного комплекса

НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - АО "НУХ "Байтерек" через дочерние компании АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) и АО "КазАгроФинанс" (КАФ) увеличил объемы финансирования агропромышленного комплекса (АПК), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году объемы финансирования АПК через АКК и КАФ превысили 464 млрд тенге. Обеспечен рост финансирования на 4% в сравнении с 2020 годом", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Данную поддержку в прошедшем году получили около 23 тыс. предпринимателей. Необходимо отметить, что свыше 96% объема финансирования получили заемщики, относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках целевой программы кредитования "Кен Дала" профинансировано проведение весенне-полевых и уборочных работ на 70 млрд тенге, что позволило охватить посевными работами порядка 3,6 млн га.

Объемы финансирования закупа сельхозтехники по лизинговым программам КАФ превысили 140 млрд тенге (годовой рост 28%). Это позволило закупить 7,3 тыс. единиц сельхозтехники, что также превысило объемы лизинга 2020 года - 6 тыс. единиц.

По данным холдинга, для развития конкурентоспособной производственной базы в аграрном секторе в 2021 году профинансировано 46 проектов общей стоимостью 71,8 млрд тенге с суммой кредитования 53,8 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 43 проекта стоимостью 71,3 млрд тенге с суммой кредитования 53,1 млрд тенге. Введенные проекты направлены на производство приоритетных видов продукции, таких как фрукты, соки, мясная и молочная продукция, растительные масла, овощи и т. д.

Продолжена реализация программы гарантирования кредитов, выдаваемых субъектам АПК банками второго уровня, способствующей вводу инвестиционных проектов при нехватке у заемщика залогового обеспечения. Выдано семь гарантий на 1,6 млрд тенге, что позволило привлечь в сельское хозяйство банковские займы на сумму свыше 3,2 млрд тенге.

В рамках мер по оптимизации организационной структуры в 2021 году холдинг завершил работу по присоединению АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АКК, что позволяет предоставлять фермерам услуги кредитования по принципу "одного окна" через широкую филиальную сеть.



