Какие меры предпринимают в казахстанском финсекторе в связи с ситуацией на Украине

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В условиях геополитической обстановки, сложившейся вокруг ситуации с Украиной, финансовые рынки испытывают серьезную волатильность. Особенно негативно это сказалось на валютном рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
24 февраля текущего года рыночный курс доллара составил 466,59 тенге, ослабел на 6,7%. То есть доллар подорожал сразу на 29,2 тенге", - информирует Finprom.kz.
Национальный банк РК предпринял ряд оперативных мер по нивелированию давления негативных шоков на финансовый и валютный рынки страны. В частности, на фоне резко возросшей волатильности во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Нацбанк в ходе торгов провел некоторые валютные интервенции в течение недели. За 21-25 февраля интервенции составили 176 млн долларов США. Аналитики отмечают, что меры проводятся в рамках принципов плавающего обменного курса.
Кроме того, 24 февраля 2022 года НБ РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Базовая ставка была повышена с 10,25% до 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта.
Повышение базовой ставки направлено не только на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, но и на обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов, объяснили эксперты.
Увеличение процентной ставки способствует сбалансированности внутреннего валютного рынка за счет повышения привлекательности тенге и активов в нацвалюте. При повышении базовой ставки увеличиваются проценты как по кредитам, так и по депозитам. Соответственно, более привлекательная ставка по тенге нивелирует переток депозитов на валютные вклады. Также более высокая ставка по тенге будет стимулировать рост предложения иностранной валюты со стороны нерезидентов и поддержит внутренний тренд по дедолларизации как депозитной базы, так и экономики в целом", - пояснили аналитики.
Они напомнили, что схожие оперативные меры уже предпринимали 10 марта 2020 года на фоне внешних шоков, связанных со вспышкой пандемии, а также решением ОПЕК+. В тот момент это помогло нивелировать спекулятивные действия на валютном рынке и положительно сказалось на дальнейшем курсе тенге. После стабилизации ситуации базовая ставка снова была снижена. Подобные меры положительно оцениваются аналитиками, в частности в Международном валютном фонде (МВФ).
Более того, для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальный Банк РК совместно с правительством Республики Казахстан реализует программу защиты тенговых вкладов, предусматривающую начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.
Компенсация в размере 10% будет начисляться каждому человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге), через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом", - говорится в материале.
В целом взвешенная денежно-кредитная политика, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, способна эффективно предупредить распространение последствий внешнего шока на экономику страны и обеспечить защиту тенговых активов, добавили специалисты.
Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку.