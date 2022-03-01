Какие меры предпринимают в казахстанском финсекторе в связи с ситуацией на Украине

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В январе 2022 года на Электронной бирже труда наблюдался резкий рост числа опубликованных резюме и спад активности со стороны спроса от работодателей в сравнении с декабрем 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе 2022 года на ЭБТ наблюдалось снижение спроса на 23% в сравнении с данными за декабрь предыдущего года, всего за месяц было опубликовано 68,3 тыс. вакансий. За тот же период наблюдался рост числа резюме в 3,3 раза к показателям декабря. В январе соискатели на ЭБТ разместили 70,2 тыс. активных резюме, информирует Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В разрезе регионов в четыре раза сократился спрос на ЭБТ в Алматинской области (с 12,4 тыс. в декабре до 3 тыс. в январе), почти в два раза в Туркестанской (с 9,3 до 4,5 тыс.) и Кызылординской (с 3,5 до 1,9 тыс.) областях. Между тем количество вакансий на ЭБТ выросло на 10% в Костанайской области, Нур-Султане - на 8% и незначительно в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Во всех регионах на ЭБТ в январе по сравнению с декабрем выросло предложение на рынке труда. Лидерами здесь стали регионы с почти пятикратным увеличением опубликованных резюме в сравнении с предыдущим месяцем, а именно Шымкент (4,9 тыс.), Кызылординская область (7 тыс.), Алматы (6,6 тыс.). Наименьший прирост предложения на рынке труда наблюдался в Западно-Казахстанской области, где число резюме выросло с 1,3 до 2,5 тыс. в январе, в Павлодарской области - с 1 до 2,2 тыс.

В январе 84% спроса было сформировано малыми, средними и крупными предприятиями (57,3 тыс. работодателей). Примечательно, что спрос со стороны индивидуальных предпринимателей снизился на 59% (с 26,7 тыс. вакансий до 10,9 тыс.) в январе в сравнении с показателями декабря", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Минтруда, традиционно женщины проявляли большую активность на ЭБТ, разместив в январе 56% от всех резюме. Треть предложений на ЭБТ сформирована молодыми людьми в возрасте 25-35 лет. В долевом выражении больше всего молодежи среди соискателей было в Нур-Султане (39% всего предложения), Мангистауской области - 36%, Шымкенте и Атырауской области - по 35% в каждом регионе.

Вместе с тем дисбаланс квалификаций на рынке труда также отражается на вакансиях и резюме на ЭБТ.

Так, большая часть спроса на рынке была на специалистов средней квалификации (52% от всех вакансий), в то время как предложение было все больше из числа неквалифицированных соискателей (45%). В целом 25% вакансий были предназначены для высококвалифицированных специалистов, 23% - для низкоквалифицированных или без квалификации, а среди соискателей только 32% предложений было от специалистов со средней квалификацией и 23% среди высококвалифицированных", - пояснили в министерстве.

Если рассматривать заработную плату, то наиболее высокие ожидания (в среднем от 500 тыс. тенге в месяц) отмечались среди соискателей на руководящие позиции, а именно финансового директора, руководителя продаж, начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции, директора департамента, советника руководителя или генерального директора. Между тем со стороны спроса такой уровень оплаты труда предлагался не для управляющих должностей, а для высококвалифицированных системных инженеров, главных инженеров и главных строителей.

По данным ведомства, наиболее востребованными на рынке труда остаются медицинские сестры/братья, водители автомобилей, охранники, воспитатели, санитары(ки), бухгалтеры, заработная плата которых варьируется от 75,4 до 98,4 тыс. тенге. К числу наиболее дефицитных профессий, где количество вакансий преобладает над количеством резюме, в январе можно отнести охранников, санитаров(к), помощников воспитателей, медицинских сестер/братьев, электромонтеров. В избытке же оказались квалифицированные социальные работники, юристы, делопроизводители, учителя физической культуры.

Отмечая потребность в неквалифицированном труде (которая все еще высока), стоит отметить резкое падение спроса на подсобных рабочих, количество вакансий для которых сократилось в семь раз - с 20,7 тыс. в декабре прошлого года до 2,8 тыс. в январе текущего года.