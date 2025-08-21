20.08.2025, 12:36 103556
Использовать бюджетные средства по целевому назначению поручил Токаев
Глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел совещание по вопросам по национальной экономики и бюджетного планирования, сообщает Акорда.
Были заслушаны доклады о текущей ситуации и перспективах развития национальной экономики, а также о параметрах республиканского бюджета на 2026-2028 годы.
В ходе обсуждения глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях.
Он рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование всех социальных обязательств и долгосрочных планов регионов, а также целевое назначение и использование выделенных средств.
В июне в Высшей аудиторской палате заявили, что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 миллиардов тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.
Депутаты раскритиковали отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Мажилисмен Асхат Рахимжанов заявил, что продовольственная корзина казахстанцев не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону и несет угрозу здоровью граждан. А депутат Татьяна Савельева подчеркнула, что правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.
21.08.2025, 15:41 21431
Скляр поручил усилить контроль на госгранице за незаконным провозом нефтепродуктов
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание по вопросам обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиления контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.
В ходе совещания было отмечено, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной, имеется необходимый запас топлива.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.
Он отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита.
Напомним, преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель в Туркестанской области.
21.08.2025, 14:41 26281
Китайский инвестор в Казахстане столкнулся с препятствиями при реализации проекта на 7 млрд тенге
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане урегулирован проблемный вопрос китайского инвестора ТОО "INTERNATIONAL CASTLE", реализующего инвестиционный проект по строительству торгового павильона "Город ремесленников" на территории специальной экономической зоны "МЦПС Хоргос". Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как проинформировали в Генпрокуратуре, компания столкнулась с препятствиями в реализации проекта из-за отказа в регистрации в реестре участников СЭЗ и истечения срока действия договора участия.
В связи с незавершенной таможенной процедурой ввоза строительных материалов и последующим исключением инвестора из реестра органами государственных доходов дополнительно начислены таможенные платежи на 1,4 млрд тенге.
По представлению Генеральной прокуратуры ограничения в отношении инвестора сняты, неправомерно начисленные платежи отменены. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо", - говорится в сообщении.
В результате компания запустила проект на 7 млрд тенге, в рамках которого планируется создание новых рабочих мест.
Проект направлен на развитие туристического и торгового потенциала, а также повышение интереса китайских туристов к казахстанской стороне СЭЗ.
21.08.2025, 13:43 30371
Только 7% средств были направлены на модернизацию энергетических мощностей - АЗРК
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования.
Такие цифры озвучило Агентство по защите и развитию конкуренции РК по итогам анализа конкуренции на рынке электрической мощности.
По данным АЗРК, на рынке оказываются две основные услуги:
- по поддержанию готовности электрической мощности;
- по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.
Кто оказывает услуги по поддержанию готовности электрической мощности:
- в Северной и Южной энергетических зонах доминирующее положение занимает группа лиц АО "Самрук-Энерго" с долей более 35%;
- в Западной зоне - ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", АО "Атырауская ТЭЦ" и ТОО "Karabatan Utility Solutions" с общей долей более 70%.
В связи с этим, рынок признан высококонцентрированным.
Рынок услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки признан монопольным - единственным поставщиком услуги является ТОО "РФЦ по ВИЭ". Основной целью введения в 2019 году рынка мощности являлось привлечение инвестиций на введение новых и поддержание существующих мощностей. Однако анализ показал не достижение целей введения рынка мощности. За шесть лет функционирования с момента его введения в 2019 году установленная мощность в стране увеличилась лишь на 129 МВт при полученном совокупном доходе участников рынка свыше 500 млрд тенге. При этом только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования", - говорится в сообщении АЗРК.
В то же время в действующие тарифы на электроэнергию уже включены как операционные, так и капитальные затраты, включая поддержание действующих мощностей. Это подразумевает, что станции будут направлять дополнительно полученные средства на увеличение объемов выработки электроэнергии.
Однако, несмотря на значительные доходы, уровень износа станций остался на уровне 2019 года - порядка 56%.
По расчетам экспертов, за 500 млрд тенге могла быть построена одна угольная электростанция мощностью 530 МВт либо пять парогазовых электростанций суммарной мощностью 1150 МВт", - отметили в ведомстве.
Там заявили, что в связи с отсутствием государственного контроля за целевым использованием средств, Агентство в 2024 году инициировало поправки, предусматривающие осуществление такого контроля со стороны Министерства энергетики.
Однако на практике проводимый контроль ограничивается принятием отчетов станций об использовании средств. В результате, согласно представленной информации, средства от оказания услуг направлялись не на поддержание и увеличение мощностей, а на снижение кассовых разрывов по дебиторской задолженности", - заявили в АЗРК.
Таким образом, на рынке мощности отмечаются:
- недостаточный контроль за целевым использованием средств,
- недостижение целей введения рынка по вводу новых мощностей и модернизации оборудования.
В этой связи, Агентством внесены рекомендации по усилению контроля за целевым использованием средств и отказу от краткосрочных договоров на мощность с сохранением практики заключения долгосрочных договоров с инвесторами для строительства новых генерирующих мощностей", - резюмировали в ведомстве.
21.08.2025, 12:11 33916
В Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстане ввели в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения, сообщает пресс-служба правительства страны.
Уже введены в промышленную эксплуатацию новые месторождения Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай. Ведется строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м³/год запланирован на 2026 год. Кроме того, в мае текущего года началось строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, что значительно укрепит нашу газотранспортную систему", - сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
По словам министра, ключевой задачей газовой отрасли на текущем этапе развития является расширение ресурсной базы и развития переработки в рамках утвержденного "Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.
Ранее сообщалось, добыча нефти на месторождении Дунга за полгода достигла 340 тысяч тонн.
21.08.2025, 11:09 36696
За годы независимости Казахстан привлек $26,4 млрд китайских инвестиций - Минторговли
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай реализуют 224 индустриальных проекта на сумму свыше $66 млрд, из которых 67 уже успешно завершены, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
За годы независимости Казахстан привлек $26,4 млрд китайских инвестиций. Эти цифры демонстрируют высокий уровень доверия бизнеса и устойчивость партнерства", - подчеркивается в сообщении.
На форуме в Гуанчжоу, куда прибыла торгово-экономическая миссия Казахстана (ТЭМ), объединившая представителей более 20 казахстанских компаний и ведущие деловые круги провинции, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что Казахстан и Китай являются стратегическими союзниками, а товарооборот между странами за первое полугодие 2025 года составила почти $15 млрд, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шаккалиев также встретился в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.
Стороны подтвердили высокий уровень всестороннего стратегического сотрудничества, основанного на особых отношениях лидеров государств.
В частности, Ван Вэньтао подчеркнул, что динамика торговли свидетельствует о поступательном росте: в 2024 году товарооборот достиг 43,8 млрд долларов США, что на 9,2% выше показателя предыдущего года.
Министры также обсудили пути удвоения товарооборота между Казахстаном и Китаем к 2030 году.
Наряду с торговыми контрактами обсуждались и инфраструктурные вопросы. Казахстан остается ключевым транзитным узлом на маршруте Китай-Европа. Сегодня через его территорию проходит свыше 80% грузов. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" и Транскаспийского коридора страна намерена к 2030 году увеличить объем перевозок по Среднему коридору до 10 млн тонн в год", - сообщает министерство.
Министр торговли РК Арман Шаккалиев заявил о планах по расширению сети торговых представительств Казахстана в других ключевых регионах Китая.
Немаловажной частью повестки стало участие Казахстана в крупнейших китайских выставках - CIIE в Шанхае, CIFTIS в Пекине и "ЭКСПО Китай - Евразия" в Урумчи, которые предоставляют уникальные возможности для продвижения отечественной продукции и установления прямых B2B-контактов. Ван Вэньтао выразил заинтересованность в участии китайских компаний в торгово-инвестиционных мероприятиях в Казахстане", - рассказали в Минторговли.
Подводя итоги, Арман Шаккалиев пригласил китайских предпринимателей активнее рассматривать Казахстан как площадку для новых проектов.
Мы готовы предложить партнерам выгодные условия, налоговые преференции и современную инфраструктуру. Казахстан станет золотым мостом для выхода на рынки Центральной Азии, СНГ, Ближнего Востока и Европы", - заявил министр.
По результатам миссии стороны договорились о расширении поставок, запуске новых совместных инициатив и укреплении межрегиональных связей.
19.08.2025, 19:05 150876
В Казахстане транспортная отрасль демонстрирует один из самых высоких темпов роста
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены прогнозы прироста ВВП за 8 месяцев и ход работ в основных отраслях, составляющих фундамент роста ВВП: сельском хозяйстве, транспорте, горнорудной и обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Сельское хозяйство формирует около 4% ВВП страны. За 7 месяцев 2025 года выпуск валовой продукции увеличился на 3,7%, до 2,4 трлн тенге.
- Растениеводство: +5% (454,1 млрд тенге)
- Животноводство: +3,4% (1,9 трлн тенге)
По итогам января-августа вклад отрасли прогнозируется на уровне 3%.
Транспортная отрасль демонстрирует один из самых высоких темпов роста: +22,5% за 7 месяцев. Такой темп во многом обусловлен развитием базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли, которые являются основными потребителями транспортных услуг. По итогам 2024 года вклад в ВВП составил 5,6%, к концу года ожидается до 6,5%.
По итогам года увеличение объемов перевозок ожидается по всем видам транспорта, которое будет обеспечено за счет:
- завершения работ на 7 тыс. км дорог (включая реконструкцию Калбатау - Майкапшагай, Кызылорда - Жезказган);
- окончания строительства вторых путей на Достык - Мойынты;
- завершения строительство обходной линии станции Алматы.
Дополнительный прирост обеспечат внутренние перевозки зерна и топлива в преддверии отопительного сезона.
Вклад торговли в ВВП в 2024 году достиг 19%. За 7 месяцев рост составил 8,6% (37,7 трлн тенге), план на 8 месяцев - +9%. В то же время рост в номинале июль к июлю прошлого года составил рекордные 20%.
- Оптовая торговля: +9,5% (25,2 трлн тенге)
- Розничная торговля: +6,6% (12,3 трлн тенге)
Основной вклад в рост торговли - совокупно 71%, или 26,9 трлн тенге, дают пять регионов: Алматы, Астана, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области", - сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
Из них только Алматы - 13 трлн тенге. Наибольшие темпы роста товарооборота зафиксированы в Туркестанской области, которая за 7 месяцев показала рост на 64,4% с оборотом в 428,6 млрд тенге, Акмолинской - на 44,7% и Шымкенте - на 20,5%.
За январь-июль добыто 58,5 млн тонн нефти (+11,9% к 2024 г.). По итогам января-августа ожидается 66,7 млн тонн (+12,1%).
В структуре обрабатывающей промышленности, занимающей 12,4% в структуре ВВП, наибольшую долю занимают металлургия (40,1%), машиностроение (18,9%), продукты питания (13,4%), нефтепереработка (5%), производство строительных материалов (+5,5%) и химическая промышленность (4,6%). За 7 месяцев рост обрабатывающей промышленности составил 6,1%.
Металлургическая отрасль за этот же период показала 1,3% роста. Такой сравнительно невысокий результат обусловлен рекордными показателями роста отрасли за последние 10 лет на уровне +6,9% и высокой загруженностью действующих мощностей металлургических предприятий.
По словам исполняющего обязанности председателя комитета промышленности МПС Шынгыса Суюнбаева, у отрасли есть резервы достичь роста в 5% к концу года, но для этого необходим комплекс процедурных мер.
В машиностроении по итогам 8 месяцев ожидается рост за счет увеличения выпуска автотранспортных средств, сельхозтехники, электрического и бытового оборудования. В секторе автомобилестроения в этом году планируется произвести более 160 тыс. автомобилей, за 7 месяцев уже выпущено 75 406. Дополнительный прирост обеспечит запуск новых проектов и ряд мероприятий по поддержке отечественного автопрома.
В железнодорожном машиностроении за 7 месяцев произведено 67 локомотивов и 1 984 вагона. На заседании штаба обсуждены меры, которые могут дать отрасли дополнительный рост.
Строительная отрасль формирует около 6% ВВП. С января по июль введено в эксплуатацию 9,4 млн кв. м жилья, что на 5,2% выше прошлогоднего уровня. План выполнен на 48,9%.
По итогам заседания Серик Жумангарин поручил держать заданные темпы роста и обеспечить своевременное выполнение планов по всем ключевым отраслям экономики.
19.08.2025, 16:12 161526
Более 5 млн тенге налогов необоснованно начислили предпринимателям в области Жетісу
Налоговый орган применял неверную налоговую ставку
Талдыкорган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Ескельдинского района области Жетісу установила, что предпринимателям начислялись завышенные налоговые платежи за пользование земельными участками.
Как рассказали в прокуратуре области Жетісу, налоговый орган при исчислении платежа руководствовался утратившим силу решением маслихата вместо Налогового кодекса. В итоге вместо ставки 0,48 тенге за 1 квадратный метр предприниматели платили 0,81 тенге.
По акту надзора виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Возврат денежных средств на сумму более пяти миллионов тенге получил 91 предприниматель.
Напомним, что в Казахстане по обращениям предпринимателей о нарушении их прав удалось предотвратить 20 млрд тенге ущерба бизнесу.
19.08.2025, 13:23 151946
Казахстан увеличит пропуск железнодорожных грузов с Китаем
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов сообщил о строительстве новых железнодорожных линий, передает корреспондент агентства.
До конца августа мобилизуются 220 человек и 90 единиц техники с дальнейшим увеличением. Это увеличит пропуск на 25 миллионов тонн грузов с Китаем и к 2030 году позволит достичь 100 миллионов тонн по всем трем стыкам. Определенные участки Достык - Мойынты сдаются поэтапно. Эту дорогу и обводную Алматы введем в эксплуатацию до конца года. Строительство Дарбаза - Мактаарал идет согласно графику с завершением в 2026 году", - проинформировал глава КТЖ.
Он отметил, что начато строительство новых железнодорожных линий на участке Мойынты - Кызылжар (360 км). В июле этого года подписан контракт на строительство линии Бахты - Аягоз протяженностью 272 километра.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют нарастить объем транзитных ж/д перевозок до 67 млн тонн.
