Использовать бюджетные средства по целевому назначению поручил Токаев

Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел совещание по вопросам по национальной экономики и бюджетного планирования, сообщает Акорда





Были заслушаны доклады о текущей ситуации и перспективах развития национальной экономики, а также о параметрах республиканского бюджета на 2026-2028 годы.





В ходе обсуждения глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях.





Он рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование всех социальных обязательств и долгосрочных планов регионов, а также целевое назначение и использование выделенных средств.





В июне в Высшей аудиторской палате заявили , что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 миллиардов тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.



