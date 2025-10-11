Казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году
Душанбе. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе сообщил, что казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля.
12 ноября, буквально через пару недель, состоится мой официальный визит по Вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся. Считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным - с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству (...) Показатели хорошие, то есть к моему визиту в Россию мы подходим с высоким, большим объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 миллиардов долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику: за все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику или инвестировано в нашу экономику более 26 миллиардов долларов. И только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 миллиарда долларов российских инвестиций. Отрадно, что и в этом году эта положительная динамика сохраняется, и мы получим достаточно хорошие результаты и в этом году. Надеюсь, в следующем году или в крайнем случае через год мы добьемся такого очень важного показателя, как 30-миллиардная отметка в нашей взаимной торговле", - заявил глава государства.
Также, по его словам, в Казахстане успешно функционирует девять филиалов российских вузов.
Сейчас, именно в эти дни, в Москве был открыт фестиваль казахской культуры, тоже очень важно. Как раз к моему визиту состоится гала-концерт в Москве. За что мы благодарны российскому правительству, лично Вам, уважаемый Владимир Владимирович. Думаю, что тем не менее у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня очень крупные вопросы, в частности строительство атомной станции с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты, достаточно сказать, что уже реализовано 114 проектов на сумму почти на 22 миллиарда долларов. И эта работа будет продолжаться", - отметил лидер Казахстана.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что Россия дорожит отношениями с Казахстаном.
Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС, активно сейчас продвигает очень многие вопросы в инициативном режиме. Да и надо сказать, что, безусловно, все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами и в рамках СНГ. Но у нас много и двусторонних вопросов, которые постоянно требуют нашего внимания. Со своей стороны, хотел бы Вас поблагодарить за Ваше отношение к развитию российско-казахстанских связей. Уверен, что и сейчас наша встреча в двустороннем формате, безусловно, пойдет на пользу развитию наших связей", - заявил Путин.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе второго саммита "Центральная Азия - Россия" заявил, что в силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение.