Новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау

Сырье будет перерабатываться на мощностях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" и поставляться в АО "НК "QazaqGaz"

Фото: Минэнерго РК

Рассказать друзьям

Актау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении Тасбулат в Мангистауской области состоялся запуск нового газового проекта, направленного на на укрепление энергетической независимости, расширение внутренней ресурсной базы и социально-экономическое развитие регионов, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана.





Проект реализуется ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" при координации Министерства энергетики и участии национальных компаний и отраслевых партнеров.





По данным ведомства, на первом этапе добыча составит порядка 50 млн кубометров газа в год, в перспективе - до 150 млн кубометров. Сырье будет перерабатываться на мощностях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" и поставляться в АО "НК "QazaqGaz".





Запуск проекта создает новые рабочие места, укрепляет промышленный потенциал региона и обеспечивает население доступным энергоресурсом. В ближайшее время планируется запуск аналогичных проектов в Кызылординской и Атырауской областях, что позволит существенно нарастить добычу и переработку газа", - добавили в Минэнерго.