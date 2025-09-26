25.09.2025, 15:17 84001
Новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау
Фото: Минэнерго РК
Актау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении Тасбулат в Мангистауской области состоялся запуск нового газового проекта, направленного на на укрепление энергетической независимости, расширение внутренней ресурсной базы и социально-экономическое развитие регионов, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана.
Проект реализуется ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" при координации Министерства энергетики и участии национальных компаний и отраслевых партнеров.
По данным ведомства, на первом этапе добыча составит порядка 50 млн кубометров газа в год, в перспективе - до 150 млн кубометров. Сырье будет перерабатываться на мощностях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" и поставляться в АО "НК "QazaqGaz".
Запуск проекта создает новые рабочие места, укрепляет промышленный потенциал региона и обеспечивает население доступным энергоресурсом. В ближайшее время планируется запуск аналогичных проектов в Кызылординской и Атырауской областях, что позволит существенно нарастить добычу и переработку газа", - добавили в Минэнерго.
26.09.2025, 17:27 12581
Металлургия, машиностроение и металлообработка: новая индустриальная зона начала работу в Алматинской области
Фото: primeminister.kz
Конаев. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новая индустриальная зона "Казыбек бек" начала работу в Жамбылском районе Алматинской области на территории сельского округа Темиржол, сообщает пресс-служба акимата региона.
Площадь индустриальной зоны составляет 900 гектаров. Основными направлениями деятельности определены: металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение и выпуск промышленного оборудования, а также услуги по хранению грузов. Реализация проекта рассчитана на 2027-2029 годы", - заявили в акимате.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на церемонии открытия, отметил, что создание индустриальной зоны является значимым шагом для укрепления экономики региона и всей страны в целом.
Ранее сообщалось, что новая СЭЗ создается в области Жетысу.
26.09.2025, 15:09 19651
Первый поезд ЛРТ запустят в Астане в конце сентября
Фото: Пресс-служба правительства РК
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 29-30 сентября в Астане состоится запуск первого легкорельсового транспорта.
29-го или 30-го числа запустим первый поезд между, например, станциями "Абу-Даби" и в направлении моста через Мангилик Ел. В дальнейшем будем каждый день увеличивать продолжительность работы, количество станций", - сообщил Касымбек.
Также он отметил, что все 18 поездов будут запущены в тестовом режиме в декабре-январе. Проектная стоимость проезда составит 200 тенге.
Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.
26.09.2025, 13:05 24336
Заявки от фермеров на получение льготных кредитов начнут принимать на месяц раньше
Фото: primeminister.kz
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Аграрная кредитная корпорация" объявила о начале приема заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже с 1 октября 2025 года.
Это решение позволяет запустить программу на месяц раньше прошлогоднего срока, что дает сельхозтоваропроизводителям дополнительное время и гибкость в подготовке к новому сезону. Заблаговременное финансирование позволяет аграриям эффективно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону. Уже осенью у фермеров появляется возможность приобрести горюче-смазочные материалы по благоприятным ценам, закупить удобрения, провести ремонт техники и сформировать необходимый запас семян. Доступ к ресурсам в этот период является ключевым фактором для успешного проведения посевной кампании", - заявили в корпорации.
Там напомнили, что механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.
В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.
Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.
Спрос на кредитные ресурсы в агросекторе остается стабильно высоким, и наша задача - не просто его удовлетворить, а предложить рынку гибкие и своевременные инструменты. Мы видим, что раннее финансирование востребовано, оно позволяет аграриям работать более планомерно и эффективно. Поэтому мы продолжим адаптировать наши продукты, исходя из реальных потребностей сельхозтоваропроизводителей", - отметил председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Алмат Аширбеков.
Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Для справки
В 2022 году на программу "Кең дала" было направлено 140 млрд тенге, в 2024 году эта сумма достигла 321,5 млрд тенге, в 2025 году сумма превысила 500 млрд тенге.
26.09.2025, 09:42 35446
В Казахстане изучается вопрос строительства нового НПЗ - Минэнерго
Фото: Depositphotos
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начался практический этап реализации концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Министерством энергетики подготовлен план первоочередных действий, включающий 19 мероприятий, из которых уже выполнены восемь. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Талгат Макуов.
Определены шесть приоритетов: расширение мощностей НПЗ, создание НИИ нефтепереработки и нефтехимии, поэтапная загрузка АО "Конденсат" до 50% мощности, переход на экологический класс моторных топлив К5 и выше, строительство стратегических резервуаров ГСМ и изучение вопросов нового нефтеперерабатывающего завода с выпуском нефтехимической продукции.
Нефтегазохимия в Казахстане представлена двумя важнейшими направлениями с серьезным потенциалом: нефтехимия или нефтехимический синтез жидких веществ, к примеру, аренов, ПАВ, кетонов, альдегидов, спиртов и т.д. в более сложные органические вещества, но на сегодня представлена бензолом и параксилолом АНПЗ; газохимия - переработка непредельных газообразных углеводородов в линейные полимеры, постепенно развивающаяся на примере проекта производства полипропилена KPI. Следовательно, целесообразным является реализация проектов расширения действующих НПЗ по современной топливно-нефтехимической конфигурации и строительства совмещенных НПЗ и НХК с гибкой линейкой продукции в зависимости от рыночного спроса. Это позволяет относить нефтехимические комплексы к привлекательным и долгосрочным активам, повышающих капитализацию управляющих компаний", - проинформировал Талгат Макуов.
Он отметил, что особое внимание уделяется выпуску авиатоплива. Три НПЗ планируют производить свыше 1,5 млн тонн. Дополнительно рассматривается развитие потенциала частных НПЗ.
Тремя основополагающими приоритетами являются:
- количество или мощности глубокой переработки нефти:
- качество нефтепродуктов в соответствии с ESG;
- наука или прочная научная база отрасли.
Таким образом, реализация Концепции позволит создать современные комбинированные комплексы нефтепереработки и нефтехимии, увеличить выпуск качественных моторных и авиационных топлив, а также обеспечить устойчивое развитие отрасли на долгосрочную перспективу", - отмечают в Минэнерго.
Напомним, 25 сентября в ходе заседания сената депутат Суиндик Алдашев предложил рассмотреть возможность строительства небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области. Он отметил, что на сегодняшний день одной из нерешенных проблем в сфере авиаперевозок остается дефицит авиатоплива, что повышает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность авиационного сообщения.
По данным депутата, ежегодно в РК производится 650-700 тысяч тонн авиационного керосина, а потребление достигает около 1 млн тонн. В этой связи более 350 тысяч тонн топлива завозится из других стран.
По его словам, в будущем, после реализации проекта строительства авиационного хаба в Мангистауской области, объемы потребления авиатоплива могут вырасти с нынешних 15 тысяч тонн до 120-130 тысяч тонн. Строительство в Мангистауской области небольшого НПЗ мощностью до 5 млн тонн в год повысит энергетическую безопасность региона, снизит зависимость от импортных нефтепродуктов и сократит логистические издержки.
25.09.2025, 14:55 85481
От повышения ставки НДС кризиса не будет - Миннацэкономики
Фото: Depositphotos
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в сенате первый заместитель министра национальной экономики Азамат Амрин рассказал, как повышение ставки НДС отразится на росте цен, передает корреспондент агентства.
Экономический эффект за счет повышения ставки НДС мы просчитывали, прогноз конкретно был на инфляцию (...) Совокупный вклад роста НДС с 12 до 16% - от 2 до 2,5% к инфляции идет", - пояснил Амрин.
То есть общий рост цен ожидается на уровне 2-2,5 %.
Он также подчеркнул, что многие товары освобождены от НДС.
Сельхозтоваропроизводители, крестьянские фермерские хозяйства, которые производят продукты питания первой необходимости у нас, они освобождены от НДС. И поэтому оснований юридических и экономических для роста цен именно за счет роста НДС нет", - заверил спикер.
Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, что на фоне роста НДС ожидаются единовременные, краткосрочные по продолжительности изменения - от 2,5 до 3% в конечной стоимости товаров.
24.09.2025, 18:28 142761
Товарооборот между Казахстаном и Венгрией составил около $200 млн
Фото: depositphotos.com
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Венгрией в 2025 году вырос на 6,4% и составил около $200 млн, сообщает пресс-служба правительства РК.
Венгрия является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Товарооборот в прошлом году вырос на 6,4% и составил около $200 млн, за 7 месяцев текущего года показатель увеличился на 27% и превысил $150 млн. Казахстан готов расширять экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям, что открывает значительные перспективы для роста торговли", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что одним из ключевых направлений партнерства остается транспортно-логистическая сфера.
Особое значение имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут, который интегрируется в Трансъевропейскую транспортную сеть, открывая путь казахстанским грузам в Европу. В качестве дальнейшего развития сотрудничества в 2026 году совместно с венгерской компанией L.A.C. Holding планируется строительство интермодального терминала в Будапеште", - добавили в пресс-службе.
Напомним, венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили $370 млн.
23.09.2025, 19:12 213386
В Казахстане выросло производство продуктов
Фото: Depositphotos
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены предварительные итоги экономического роста ключевых отраслей за девять месяцев, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Сельское хозяйство
По итогам 8 месяцев валовая продукция увеличилась на 3,4% и составила порядка 3,6 трлн тенге. Прогноз на 9 месяцев - рост на 2,3%.
Рост обеспечен животноводством (+3,2%, 2,26 трлн тенге) и растениеводством (+4%, 1,25 трлн тенге). Очередной виток роста ожидается в октябре за счет валового сбора зерновых, масличных и других культур.
Переработка и пищевая промышленность
Производство продуктов за 8 месяцев выросло на 10,1% (до 2,5 трлн тенге), напитков - на 7,1% (813 млрд тенге).
Рост обеспечен за счет увеличения производства сахара (на 24%, до 122,8 тыс. тонн), мясных консервов (на 29,7%, до 5,8 тыс. тонн), растительного масла (на 27%, до 595 тыс. тонн), колбасных изделий (на 8,8%, до 51,2 тыс. тонн), сливочного масла (на 15%, до 25,2 тыс. тонн).
По итогам 9 месяцев ожидается рост производства продуктов питания на 10,9%, напитков - на 7%.
Горнодобывающая отрасль
За январь-август добыто 67,4 млн тонн нефти (+13,4% к аналогичному периоду 2024 г.). Значительный рост добычи нефти отмечается на Тенгизе (+26,83 млн тонн, или +42% к 2024 г.). На Карачаганаке за это время добыто 8,38 млн тонн (+4,6%). На Кашагане добыча снизилась на 1,9%, до 12,16 млн тонн. Снижение добычи связано с ремонтными работами.
Прогноз на 9 месяцев: добыча нефти - 75,6 млн тонн (+13%), газа - 51,6 млрд м³ (+17%). План на 2025 г. по газу - 62,8 млрд м³ (+6,4%).
Переработка нефти за восемь месяцев составила 12,2 млн тонн (+5,6%), к концу сентября ожидается 14 млн тонн (+5,9%). Производство нефтепродуктов за восемь месяцев - 10,2 млн тонн (+8,7%), за год - 13,7 млн тонн.
Торговля
За 8 месяцев торговля выросла на 8,9% и составила 44,9 трлн тенге. В денежном выражении это на 14% больше, чем годом ранее. Основной вклад внесли Алматы (15,5 трлн тенге), Астана (6,6 трлн), Атырауская (4,8 трлн), Карагандинская (2,8 трлн) области и Шымкент (2,2 трлн).
Рост обеспечен главным образом за счет оптовой торговли (+3,5 трлн тенге, 109,8% к прошлому году). В ее структуре доля непродовольственных товаров увеличилась с 80% до 82% (нефть и нефтепродукты, фармпродукция, металлургия, техника, автомобили). Доля продовольственных товаров составила 18% (зерно, масла и жиры, продукты питания, напитки).
В розничной торговле структура сохранилась: 68% приходится на непродовольственные товары (+1,4 трлн), 32% - на продовольственные (+0,6 трлн).
Транспорт и логистика
Транспортная отрасль как лакмусовая бумажка отражает состояние экономики и по большинству показателей показывает рост. За январь-август объем оказанных услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 21,5%, прогноз на 9 месяцев - 21,6%.
Рост обеспечивается увеличением грузоперевозок в горно-металлургическом, нефтегазовом, аграрном, строительном и торговом секторах.
Перевозки пассажиров за 9 месяцев ожидаются на уровне +7,8% (1,36 млрд человек).
По грузоотправителям рост показали: ERG (+3%), Богатырь Комир (+2%), НПЗ (+3%), Qarmet (+11%), Kaz Minerals (+1%).
Строительство
За январь-август выполнено работ на 4,8 трлн тенге (ИФО 118,1%). Прогноз на 9 месяцев - рост на 17,7%.
По итогам заседания штаба Серик Жумангарин подчеркнул, что ключевая задача всех отраслей на ближайший период - активно заниматься микроэкономикой, то есть решать проблемы каждого предприятия в отрасли, чтобы не допустить снижения темпов роста.
23.09.2025, 17:37 208646
Инвестиции на более чем $5 млрд: ряд важных документов подписано между Казахстаном и США
Фото: pexels.com
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Соединенные Штаты Америки был подписан ряд важных документов между крупными компания двух стран, сообщил помощник - пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
В частности, по его словам, были подписаны 11 соглашений и меморандумов.
Документы предусматривают инвестиции в экономику нашей страны на сумму 5,2 млрд долларов и охватывают такие стратегически важные отрасли, как транспорт, логистика, энергетика и информационные технологии", - заявил Руслан Желдибай.
Напомним, Токаев встретился с руководителями ряда крупных компаний в Нью-Йорке.
