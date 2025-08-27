Нулевой дефицит бюджета будет достигнут к 2030 году - вице-премьер

В 2027 и 2028 году инфляция ожидается на уровне 6%

Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве РК рассмотрели прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы. Об основных макроэкономических индикаторах на заседании правительства доложил министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства.





Прогноз сформирован на основе базового сценария. Согласно ему реальный рост валового внутреннего продукта в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой темп за три года достигнет 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 триллиона тенге в 2026 году до 229,8 триллиона тенге в 2028 году", - проинформировал министр.





Ожидается, что основными драйверами роста экономики станут реальный сектор и сфера услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний рост за три года в строительстве ожидается на уровне 11,0%, в сфере транспорта - 10,1%, в торговле - 6,7%.





В прогнозируемом периоде сохранится положительный торговый баланс. Экспорт увеличится с 77,1 миллиарда долларов США в 2026 году до 83,7 миллиарда долларов США в 2028 году, импорт - с 67,7 до 75,2 миллиарда долларов США. Прогноз инфляции в 2026 году не превысит уровня 10,0%, в 2027 и 2028 году - на уровне 6%", - отметил министр.





На основе макропрогноза сформированы параметры бюджета на предстоящий трехлетний период. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят 19,2 триллиона тенге в 2026 году с последующим ростом до 23,2 триллиона тенге в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2, 77 миллиарда тенге ежегодно.





Дефицит бюджета определен на уровне 2,5% к ВВП в 2026 году со снижением до 0,9% к ВВП в 2028 году. При этом ненефтяной дефицит сократится с 4,9% до 2,7% к ВВП.





При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - подчеркнул Серик Жумангарин.



