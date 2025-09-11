10.09.2025, 18:15 20616
Отсрочку по уплате налогов намерены предоставить некоторым казахстанцам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республика Казахстан разработало проект приказа "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней", передает корреспондент агентства.
В документе определяется порядок и условия предоставления отсрочки:
- по уплате налогов и плат органом государственных доходов;
- введение предоставления рассрочки, не обеспеченной залогом, налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП и испытывающим временные финансовые затруднения.
Ожидаемым результатом проекта является то, что теперь отсрочка предоставляется без залога имущества и банковской гарантии при наличии налоговой задолженности до 1500 МРП", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане.
новости по теме
11.09.2025, 09:52 531
В КТЖ обсудили перевозку зерна нового урожая
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КТЖ" прошло совещание по вопросам перевозки зерна нового урожая с участием операторов зерновозов, экспедиторов, представителей Министерства сельского хозяйства, НПП "Атамекен", портов Актау и Курык, а также зерновых терминалов, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
В рамках маркетингового периода (сентябрь 2024 - август 2025 года) объем перевозок зерна составил 13,3 млн тонн, из которых 10,2 млн тонн направлено на экспорт. За маркетинговый период сформировано и отправлено 1670 маршрутов зерновых грузов, экспортные маршруты направлялись в Китай, через порт Актау и в страны Центральной Азии", - уточнили в компании.
Для перевозки зерна имеется около 13,8 тыс. зерновозов (на 20% больше, чем в прошлом году), 16,5 тыс. крытых вагонов, а также дополнительно привлечено свыше 2 тыс. вагонов операторов стран СНГ.
В КТЖ напомнили о реализации масштабной программы модернизации ключевых направлений: Достык - Мойынты, Бейнеу - Актау, Жетиген - Алтынколь, Семей - Павлодар и других. Реализация проектов позволит существенно повысить пропускную способность сети.
Кроме того, в КТЖ работает зерновой штаб по координации перевозок, а в отделениях дорог действуют зерновые группы.
Напомним, по данным МСХ РК, по состоянию на 9 сентября в Казахстане намолочено 9 млн тонн зерновых. В регионах продолжается уборочная кампания. Уже убрано 6,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 39,3% от общей посевной площади.
11.09.2025, 08:52 3126
Рост ВВП Казахстана за восемь месяцев составил 6,5%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По оперативным данным Бюро национальной статистики, за восемь месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%, сообщили в пресс-службе Миннацэкономики РК.
Отмечается, что основным фактором роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.
Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.
Основные драйверы обрабатывающей промышленности: машиностроение (+15,1%), производство продуктов питания (+10,1%), нефтепереработка (+7,6%), химическая промышленность (+7,5%) и металлургия (+1,1%).
В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской (+5,7%) и Жетысуской (+0,6%) областях.
Ранее сообщалось, что правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6%.
10.09.2025, 23:30 12026
ИИ как стратегия конкуренции: Жумагулов рассказал, как новая технология будет менять рынок и влиять на бизнес
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" Айдос Жумагулов на встрече дискуссионного клуба Freedom AI Talk в Алматы, отвечая на вопрос журналиста Kazakhstan Today, рассказал, как искусственный интеллект работает в конкурентной среде и как своей скоростью будет менять рынок и влиять на бизнес, передает корреспондент агентства.
Кто движется быстрее - это те организации, которые ИИ используют как стратегию. А те, которые используют ее как хайп или дань моде или не дожимают до конца… потому что ИИ тоже разочаровывает. Ты вроде как-то пилишь-пилишь продукт, а он не такой, как ты его ожидал. И тебе надо делать разворот. А это еще полгода времени, энергии, денег, ресурсов, собственно. А вот если организация, как стратегия, готова идти и она понимает, что нет другого, нет возможности назад выйти и сказать, а теперь я как-то вот разочаровался и не дожму. Тогда это сложно, потому что ИИ сам по себе технология", - отметил Айдос Жумагулов.
Член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" сравнил ИИ со спортивной машиной.
Вы можете купить движок от Феррари или даже сам Феррари (...) Но если вы не умеете водить этим болидом или спорткаром, с большой вероятностью что вы его не заведете даже либо разобьете, да, условно. ИИ так же. Это такой спорткар, это такой движок, который должен имплементироваться в ту организацию, которая соответствует", - заявил он.
По словам спикера, если организация не готова к масштабным инвестициям - это будет другая история.
Поэтому мы как Freedom, я не могу говорить за организацию, все потребляют ИИ в той или иной части, но чтобы делать прорывные скачки - это компонент всех компонентов (...) Концептуально - это готовность самой инфраструктуры и самой организации, как стратегии инвестировать не только в ИИ, но и вообще во все, в людей, в процессы и как стратегию использовать, тогда, наверное, есть шанс того, что вы будете чуть-чуть впереди, а может быть, не чуть-чуть", - заявил Айдос Жумагулов.
При этом член совета директоров АО "Фридом Банк Казахстан" отметил, что он поддерживает конкуренцию и считает, что в выигрыше будут те, кто использует самые последние разработки.
Правила пишут новые игроки, если придет какой-то новый финтех и разработает суперклассную языковую модель, это будет казахстанский "единорог"(...) или телеком какой-нибудь завтра возьмет банковскую лицензию и перепишет правила игры - нам всем будет тяжелее. Поэтому я не могу говорить, как будет меняться рынок, но готовность как стратегия - это важная часть", - добавил спикер.
Напомним, первая встреча дискуссионного клуба Freedom AI Talk состоялась в городе Алматы. Пресс-мероприятие нового формата было посвящено самым актуальным трендам на стыке финансов и искусственного интеллекта.
09.09.2025, 15:48 161961
Запрет на размещение уличных табло с курсами валют начал действовать в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 9 сентября действует запрет на установление вне помещений обменных пунктов табло с курсами покупки и продажи иностранной валюты, передает корреспондент агентства.
В Казахстане 9 сентября вступило в силу постановление правления Национального банка "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".
Согласно документу, теперь запрещается размещение информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.
Разрешается размещать табло с курсами валют внутри зданий, например в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан.
Также допускается размещение информации о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.
09.09.2025, 13:33 167696
В Казахстане отменят неэффективные социальные льготы и выплаты
До 1 ноября поручено внедрить единую цифровую платформу социальной сферы
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил отменить все сомнительные и неэффективные социальные льготы и выплаты, передает корреспондент агентства.
Мы сохраним социальную справедливость и будем принимать меры по противодействию психологии иждивенчества. Задача правительства - создать для всех равные условия, а граждане должны стремиться получить работу, обеспечивать себя и свою семью. Государство же должно сосредоточиться на помощи только действительно нуждающимся", - подчеркнул премьер.
Министерству труда до 1 декабря текущего года поручено разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки, до 1 ноября - внедрить единую цифровую платформу социальной сферы.
Напомним, в ходе выступления с посланием народу президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев раскритиковал социальную политику и поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны.
09.09.2025, 13:17 169526
Когда в Казахстане завершат модернизацию восьми пунктов пропуска на границе с ЕАЭС
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года завершить модернизацию восьми пунктов пропуска на внешней границе Евразийского экономического союз, сообщает пресс-служба правительства.
Правительство продолжит системную работу над улучшением всех процедур пересечения границы, чтобы скорость и комфорт стали стандартом на пунктах пропуска. Министерству финансов совместно с Министерством транспорта, акиматами и Пограничной службой до конца года поручаю завершить модернизацию 8 пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС", - поручил Олжас Бектенов.
Также отмечена важность развития инфраструктуры вокруг таможенных постов - складов и объектов сервиса.
Кроме того, премьер-министр поручил Министерству финансов совместно министерствами транспорта, сельского хозяйства, цифровизации, Пограничной службой и акиматами принять действенные меры по развитию данной инфраструктуры.
Олжас Бектенов отметил имеющиеся в Казахстане значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны, а также развития внутренней транспортной сети. Премьер-министр дал поручение Министерству транспорта обеспечить своевременную реализацию проектов Бахты - Аягоз, Кызылжар - Мойынты, Дарбаза - Махтаарал, а также по строительству и ремонту автодорог.
Олжас Бектенов подчеркнул, что особое внимание надо уделить проекту Саксаул - Бейнеу, значительно сокращающему транзит из Китая в Европу.
В связи с этим поручено:
- Министерству транспорта в двухмесячный срок внести в правительство специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок и развитие мультимодальных маршрутов;
- Министерству транспорта совместно с Министерством национальной экономики приступить к разработке новой конкурентной тарифной политики для всех видов транспорта;
- Министерству транспорта совместно с министерствами финансов и цифровизации до конца октября обеспечить запуск единой цифровой системы таможенных и логистических услуг - Smart Cargo.
Также подчеркивается, что одним из важных вопросов является развитие воздушных грузоперевозок. В рамках этой работы Олжас Бектенов отметил необходимость создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров.
В частности, премьер-министр поручил:
- Министерству транспорта принять необходимые меры по развитию аэрохабов, а также регулированию сегмента перевозок экспресс-грузов;
- создать условия, в том числе законодательные, для ускоренного внедрения беспилотных видов транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок.
Напомним, вчера в своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт-логистической системы страны, конкуренции в сфере транзита грузов, разработке тарифной политики, внедрения беспилотных технологий.
09.09.2025, 13:05 170501
Прогноз "стабильный": китайское рейтинговое агентство CCXI подтвердило кредитные рейтинги ЕАБР
С точки зрения CCXI, ЕАБР имеет ясное стратегическое позиционирование и способен достичь поставленных целей
Рассказать друзьям
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ведущее китайское рейтинговое агентство China Chongjin International Credit Rating Co., Ltd. подтвердило кредитные рейтинги Евразийского банка развития на наивысшем уровне AAA по локальной шкале и A-g по глобальной шкале, прогноз "стабильный", информирует пресс-служба банка.
Одновременно, по мнению CCXI, оценка собственной фундаментальной устойчивости ЕАБР повысилась с BBB+g до A-g благодаря улучшению операционной среды и росту прибыльности банка", - заявили в пресс-службе.
Как пояснили в банке, с точки зрения CCXI, ЕАБР, являясь ведущим многосторонним институтом развития в регионе, имеет ясное стратегическое позиционирование и способен достичь поставленных целей.
Позиция банка по капиталу очень сильная: коэффициент покрытия активов, взвешенных с учетом риска, собственным капиталом крайне высок, а уровень долга к капиталу - на очень низком уровне. ЕАБР стабильно показывает прибыль. Банк имеет полноценную систему риск-менеджмента и разумный риск-аппетит, что обеспечивает отсутствие просроченных кредитов. Текущий инвестиционный портфель банка в основном сфокусирован на Центрально-Азиатском регионе, где наибольший объем кредитования приходится на Казахстан", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ЕАБР осуществляет разумное управление ликвидностью, его текущие ликвидные активы полностью покрывают краткосрочную задолженность.
В последние годы банк еще больше диверсифицировал источники привлечения финансирования, расширив доступ к рынкам долгового капитала государств-участников через новые инструменты и валюты, а также осваивая выход на новые финансовые рынки, включая ОАЭ и Китай. Кроме того, у банка есть диверсифицированные источники финансирования в юанях", - отметили в ЕАБР.
CCXI отмечает очень сильную поддержку со стороны акционеров банка, в то время как способность государств-участников оказывать помощь находится на умеренном уровне. Оценка собственной фундаментальной устойчивости ЕАБР выше кредитных рейтингов основных государств-участников, которые присвоены CCXI, что в результате не влияет дополнительно на итоговый кредитный рейтинг банка.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
09.09.2025, 12:14 172006
В Казахстане увеличат количество проектов с использованием цифрового тенге
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в стране увеличат количество проектов с использованием цифрового тенге, сообщает пресс-служба правительства страны.
Как вы знаете, в отдельных регионах проводятся пилотные проекты с использованием цифрового тенге. Данный вопрос находится под моим контролем. Для обеспечения прозрачности и прослеживаемости финансовых трат мы намерены увеличить количество проектов с использованием цифрового тенге. Первым руководителям госорганов принять все исчерпывающие меры по расширению сфер и увеличению проектов, финансируемых за счет бюджета, а также Нацфонда с использованием инструмента цифрового тенге", - поручил Олжас Бектенов.
Напомним, вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана заявил, что с учетом современных реалий надо сделать фокус на криптоактивах.
На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада", - сообщил он.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.09.2025, 08:52Рост ВВП Казахстана за восемь месяцев составил 6,5% 11.09.2025, 09:37601В ВКО задержали иностранцев по подозрению в незаконной добыче драгметаллов 11.09.2025, 09:52481В КТЖ обсудили перевозку зерна нового урожая 08.09.2025, 12:01562181Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27520666Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516096На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48511961Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38494056Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 08.09.2025, 12:01562181Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27520666Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516096На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48511961Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 13.08.2025, 18:37501121Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?