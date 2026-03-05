04.03.2026, 12:35 42911
Персональная ответственность за срыв KPI: реализацию нацпроекта МЭКС ускоряют в Казахстане
На данный момент подтвержденные проекты МЭКС сформированы на сумму 974 млрд тенге
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Холдинг "Байтерек" до конца месяца должен ускорить согласование финансирования проектов канализационно-очистных сооружений с привлечением Всемирного банка, сообщает пресс-служба правительства.
Проектному офису поручено оперативно реагировать на все обращения по работе электронной платформы и обеспечить техническую и консультационную поддержку участников МЭКС на всех этапах закупок", - говорится в сообщении.
В ходе заседания проектного офиса нацпроекта модернизации коммунального и энергетического секторов участники доложили о финансировании проектов, внедрении приборизации и цифровых решений, в том числе в пилотных проектах водоснабжения.
На данный момент подтвержденные проекты МЭКС сформированы на сумму 974 млрд тенге. В стадии реализации находятся 34 проекта, 130 - на этапе определения EPC-подрядчиков. Еще 145 проектов проходят различные этапы отбора. Сформирован рейтинг вовлеченности акиматов в реализацию нацпроекта. Лидерами по готовности проектов к запуску стали Алматы, Карагандинская и Алматинская области. В числе отстающих - Мангистауская область и область Ұлытау", - заявили в правительстве.
Также в рамках МЭКС продолжается строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений: 16 проектов полностью готовы к реализации, еще 6 находятся на стадии доработки и принятия окончательных решений акиматами.
Ранее сообщалось, что в стране запускается электронная платформа закупок в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
04.03.2026, 18:57
ОПЕК+ скорректировало объемы добычи на апрель
Фото: Depositphotos
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле восемь стран соглашения ОПЕК+ смогут увеличить совокупную добычу нефти на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом с учетом обязательств по компенсации перепроизводства, передает корреспондент агентства.
Согласно обновленному графику, общий объем компенсации перепроизводства вырастет с 727 тысяч баррелей в сутки в феврале до 850 тысяч в июне 2026 года.
Основная доля сокращений приходится на Казахстан - от 602 тысяч баррелей в сутки в феврале до 700 тысяч баррелей в сутки в июне.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в апреле.
04.03.2026, 12:20
Когда внесут изменения в Налоговый кодекс Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, когда внесут изменения в Налоговый кодекс Казахстана, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Да, мы рассматриваем. Есть так называемый метод принятия решений, то есть по определенным вопросам обозначили сроки рассмотрения ответа - три, пять, десять дней. Если в течение этого времени мы не можем ответить, значит вопрос системный. И он уходит в так называемую корзину вопросов, которые будут на обсуждении рабочей группы по внесению изменений в Налоговый кодекс. Это стандартная рабочая группа, она заседает каждый год. Скорее всего, мы увидим эти изменения в конце этого года. Может, в следующем году вступят в действие", - заявил он.
По словам вице-премьера, часть проблем уже квалифицирована как структурные, и именно они станут предметом детальной проработки, пишет kapital.kz.
Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
Стоит отметить, что, бизнес-сообщество Казахстане не раз высказывалось против отдельных положений кодекса.
03.03.2026, 17:31
О влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию по маршруту Север - Юг рассказали в Минтранспорта
Грузоотправители на Персидский залив свои объемы будут придерживать - Сауранбаев
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Нурлан Сауранбаев в кулуарах правительства ответил на вопросы журналистов о влиянии военных действия в странах Ближнего Востока на логистику Казахстана в регионе.
Север - Юг, он в любом случае останется стратегическим приоритетом для Казахстана, но будем смотреть уже по итогам этого конфликта", - сказал Сауранбаев.
При этом он отметил, что сейчас грузоотправители на Персидский залив свои объемы будут придерживать.
Поскольку этот конфликт идет по нарастающей, основные грузоотправители уже сдерживали свои грузы. Если бы были заторы, СМИ бы об этом уже шумели, но на сегодняшний день говорить, что в направлении Ирана есть заторы, - такого нет", - добавил министр.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
03.03.2026, 15:01
Казахстан получил уведомление о подаче в международный арбитраж иска акционеров месторождения Кашаган
Фото: kvb.kz
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве юстиции подтвердили участие Казахстана в международном арбитраже по иску оператора месторождения Кашаган North Caspian Operating Company N.V. об экологическом штрафе на 5 млрд долларов, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В адрес Республики поступило уведомление от Международного центра по урегулированию инвестиционных споров в связи с подачей подрядными компаниями по проекту Кашаган запроса об арбитражном разбирательстве 9 февраля 2026 года", - заявили в ведомстве.
Сообщается, что представлять и защищать интересы правительства в судах будет государственный орган, в чью компетенцию входят вопросы, ставшие предметом разбирательства. Также Министерство юстиции будет оказывать правовую и консультационную помощь.
Ранее сообщалось, что операторы месторождения Кашаган инициировали международный арбитраж для оспаривания экологического штрафа на 5 миллиардов долларов
Напомним, Казахстан проиграл судебное дело о штрафе в 2,3 трлн тенге за нарушения в области охраны окружающей среды международному консорциуму North Caspian Operating Company N.V. - оператору Северо-Каспийского проекта по разработке нефтегазового месторождения на Кашагане. NCOC оспорил в суде иск на сумму 2,3 трлн тенге (4,2 млрд долларов США. - Прим. ред.), поданный правительством Казахстана, за сверхнормативное хранение серы на месторождении Кашаган.
02.03.2026, 15:57
ЕАБР и "Кселл" объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации Казахстана
Фото: ЕАБР
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) заключили кредитное соглашение в тенге на сумму, эквивалентную $100 млн. Сотрудничество направлено на содействие цифровой трансформации Казахстана: расширение покрытия мобильной сети и внедрение высокоскоростного интернета в городских и сельских населенных пунктах страны, сообщили в ЕАБР.
Как национальный оператор с масштабной инфраструктурой и широкой абонентской базой, "Кселл" играет ключевую роль в развитии цифровой экосистемы Казахстана. Привлеченное финансирование позволит ускорить реализацию запланированных проектов по расширению сети и внедрению современных технологических решений, направленных на повышение доступности и качества связи для населения и бизнеса.
Мы благодарим ЕАБР за доверие и стратегическое партнерство. Привлечение финансирования со стороны многостороннего банка развития подтверждает устойчивость бизнес-модели Кселл и стратегическую значимость компании для цифрового развития Казахстана. Как национальный оператор и технологический лидер по скорости передачи данных, мы продолжаем инвестировать в развитие инфраструктуры. Подписанное соглашение позволит ускорить реализацию ключевых проектов и повысить качество цифровых услуг для наших клиентов", - сообщил главный финансовый директор, член правления АО "Кселл" Сабигат Рахметов.
Старший управляющий директор - руководитель проектного блока ЕАБР Азамат Тюлеубай отметил, что масштабирование телекоммуникационной инфраструктуры имеет важное значение для цифрового развития и обеспечения доступа к современным услугам связи, как для граждан, так и для бизнеса.
Наше стратегическое партнерство создает дополнительные возможности для дальнейшего ускорения внедрения передовых цифровых технологий и устойчивого роста телекоммуникационной отрасли", - сказал Азамат Тюлеубай.
В пресс-службе подчеркнули, что объединяя усилия, ЕАБР и "Кселл" создают условия для появления на рынке инновационных цифровых решений и качественных услуг связи, содействуя цифровой трансформации в Казахстане, достижению целей устойчивого развития, а также развитию технологичных компаний и перспективных проектов на евразийском пространстве.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности ЕАБР руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
АО "Кселл" (с брендами Kcell и activ) - казахстанский оператор по предоставлению цифровых телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в Казахстане по предоставлению сервиса "смартфон+тариф". "Кселл" входит в группу компаний АО "Казахтелеком", занимающую ключевую позицию на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг, является диверсифицированным телекоммуникационным оператором в Казахстане, сочетающим классические услуги мобильной и фиксированной связи с быстрорастущими цифровыми направлениями, обеспечивающим цифровую связанность страны более 27 лет.
02.03.2026, 12:45
В феврале курс тенге укрепился на 0,7%
Нацбанк планирует продать от 400 до 500 млн долларов Национального фонда
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам февраля курс тенге укрепился на 0,7%, до 497,69 тенге за доллар, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.
Продажи валюты из Национального фонда за февраль составили 400 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 20 млн долларов в день", - говорится в сообщении.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов.
В рамках операций зеркалирования в феврале было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение марта в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Валютные интервенции в феврале Национальным банком не проводились", - заявили в банке.
Также по данным банка, объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 284 млн долларов.
Ранее курс доллара опустился ниже отметки в 500 тенге на KASE.
02.03.2026, 12:10
Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в апреле
Фото: Depositphotos
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+, включая Казахстан, увеличат добычу нефти в апреле 2026 года, сообщает пресс-служба организации.
Ввиду стабильных глобальных экономических перспектив и здоровых рыночных показателей, отраженных в низких запасах нефти, восемь стран-участниц решили возобновить сворачивание дополнительных добровольных корректировок на 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года, и согласовали корректировку добычи на 206 тыс. баррелей в сутки. Эта корректировка будет реализована в апреле 2026 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились приостановить увеличение добычи нефти в феврале-марте 2026 года.
02.03.2026, 11:06
Казахстан значительно увеличит добычу угля
Фото: Depositphotos
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэнерго прошло совещание с крупнейшими угледобывающими компаниями страны, в ходе которого обсудили разработку нового национального проекта по развитию угольной генерации, который призван закрепить роль угля как стратегического актива Казахстана, сообщили в ведомстве.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая отметил, что Казахстан обладает запасами более 33 млрд тонн угля. Он поручил правительству придать развитию угольной генерации статус Национального проекта. Данный вопрос кабмин должен решить до 20 марта.
В ходе встречи вице-министр энергетики Ерлан Акбаров подчеркнул, что проект не ограничится только генерацией, а охватит комплексное развитие отрасли: от привлечения инвестиций и модернизации топливно-логистической инфраструктуры до внедрения экологических технологий и укрепления кадрового потенциала.
Согласно прогнозам, потребность только в энергетическом угле для новых проектов к 2032 году превысит 19 млн тонн в год, что требует оперативного наращивания мощностей.
В ходе совещания ТОО "Богатырь Комир" представило планы по последовательному росту добычи с 42,7 млн тонн в 2024 году до 45,2 млн тонн к 2026 году с выходом на целевой показатель 56,5 млн тонн к 2032 году. Предприятие направит 360 млрд тенге до 2032 года на новое строительство объектов ЦПТ, закупку техники и масштабную модернизацию мощностей. Параллельно с техническим обновлением внедряются цифровые решения, включая систему MES ЦПТ и оптимизаторы грузопотоков, что обеспечит максимальную эффективность и безопасность добычи при выходе на новые производственные показатели.
Свою готовность к росту показателей подтвердило и АО "Шубарколь Комир", которое планирует увеличить добычу до 16,1 млн тонн в 2026 году. Инвестиционная стратегия компании на 2026-2032 годы предусматривает вложения в размере 95,5 млрд тенге, которые будут направлены на техническое переоснащение и внедрение цифровых технологий. План включает реализацию второго этапа строительства ЦПВК-2, масштабное обновление парка оборудования на 49,4 млрд тенге, а также запуск инновационных систем, таких как Hovermap для 3D-картографирования и роботизированные автосамосвалы для повышения эффективности добычи.
Ерлан Акбаров отметил необходимость синхронной работы по расширению парка полувагонов и модернизации железнодорожной инфраструктуры, что обеспечит бесперебойные поставки топлива для нужд растущей экономики и гарантирует энергетическую безопасность страны.
Ранее сообщалось, что шесть крупных энергообъектов могут построить в Казахстане в рамках национального плана по развитию угольной генерации до 2030 года.
Напомним, уголь в Казахстане подорожал на 9% за год.
