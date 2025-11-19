Правительство намерено усилить контроль за ценами на продукты питания

На мероприятии выступили главы двух государств

Рассказать друзьям

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, сообщает Акорда.





По информации пресс-службе президента РК, на полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.





Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.





Он также обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Токаев подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в Казахстане.





Дополнено 18.11.2025, 14.45



По По информации АО "Национальная компания Kazakh Invest", в рамках форума были подписаны следующие документы:





1. Декларация о стратегическом сотрудничестве между АО "Казпочта" и Omniva. Документ предусматривает создание совместного предприятия в Казахстане для развития IT-решений и цифровых почтовых сервисов в Центральной Азии.





2. Соглашение о сотрудничестве между ТОО "KazAzot Prime" и AS SILSTEVE. Стороны договорились о расширении экспорта казахстанских удобрений через инфраструктуру порта Силламяэ.





3. Соглашение в области логистики между ТОО "КТЖ Экспресс" и AS SILSTEVE. Партнерство направлено на развитие мультимодальных маршрутов и повышение эффективности транспортных операций.





4. Соглашение между портом Силламяэ и компанией Nord Panels. Инвестиции в создание производственной линии строительных материалов в Эстонии.





5. Соглашение в области автоматики между АО "Alstom Kazakhstan" и SLD Consult. Сотрудничество по внедрению бортовой электроники и систем безопасности для локомотивов.





6. Соглашение в сфере нефтетранзита между ТОО "Актобе Нефтепереработка" и компанией Olerex. Документ предусматривает совместную работу в области нефтепереработки и торговли судовым топливом с использованием эстонской инфраструктуры.





7. Соглашение о строительстве завода по производству фильтров очистки воды между акиматом Алматы и компанией Aquaphor. Инвестиции в создание завода бытовых и промышленных фильтров в Алматы.





8. Соглашение о сотрудничестве в сфере мобильности между акиматом Алматы и компанией Bolt. Запуск мобильных сервисов и развитие городской транспортной инфраструктуры.





9. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в отношении транспортного коридора для экспорта казахстанского зерна и масличных культур через порт Таллинн в европейские страны подписан между АО "Кедентрансервис" и АО "Продкорпорация" с казахстанской стороны и портом Таллин и Muuga Grain Terminal с эстонской стороны. Документ включает специальные тарифные условия, скидки на портовые операции и план экспорта до 2 млн тонн зерна.





10. Соглашение в сфере племенного животноводства между ТОО "Кайып Ата" и Ассоциацией животноводов Эстонии.





11. Соглашение о сотрудничестве между портами Курык"и Таллин. Развитие портовой инфраструктуры, пассажирских перевозок и новых логистических маршрутов.



