Рост экономики Казахстана составил 6,3%

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3% в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства.





В частности, по его словам, рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%.





Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность - на 6,2%, сельское хозяйство - на 4,4%. Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт", - уточнил Азамат Амрин.





Министр также добавил, что инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге.





Отмечается рост производства в обрабатывающей промышленности на 6,2%.





Рост объема строительных работ по итогам 9 месяцев текущего года составил 14,9% в Казахстане. Введено в эксплуатацию 12,9 млн квадратных метров жилья, что на 3,4% больше соответствующего периода прошлого года.





Как сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, за 9 месяцев 2025 года в Казахстане добыто 75,7 млн тонн нефти и газового конденсата, или 113,2% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год - 96,2 млн тонн.





Экспорт нефти за 9 месяцев составил 60,5 млн тонн, или 114,9% к аналогичному периоду 2024 года. План 2025 года - 70,5 млн тонн.





За январь-сентябрь текущего года производство нефтепродуктов составило 11,6 млн тонн, или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года планируется произвести 13,7 млн тонн нефтепродуктов, или 100,7% к факту 2024 года", - добавил Ерлан Аккенженов.





Объем производства нефтегазохимической продукции составил 477,2 тыс. тонн, или 115,8% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год - 589,7 тыс. тонн, или 109,2% к факту 2024 года.