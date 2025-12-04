Токаев раскритиковал министерства и поручил ускорить модернизацию авиаотрасли

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений совершенствование транспортно-транзитной сферы. Об этом на совещании по развитию региональных авиахабов сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства призвал эффективно использовать географические преимущества страны, которая находится на пересечении основных воздушных коридоров между Европой и Азией. Он подчеркнул, что в Центральной Азии и на Южном Кавказе нарастает конкуренция за транзитные потоки. Вместе с тем разгорается борьба за инвестиции в транспортно-логистическую отрасль.





Важно понимать, что, если сегодня не будут предприняты смелые и решительные шаги, мы рискуем упустить наши возможности", - отметил президент.





Глава государства подверг критике профильные министерства, которые затягивают решение назревших проблем развития отрасли и принятие соответствующих мер.





Президент поручил правительству незамедлительно приступить к работе и в оперативном режиме решить конкретные вопросы. Отдельное он остановился на вопросе пересмотра текущей тарифной политики аэропортовых услуг.





На протяжении последних 10 лет они были повышены лишь один раз, в этом году. Сдерживание тарифов, как показывает практика, приводит к высокому износу инфраструктуры. Пересмотр тарифов должен гарантировать улучшение сложившейся ситуации. Вместе с тем необходимо обеспечить сбалансированный подход без резкого повышения цен. Внедрение принципа "тариф в обмен на инвестиции" должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы. Создание благоприятного делового климата - стратегическая задача. Следует внимательно выслушать инвесторов. Вызывает вопросы чрезмерная зарегулированность неавиационных услуг в аэропортах. Сложные бюрократические процедуры отбора компаний путем проведения конкурсов, ограничение сроков действия договоров - все это надо прекращать", - потребовал Токаев.





Также глава государства поручил окончательно решить вопросы по авиатопливу. По его словам, развитию отрасли мешают две основные проблемы - высокая цена и недостаточные объемы внутреннего производства.





Для начала в ближайшие три года требуется нарастить объемы производства внутри страны, обеспечить диверсификацию импортных поставок. Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны осуществляться поэтапно и адресно, не нарушая устойчивости поставок топлива. Следующим шагом должно стать создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива на базе действующих организаций. Правительству совместно с антимонопольным органом следует безотлагательно принять комплекс мер по решению этих вопросов", - сказал президент.





Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержать деятельность первой Национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране. Он указал на необходимость разработки пакета мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний. Основная цель - развитие мультимодальной логистики через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости. Важным элементом формирования транзитных авиапотоков является развитие флота воздушных судов.





Кроме того, президент остановился на проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта.





Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, компании UPS - 30 лет, а британской авиакомпании One Air - 33 года. Таких примеров немало", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





По мнению президента, не менее остро стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для авиаотрасли. Он поручил кабмину принять меры по реформированию системы подготовки кадров.





В заключение президент подчеркнул, что задача по развитию транспортно-логистической сферы будет находиться под его личным контролем.





Напомним, Казахстан готовит масштабную модернизацию аэропортов Астаны и Алматы.





Ранее Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.





Казахстан планирует вдвое увеличить авиапарк к 2030 году. На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет Boeing 737 MAX 8, поставленные в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.



