Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил свыше 16 млрд долларов США

Фото: Depositphotos

Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2025 года составил 16 225,2 млн долларов США. Это на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2025 года составил 16 225,2 млн долларов США. Это на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.





В январе-июле 2025 года экспорт товаров составил 5525,7 млн долларов США (меньше на 11%), импорт - 10 699,5 млн долларов США (меньше на 1,7%).





В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 88,9%, далее следуют Кыргызская Республика -7,2%, Республика Беларусь -3,8% и Республика Армения - 0,2%.





БНС РК





Основной удельный вес товаров по экспорту Республики Казахстан за январь-июль 2025 года приходится на такие товары, как: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (52,3%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,2%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (3,9%), руды и концентраты медные (3,7%), ферросплавы (2,8%).





БНС РК





По импорту Республики Казахстан наибольший удельный вес приходится на следующие товары: автомобили легковые (4,4%), лекарственные средства (3,3%), кузова для моторных транспортных средств (2,3%), аппараты телефонные (2,1%), части и принадлежности моторных транспортных средств (2,1%).





БНС РК





Основными странами партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (21,6%), Китай (18,6%), Россия (10,2%), Нидерланды (7,4%), Турция (4,7%), Узбекистан (4,3%).





БНС РК





Основными странами партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Китай (29%), Россия (28,8%), Германия (4,8%), Республика Корея (3,7%), США (3,6%), Турция (2,5%).





БНС РК



