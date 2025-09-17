В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил свыше 16 млрд долларов США
Фото: Depositphotos
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2025 года составил 16 225,2 млн долларов США. Это на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В январе-июле 2025 года экспорт товаров составил 5525,7 млн долларов США (меньше на 11%), импорт - 10 699,5 млн долларов США (меньше на 1,7%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 88,9%, далее следуют Кыргызская Республика -7,2%, Республика Беларусь -3,8% и Республика Армения - 0,2%.
Основной удельный вес товаров по экспорту Республики Казахстан за январь-июль 2025 года приходится на такие товары, как: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (52,3%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,2%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (3,9%), руды и концентраты медные (3,7%), ферросплавы (2,8%).
По импорту Республики Казахстан наибольший удельный вес приходится на следующие товары: автомобили легковые (4,4%), лекарственные средства (3,3%), кузова для моторных транспортных средств (2,3%), аппараты телефонные (2,1%), части и принадлежности моторных транспортных средств (2,1%).
Основными странами партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (21,6%), Китай (18,6%), Россия (10,2%), Нидерланды (7,4%), Турция (4,7%), Узбекистан (4,3%).
Основными странами партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Китай (29%), Россия (28,8%), Германия (4,8%), Республика Корея (3,7%), США (3,6%), Турция (2,5%).
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до $30 млрд.
16.09.2025, 17:38 39891
Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление
Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан сделали заявление в связи с распространившейся информацией о возможном повышении тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент агентства.
25 августа 2025 года от филиала АО "Алатау Жарык Компаниясы" - "ЭнергоСбыт" поступило официальное уведомление о предстоящем повышении тарифа на снабжение электрической энергии (...) Решение по тарифу будет приниматься исключительно на основе экономически обоснованных расчетов и документально подтвержденных данных с обязательным учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе", - заявили в комитете.
Также отмечается, что, по предварительному решению, в рамках рассматриваемого уведомления повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается.
Дополнительно информируем, что для социально уязвимых и малообеспеченных граждан сохраняется действие механизма жилищной помощи, реализуемого через местные исполнительные органы. Согласно установленным правилам, жилищная помощь предоставляется в случаях, когда совокупные коммунальные расходы семьи превышают 5% от общего дохода. В таком случае разница компенсируется за счет бюджета акиматов. Окончательное решение по результатам рассмотрения уведомления и представленных материалов будет принято не ранее 25 сентября 2025 года. До указанной даты продолжается работа по анализу представленных обоснований, а также учету предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных обсуждений", - добавили в пресс-службе.
Ранее в правительстве заявили, что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.
16.09.2025, 14:02 49376
В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт
Для стабильности на рынке ГСМ в период ремонта заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов продукции
Атырау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".
В рамках плановых работ проведут технические освидетельствования и экспертизы для оборудования. Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.
Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируются два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем", - отметили в КМГ.
В целом для выполнения работ будет привлечено 1880 специалистов и 62 единицы спецтехники.
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ремонта, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции. За восемь месяцев 2025 года были перевыполнены планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).
В стратегические задачи развития АНПЗ входит увеличение годовой переработки до 6,1 млн тонн и продление межремонтного периода до 36 месяцев, добавили в пресс-службе нацкомпании.
16.09.2025, 13:18 53636
Годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе годовая инфляция в стране составила 12,2% (в июле - 11,8%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 17 регионах, а замедление - в 3, сообщает Национальный банк РК.
Цены на продовольственные товары в августе составили 11,7% в годовом выражении (в июле - 11,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (14,8%), а минимальный - в г. Алматы (8,7%). По итогам августа рост цен на непродовольственные товары составил 9,7% в годовом выражении (в июле - 9,5%). Максимальное значение зафиксировано в Абайской области (12,6%), минимальное - в Алматы (7,5%)", - говорится в сообщении.
Темп роста цен на платные услуги в августе ускорился до 15,3% в годовом выражении (в июле - 14,9%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Мангистауской области (9,8%).
В августе рост месячной инфляции по стране составил 1,0%.
Ранее основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что в ближайшие годы Казахстану предстоит долгий период инфляции и ослабление национальной валюты.
В то же время в правительстве заверили, что до конца года в Казахстане не ожидается роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания.
15.09.2025, 18:14 80211
Из Нацфонда Казахстана инвестируют $1 млрд в высокотехнологичные сектора экономики
Нацбанк разработает соответствующую программу
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Национального фонда будет инвестировано до $1 млрд в высокотехнологичные сектора экономики, сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на заседании правительства.
В целях защиты прав инвесторов комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры будет преобразован в комитет по защите прав инвесторов. Будет принят закон "О банках". Основная его задача привлечь на рынок новых участников и обеспечить направление свободной ликвидности банков в экономический оборот, и в частности в реальный сектор экономики. В высокотехнологичные сектора экономики из Национального фонда будет инвестировано до $1 млрд. Для этого Национальным банком будет разработана соответствующая программа", - заявил Серик Жумангарин.
Также, по его словам, в рамках закона "Об особом статусе города Алатау" через особый режим управления будет создан новый центр деловой активности и инноваций Alatau City.
Данный город будет иметь уникальную финансовую модель, в том числе путем внедрения крипто-фиатных каналов с возможностью проведения оплаты с использованием криптоактивов. Для ускорения формирования полноценной экосистемы цифровых активов, совместно с Национальным банком планируется создать государственный фонд цифровых активов", - добавил заместитель премьер-министра.
Напомним, закон о банках в Казахстане будет принят до конца года.
13.09.2025, 17:09 159716
Открыть прямые рейсы в Казахстан намерена гонконгская авиакомпания
Транспортные ведомства Казахстана и Гонконга обсудили вопросы воздушного сообщения
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Гонконгская авиакомпания Cathay планирует запустить прямое авиасообщение с Казахстаном, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
12 сентября проведены переговоры между Министерством транспорта Республики Казахстан и бюро транспорта и логистики Гонконга по вопросам воздушного сообщения. В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании Cathay озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Казахстан.
Также стороны договорились об увеличении авиакомпаниям каждой из стран количества рейсов с 7 до 14 в неделю, в том числе 7 рейсов с пятой степенью "свободы воздуха", что позволит использовать потенциал аэропорта Гонконга казахстанскими перевозчиками, а также возможности казахстанских аэропортов гонконгскими авиакомпаниями.
В пресс-службе Минтранса отметили, что авиакомпания Cathay является одной из самых крупных пассажирских и грузовых перевозчиков в мире. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 100 направлениям по всему миру. Флот состоит из более чем 170 ВС, и в настоящее время ведется работа по дальнейшему расширению парка ВС.
Ранее сообщалось, что тайская авиакомпания с 1 декабря запускает прямые рейсы в Казахстан.
13.09.2025, 10:52 168846
Казахстан увеличил добычу природного газа на 9,2% - Минэнерго
Фото: Depositphotos
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана опровергли информацию о снижении добычи природного газа и заявили о положительной динамике за последние 7 месяцев.
За 7 месяцев 2025 года в Казахстане было добыто 17,3 млрд кубометров газа, что на 1,46 млрд кубометров (или на 9,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует ведомство.
Объем добычи составил 111,1% к показателю аналогичного периода прошлого года. Министерство призывает оперировать исключительно верифицированными данными для объективного освещения ситуации в отрасли", - сказано в сообщении.
Также в пресс-службе назвали причину роста цен на газ.
Наблюдаемый рост цен на газ для потребителей не связан с объемами добычи. Это плановый и контролируемый этап реформы, направленной на переход к рыночным механизмам ценообразования", - объяснили в Минэнерго.
Там пояснили, что данная мера необходима для обеспечения долгосрочной стабильности отрасли, привлечения инвестиций в разработку новых месторождений и предотвращения риска дефицита в будущем.
Министерство энергетики подчеркивает, что изменение тарифов является взвешенным решением, которое позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех потребителей страны в долгосрочной перспективе", - добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минэнерго опровергли информацию об увеличении добычи нефти.
12.09.2025, 17:02 191636
Свыше 200 инвестпроектов запустят в Казахстане для снижения импортозависимости АПК
Фото: Depositphotos
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 200 инвестиционных проектов запустят в Казахстане для снижения импортозависимости агропромышленного комплекса страны, сообщает пресс-служба правительства.
Мы сформировали концепцию "Заказ на инвестиции" из 202 проектов, которые позволят насытить внутренний рынок востребованными продуктами питания и перейти от импортозамещения к развитию экспорта", - отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе совещания.
По данным пресс-службы, ключевые направления "Заказа на инвестиции" - производство продуктов с высокой импортозависимостью: мяса птицы, сыров и творога, сахара, колбасных изделий, рыбной продукции. Остальные проекты направлены на экспорт и глубокую переработку - зерна, картофеля, плодоовощных культур, шкур и шерсти, а также строительство молочно-товарных ферм, тепличных комплексов и хранилищ.
Переход на полное самообеспечение продуктами питания не только укрепит продовольственную безопасность, но и станет фактором стабилизации цен. В то же время при разработке проектов надо опираться на проверенные технологии и тщательно просчитывать сырьевую базу, особенно в проектах, рассчитанных на использование влаголюбивых культур", - подчеркнул заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось о том, по каким продуктам питания Казахстан зависит от импорта.
12.09.2025, 13:36 165756
С 20 сентября в Казахстане все коммунальные платежи будут включены в единую квитанцию
Фото: freepik.com
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 сентября вступают в силу поправки в типовые правила предоставления коммунальных услуг, которые вступают в силу 20 сентября 2025 года. Поправками предусмотрено создание единого расчетного центра (ЕРЦ), который будет объединять все начисления от поставщиков коммунальных услуг в единый платежный документ, сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Как пояснили в ведомстве, рынок ЕРЦ существовал и ранее, однако формировался стихийно, силами бизнеса. ЕРЦ действовали во многих регионах, в основном в областных центрах, при этом охват населения был ограниченным: квитанции предоставлялись не по всем услугам, а только по тем, по которым ЕРЦ заключили договоренности с субъектами естественных монополий. При этом квитанции преимущественно были в бумажном виде.
Основные функции ЕРЦ сводились к двум направлениям:
1. Распечатка и доставка квитанций.
2. Начисления. Для ряда субъектов ЕРЦ оказывали услуги биллингового расчета, имея собственные системы. В случаях, когда у субъекта естественных монополий не было собственной биллинговой системы, эта функция также передавалась ЕРЦ, что приводило к дополнительным расходам.
Так или иначе, ЕРЦ получали оплату за оказываемые услуги. В настоящее время мы вводим регулирующие нормы в этот рынок, который ранее был непрозрачным. Анализ показал, что в Казахстане функционируют уже 43 ЕРЦ. В их системах хранятся персональные данные граждан, при этом деятельность не контролируется и не соответствует требованиям, в том числе в сфере защиты персональных данных", - подчеркнули в Минпроме.
В этой связи правилами вводятся новые требования: системы ЕРЦ должны пройти ГТС и иметь сертификаты информационной безопасности. Прежде всего, ЕРЦ обязаны предоставлять качественные услуги.
