22.09.2025, 17:43 55611
В Казахстане намолочено почти 15 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намолочено 14,8 млн тонн зерновых культур, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.
Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн га. Убрано 9,8 млн га, или 61,1% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 14,8 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что помимо зерновых культур сельхозтоваропроизводителями собрано 656,1 тысячи тонн масличных культур, 1,8 млн тонн картофеля и почти 2,8 млн тонн овощей.
Собрано более 404 тысяч тонн капусты при урожайности 323,9 ц/га, 717,3 тысячи тонн лука при урожайности 412,5 ц/га, 282,8 тысячи тонн моркови при урожайности 290,4 ц/га", - добавили в Минсельхозе.
Напомним, в середине августа в Казахстана стартовала уборочная кампания.
новости по теме
23.09.2025, 11:06 1216
Цены на говядину и молочную продукцию выросли в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 108%, за август 0%, за 3 недели сентября 0,1%, сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.
Более всего подорожали молочная продукция и говядина.
Молочная группа с начала года подорожала незначительно, в среднем на 5,7%. Подорожание связано с увеличением себестоимости. По соли, яйцу, картофелю и маслу подсолнечному заключены меморандумы с отечественными производителями по фиксированию цены до конца года. Рожки, мука и рис имеют отрицательный индекс. По овощной группе удалось сбить рост цен с начала августа в среднем в 2,5 раза, в том числе по картофелю, моркови и луку. По соли, яйцу, картофелю и маслу подсолнечному заключены меморандумы с отечественными производителями по фиксированию цены до конца года. Рожки, мука и рис имеют отрицательный индекс", - рассказал министр.
Что касается говядины, по словам министра, ее стоимость сдерживалась последние несколько лет, несмотря на ежегодный рост тарифов.
В итоге ее цена наиболее доступна и экспортно-привлекательна в связи с высоким спросом в соседних странах", - пояснил Шаккалиев.
Он напомнил, что с 15 мая в Казахстане введен запрет на вывоз живого скота, для насыщения внутреннего рынка.
Дополнительно по мясу говядины достигнута договоренность с торговыми сетями по обеспечению поставок мяса в торговые сети от фермеров. Объем необходимый для удовлетворения внутреннего рынка обеспечит МСХ", - сообщил Шаккалиев.
Он добавил, что комиссия по расследованию посреднических схем выявляет и устраняет непродуктивных посредников.
Напомним, в Казахстане запустили горячую линию, куда можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции.
23.09.2025, 10:29 3231
Токаев встретился с руководителями ряда крупных компаний в Нью-Йорке
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел серию встреч с представителями деловых кругов США.
В частности, глава государства принял председателя совета директоров фонда PepsiCo Cтивена Кихо. На встрече был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта PepsiCo в Казахстане. В частности, всемирно известный бренд приступил к строительству завода по производству снеков в Алматинской области с объемом инвестиций 368 млн долларов.
Президент обратил внимание на ожидаемый экономический эффект от реализации проекта. Помимо создания порядка 900 постоянных рабочих мест, компания планирует перейти к полной локализации выращивания картофеля для чипсов.
Как рассказал Стивен Кихо, на сегодняшний день к программе подключены около 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу.
Также предусмотрены расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества картофеля.
Приветствуя приверженность PepsiCo развитию устойчивой агрокультуры, Касым-Жомарт Токаев заверил, что правительство и местный акимат окажут всестороннюю поддержку для своевременного запуска производства.
Кроме того, президент встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом. Blackstone является крупнейшей в мире инвестиционной компанией с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов. Они обсудили приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.
По словам президента, стратегия масштабного инвестирования Blackstone в развитие инфраструктуры и технологий тесно перекликается с национальными приоритетами Казахстана в области диверсификации экономики, инноваций и устойчивого роста.
В этом контексте глава государства подробно остановился на стратегической задаче превратить Казахстан в полностью цифровую страну.
В ходе беседы главе компании Blackstone предложено реализовать совместные проекты по строительству дата-центров в Казахстане, а также рассмотреть потенциал сотрудничества в области управления активами через финансирование технологических и быстрорастущих компаний в нашей стране.
Далее глава государства принял вице-президента Meta Янна Лекуна. Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Meta, главный научный руководитель отдела исследований искусственного интеллекта (FAIR) Янн Лекун обменялись мнениями о развитии и применении инновационных технологий.
Глава государства дал высокую оценку новаторским достижениям Янна Лекуна в области нейросетей и отметил его вклад в развитие ИИ.
Президент заявил, что Казахстан рассматривает тотальную цифровизацию и широкое применение ИИ как ключевые факторы своего развития, прилагая значительные усилия к разработке собственной ИИ-экосистемы и большой языковой модели казахского языка (KazLLM).
Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписанное ранее соглашение с Meta Platforms Inc о запуске совместной акселерационной программы по развитию технологий ИИ в Казахстане и выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства с технологическим гигантом.
Серию встреч президента Казахстана с представителями деловых кругов США продолжила беседа с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие нашей страны. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов. В настоящее время около 25 % общих объемов добычи одной из крупнейших энергетических компаний планеты приходится на Казахстан.
Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.
Президент принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
По словам президента, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Наша страна активно приступила к расширению пропускной способности маршрута, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Глава государства также отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в цифровых инициативах Казахстана, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.
Президент принял старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски. Касым-Жомарт Токаев и старший вице-президент, главный директор по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.
Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком".
Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.
Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.
В рамках рабочего визита президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.
В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.
Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.
Президент принял главного исполнительного директора Citigroup Джейн Фрейзер. На встрече были обсуждены вопросы финансирования масштабных проектов в Казахстане.
Джейн Фрейзер отметила, что рассматривает партнерство с нашей страной как одно из наиболее важных направлений в деятельности банковской группы.
Кроме того, состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом компании Embraer Франсиско Гомесом Нето. Основной темой встречи с руководителем бразильской авиастроительной компании Embraer стало сотрудничество в сфере грузовых перевозок.
Президент Казахстана сообщил, что наша страна стремится утвердиться в качестве ключевого транспортного и логистического хаба на Евразийском пространстве.
В ходе беседы также рассмотрены перспективы открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов Embraer.
Франсиско Гомес Нето высоко оценил транзитно-транспортный потенциал нашей страны и подтвердил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.
Президент принял руководителя корпорации ExxonMobil. Приветствуя председателя правления и главного исполнительного директора ExxonMobil Даррена Вудса, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку сотрудничеству с корпорацией, являющейся одним из ведущих партнеров Казахстана в нефтегазовой отрасли.
Собеседники обменялись мнениями по перспективам дальнейшей работы компании на месторождениях Тенгиз и Кашаган.
Глава государства принял президента и главного исполнительного директора Торговой палаты США Сюзанн Кларк. В ходе беседы обсуждались вопросы налаживания долгосрочного сотрудничества с целью увеличения двустороннего товарооборота.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал итоги недавней американской торгово-инвестиционной миссии высокого уровня в Казахстане, отметив, что наша страна является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан привержен построению эффективного взаимодействия с правительством США и представителями деловых кругов.
В данном контексте Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку содержанию сегодняшнего разговора с президентом Дональдом Трампом, а также встреч с министром торговли Говардом Латником и руководством ряда крупных американских компаний.
В свою очередь Сюзанн Кларк подтвердила наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.
Участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в различных секторах экономики.
Также президент провел встречу с министром торговли США Говардом Латником. На встрече стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.
Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.
В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Президент поздравил Серджио Гора c назначением на пост специального представителя президента США по делам Южной и Центральной Азии и посла США в Индии, отметив, что правительство Казахстана будет оказывать всестороннюю поддержку его миссии.
Глава государства выразил готовность к продолжению диалога, ориентированного на достижение практических результатов по дальнейшему укреплению казахско-американского стратегического партнерства.
Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша страна является ключевым экономическим партнером США в Центральной Азии.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
23.09.2025, 09:16 11686
Казахстан и США подписали соглашение по производству локомотивов на $4,2 млрд
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в США в присутствии министра торговли Говарда Латника состоялась церемония подписания соглашений с американской компанией Wabtec на сумму около 4,2 млрд долларов. Документы предусматривают производство в нашей стране 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание, сообщили в пресс-службе Акорды.
Признанный мировой лидер в области транспортных технологий является одним из основных партнеров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. С 2009 года в Астане успешно работает локомотивосборочный завод Wabtec Kazakhstan. За этот период компания инвестировала более 230 млн долларов. С момента запуска завод выпустил более 600 локомотивов для КТЖ и на экспорт. Уровень локализации производства достиг 45%", - проинформировали в пресс-службе.
В июле 2024 года Wabtec открыл в Казахстане технологический и инженерный центр, ставший площадкой для внедрения инноваций и подготовки кадров.
Выступая на мероприятии с участием представителей американского бизнеса, президент РК отметил широкие возможности сектора транспорта и логистики.
Мы высоко ценим ключевую роль Wabtec в продвижении нашей машиностроительной отрасли и железнодорожного транспорта. В партнерстве с этой компанией Казахстан строит как физические сети, так и интеллектуальные, интегрированные транспортные коридоры, функционирующие на основе данных. Сегодня мы стали свидетелями подписания нового соглашения с Wabtec на сумму более 4 млрд долларов, которое существенно укрепит наше сотрудничество с США в сфере транспорта. Флагманские авиакомпании Air Astana и SCAT активно эксплуатируют самолеты Boeing, которые составляют основу нашего парка гражданской авиации. Мы работаем над расширением сотрудничества с Boeing и надеемся получить дополнительные новые самолеты в ближайшие годы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
22.09.2025, 09:09 77111
Казахстан в 3,2 раза увеличил экспорт говядины
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Привлекательность цен на казахстанское мясо для соседних стран, особенно Узбекистана, а также возможность экспорта мяса в переработанном виде привели к значительному росту объемов вывоза. На сегодняшний день экспорт говядины составил 27 тысяч тонн, что в 3,2 раза выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.
В ведомстве отметили, что наибольшее влияние на динамику цен среди социально значимых продуктов продолжает оказывать говядина. Индекс цен на мясо в целом с начала года составил около 25%, по лопаточно-грудной части говядины, которая входит в перечень социально значимых товаров, - 23,6%.
Этот продукт традиционно занимает весомую долю в структуре потребительской корзины, и колебания цен на него ощутимы для бюджета населения. Особенно важно отметить, что речь идет о лопаточно-грудной части говядины, которая входит в перечень социально значимых товаров и имеет стабильный потребительский спрос. Она занимает первое место по влиянию на общую потребительскую инфляцию среди продовольственных товаров - около 2 процентных пунктов", - уточнили в Минторговли.
По данным министерства, в декабре 2023 года лопаточной-грудная часть говядины стоила в среднем 2506 тенге за килограмм, в сентябре 2024 года - 2549 тенге, а в декабре того же года - 2572 тенге. На сегодняшний день средняя цена лопаточно-грудной части говядины в Казахстане составляет 4715 тенге за килограмм. При этом в ведомстве отметили, что по сравнению с большинством соседних стран казахстанские цены остаются наиболее доступными. В частности, в России цена составляет 10 180 тенге, в Узбекистане - 5227 тенге, в Армении - 5112 тенге, в Таджикистане - 6070 тенге, в Беларуси - 4480 тенге.
В Минторговли сообщили, что для сдерживания цен в Казахстане принят ряд мер. В частности, с 15 мая был введен запрет на вывоз живого скота. Это позволило снизить темпы роста цен: если в феврале-апреле рост составлял 3% в месяц, то в мае-июле уже 1,4%.
Кроме того, правительством поддержаны меры по насыщению внутреннего рынка. Принято решение установить квоты на экспорт говядины до конца года, при этом вывоз будет разрешен только для мясоперерабатывающих предприятий.
Дополнительно прорабатывается инициатива по установлению нулевой таможенной пошлины на импорт мяса крупного рогатого скота из трех стран, аналогичное предложение также поступило от Российской Федерации. Это позволит сохранить баланс между внутренними потребностями и экспортным потенциалом отрасли", - пояснили в пресс-службе.
Также для улучшения доступности продуктов в регионах продолжается проведение сельскохозярмарок, где фермерам предоставляются бесплатные торговые места.
Это помогает избежать лишних посредников и удерживать цены на приемлемом уровне. Кроме того, в ежедневном режиме ведется мониторинг цен в торговых сетях и на рынках. По итогам последней проверки в сетях "Анвар", "Смолл" и "Магнум" установлено, что торговые надбавки находятся в пределах нормы от 5 до 14%, превышений не выявлено. Цена за килограмм говядины варьируется от 2650 до 3890 тенге в зависимости от закупочной цены. При этом на другие части туши, не входящие в перечень СЗПТ, цены колеблются от 500 тенге за суповой набор до 5,5 тысячи тенге за антрекот. На эти позиции государственное регулирование не распространяется", - уточнили в министерстве.
В Минторговли отмечают, что в целом с начала августа в Казахстане наблюдается заметное замедление темпов роста цен на продукты питания. Если во втором квартале разница между продовольственной инфляцией и инфляцией на непродовольственные товары и услуги составляла 4,6 п.п., то сейчас этот разрыв сократился до 2,9. Только за июль-август рост цен на продукты составил 1,2 п.п., а в августе продовольственная инфляция составила всего 0,5% - в два раза ниже, чем на непродовольственные товары, и в три раза ниже по сравнению с услугами.
Индекс цен на социально значимые продтовары с начала года составил 8%, однако в августе он не изменился вовсе, а за три недели сентября вырос всего на 0,2%.
Положительная динамика особенно заметна в группе овощей. С начала августа удалось снизить темпы роста цен в среднем в 2,5 раза. Картофель, который в июле стоил 300 тенге за килограмм, сегодня продается по 184 тенге. Морковь подешевела с 295 до 193 тенге, лук - с 222 до 137 тенге.
Цены на молочную продукцию с начала года выросли на 5,3%, что считается умеренным ростом. Гречневая крупа подорожала на 8,9%, но ее доля в корзине незначительна, поэтому на общий индекс она влияет минимально. Более того, такие товары, как рожки, мука и рис, сегодня стоят дешевле, чем в прошлом году, отмечают в Минторговли.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали рост цен на говядину.
20.09.2025, 19:17 166676
Рост цен на говядину в Казахстане: в Минсельхозе сделали заявление
Рассказать друзьям
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан прокомментировали рост цен на говядину на внутреннем рынке страны, передает корреспондент агентства.
Средняя себестоимость килограмма мяса составляет порядка 2800-3100 тенге. Оптовая цена варьируется в пределах 3400-3500 тенге за килограмм. Для сравнения, розничные цены на говядину в странах региона значительно выше: в Узбекистане и Таджикистане - до 6500 тенге за килограмм, в РФ - до 8500 тенге, в Китае - до 8000 тенге, в Туркменистане - до 9000 тенге, в Турции - до 13 000 тенге за килограмм. Следует отметить, что из одной туши КРС выход мяса составляет 50-60% от живого веса. При этом лишь 15-20% приходится на премиальные отрубы, которые имеют более высокую стоимость. Средний сегмент составляет около 40-45%, нижний - порядка 25%. Кости, жир и обрезь, не пригодные для реализации как мясо, составляют 15-20%", - заявили в пресс-службе.
Таким образом, пояснили в министерстве, цена на говядину в рознице формируется с учетом не только себестоимости, но и категории отруба, его пищевой ценности, упитанности туши и способа переработки.
Постные части мяса стоят дешевле, тогда как отрубы с высокой мраморностью и нежной структурой относятся к премиум-сегменту и имеют более высокую цену", - добавили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит квоты на экспорт говядины.
18.09.2025, 11:02 341381
Средняя зарплата в Казахстане к 2028 году составит свыше 600 тыс. тенге - Миннацэкономики
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост средней зарплаты в Казахстане к 2028 году до более 600 тыс. тенге.
Прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы представлен на сайте ведомства.
По данным МНЭ, средняя зарплата в Казахстане в 2028 году составит около 605 тыс. тенге. В 2025 году она составляет 423 тыс. тенге, в 2026 году поднимется до 501 тыс.
При этом МЗП (минимальная заработная плата. - Прим.ред.) до 2028 года останется на уровне 85 тыс. тенге.
Прожиточный минимум в среднесрочном периоде увеличится до 57 405 тенге.
Рост ВВП, по прогнозу, в 2025 году ожидается на уровне 6,0%, в 2026 году - на уровне 5,4%. Номинальный ВВП прогнозируется в объеме 161,9 трлн тенге.
Чистые поступления в Национальный фонд в 2026-2028 годах прогнозируются в объеме 2,4-2,6 трлн тенге.
Среднегодовая численность населения увеличится с 20,6 млн человек в 2026 году до 21 млн в 2028 году.
Напомним, годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана.
Ранее основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что в ближайшие годы Казахстану предстоит долгий период инфляции и ослабление национальной валюты.
В то же время в правительстве заверили, что до конца года в Казахстане не ожидается роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания.
17.09.2025, 18:25 374816
Новые инвестпроекты в приоритетных секторах экономики утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики утвердили на заседании инвестштаба в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.
В числе одобренных - инвестиционные инициативы компаний Khan Tengri BioPharma, Asyl Sugar, Carlsberg Central Asia, Fabe-Agro, а также Туркестанского хлопкового агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
В частности, в агропромышленной сфере одобрен проект Asyl Sugar, который планирует строительство современного сахарного завода мощностью до 200 тысяч тонн сахара в год. Подчеркивается, что проект направлен на развитие глубокой переработки сахарной свеклы, импортозамещение и повышение уровня самообеспеченности страны по стратегическим продуктам питания. Общий объем инвестиций - 72 млрд тенге.
Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс реализует проект по глубокой переработке хлопка с производственной мощностью 121 тысячу тонн в год. Это позволит наладить полный цикл переработки сырья в текстильную продукцию, способствовать созданию новых рабочих мест и развитию легкой промышленности. Общий объем инвестиций составит 58 млрд тенге. Все эти проекты направлены на повышение продовольственной безопасности, развитие глубокой переработки сельхозпродукции, импортозамещение и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что свыше 200 инвестпроектов запустят в Казахстане для снижения импортозависимости АПК.
17.09.2025, 17:30 372596
Экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан возобновил Казахстан
Отгружено 8,8 тысячи тонн кашаганской нефти
Фото: КМГ
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан возобновила национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба компании.
13 сентября с порта Актау по направлению Баку - Тбилиси - Джейхан отгружено 8,8 тысячи тонн кашаганской нефти, следующая отгрузка предполагает 20 сентября", - говорится в сообщении.
По данным КМГ, объем транспортировки казахстанской нефти в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан за 8 месяцев 2025 года составил 0,9 млн тонн.
Ранее Бектенов обсудил с главой КТК вопросы транспортировки казахстанской нефти.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.09.2025, 09:16Казахстан и США подписали соглашение по производству локомотивов на $4,2 млрд 23.09.2025, 09:464576Президент РК провел ряд встреч с главами государств и международных организаций 23.09.2025, 08:423471Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса 23.09.2025, 10:212741В Казахстане запустили горячую линию по вопросам цен на говядину 23.09.2025, 10:2956Токаев встретился с руководителями ряда крупных компаний в Нью-Йорке 17.09.2025, 18:05429301В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев 16.09.2025, 17:38Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление427716Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление 16.09.2025, 14:02397171В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт 18.09.2025, 10:43392366Заместители акимов района и села задержаны в Мангистауской области 17.09.2025, 16:49391246Задержание бизнесмена из Казахстана объяснили кыргызские спецслужбы 08.09.2025, 12:01592336Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27523096Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28518556На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48514436Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38496341Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?