В Казахстане средний уровень износа ТЭЦ снизился до 61%

Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития разработал "Обсерваторию транспортных проектов" - инструмент для мониторинга и скоординированного развития инфраструктуры в рамках реализации уникальной концепции Евразийского транспортного каркаса (ЕТК). Обсерватория - это база данных и интерактивная карта проектов развития транспортных коридоров в 13 странах Евразийского региона. По состоянию на 1 июля 2025 года она насчитывает 325 проектов с общим объемом инвестиций более 234 млрд долларов США, сообщили в пресс-центре ЕАБР





ЕАБР продвигает сетевую модель транспортной связанности в Евразии. Максимальные эффекты его развития будут достигаться за счет синергии транспортных коридоров на направлениях Запад - Восток и Север - Юг.





Для оценки прогресса в развитии инфраструктуры банк разработал обсерваторию Евразийского транспортного каркаса, которая включает базу данных проектов и геоинформационную систему их позиционирования вдоль евразийских транспортных коридоров.





Странам Евразии нужны более эффективные и дешевые транспортные связи, особенно по оси Север - Юг, которые позволят стимулировать торговлю со странами Южной Азии и Персидского залива. Обсерватория ЕТК - это удобный аналитический инструмент по оценке инвестиционных потребностей и планов повышения транспортной связанности в Евразии. Она позволяет не только осуществлять мониторинг того, что происходит на транспортном пространстве, но и способствовать координации усилий стран региона и международных финансовых институтов по реализации проектов, приоритетных для всего региона", - рассказал зампредседателя ЕАБР Евгений Винокуров.





Обсерватория охватывает 13 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Данные о проектах получены на основе открытых источников информации, в число которых входят национальные и международные программы развития транспорта, пресс-релизы, экспертные оценки и иная доступная информация.





Обсерватория включает информацию о названии проектов с их описанием, о стране реализации, транспортном коридоре, виде транспорта, а также объеме инвестиций с распределением по источникам финансирования, сроках, текущему статусу реализации, наличию признаков ГЧП и др.





По состоянию на 1 июля 2025 года обсерватория насчитывает 325 проектов развития ЕТК, как уже осуществляемых, так и планируемых, с общим объемом инвестиций в размере 234 млрд долларов США. Наибольшее число проектов - свыше 51% - реализуется или запланировано в автодорожном секторе. В страновом разрезе 7 из 10 крупнейших проектов развития ЕТК приходится на Россию. С учетом этого развитие Северного евразийского коридора является наиболее капиталоемким и требует 78 млрд долларов США инвестиций, что составляет более трети от капитальных затрат на развитие всего ЕТК.





По информации пресс-службы банка, более 60% от общего числа проектов по размеру инвестиций находятся в стадии реализации. По 13% проектов готовится проектная документация, а 27% - в стадии обсуждения или планирования.





На страны Центральной Азии приходится более 22% от инвестиций, направляемых на развитие ЕТК. Осуществляются или планируются к реализации 90 проектов на общую сумму около 53 млрд долл. США. Порядка 44% от этой суммы - проекты, реализуемые в Казахстане.





Почти две трети инвестиций в Центральной Азии направлены на развитие сети магистральных автодорог, что свидетельствует о высокой потребности в качественной автодорожной инфраструктуре для дальнейшего роста торговли и международных перевозок в регионе.





На 10 крупнейших проектов приходится 58% от общего объема инвестиций в развитие ЕТК в Центральной Азии. Среди них масштабные проекты строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан, автомагистралей Ташкент - Андижан в Узбекистане, скоростной автомагистрали Центр - Запад в Казахстане, автомагистралей Ашхабад - Туркменабат и Серахс - Мары - Серхетабат в Туркменистане и др.





Приоритезация проектов - важная задача в условиях ограниченных инвестиционных возможностей. В 5 странах Евразийского региона - Афганистане, Таджикистане, Кыргызстане, Монголии и Армении - общие затраты на развитие транспортных коридоров весьма значительны не только в номинальном выражении, но и в соотношении с размером ВВП этих государств. Учитывая это, международные банки развития (МБР) и другие институты развития могут оказать техническое содействие в выборе приоритетных проектов и их финансировании, особенно в странах, не имеющих выхода к морю, горных странах и других государствах с особыми условиями развития.





В общей сложности 113 из 325 проектов развития ЕТК предполагают участие частного бизнеса в их реализации (почти половина - в сфере логистики и складов). Порядка 17 проектов реализуются или могут быть реализованы на принципах ГЧП, в том числе не менее 2 проектов - на принципах трансграничного ГЧП (железнодорожный коридор Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Трансафганский железнодорожный коридор).





Увеличение числа проектов, привлекательных для МБР и частных инвесторов, в том числе на принципах ГЧП, становится важным направлением транспортного планирования и развития сотрудничества стран региона в транспортной сфере", - добавили в ЕАБР.





По ссылке доступна интерактивная карта проектов.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".