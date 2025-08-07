06.08.2025, 15:30 73481
В Казахстане средний уровень износа ТЭЦ снизился до 61%
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане средний уровень износа теплоэлектроцентралей страны снизился с 64% до 61%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Это стало возможным благодаря системной работе по модернизации и обновлению оборудования, реализуемой в рамках работы по обеспечению энергетической безопасности. По итогам прошедшего отопительного сезона достигнуты положительные изменения в техническом состоянии ряда объектов теплоэнергетики", - заявили в ведомстве.
В частности, по результатам прошедшего отопительного сезона:
- 9 ТЭЦ перешли из красной в желтую зону;
- 3 ТЭЦ улучшили свои позиции и перешли из желтой в зеленую зону.
Таким образом, сейчас 10 ТЭЦ находятся в красной зоне, 17 ТЭЦ - в желтой, 10 ТЭЦ - в зеленой", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что износ оборудования на казахстанских электростанциях достигает 56%.
07.08.2025, 16:39 17601
Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении предельного размера налоговой задолженности", передает корреспондент агентства.
В целях реализации нового Налогового кодекса Республики Казахстан утверждается предельный размер налоговой задолженности, при превышении которого налоговым органом производятся способы обеспечения налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности", - сообщается в кратком содержании проекта.
При этом отмечается, что налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются - только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляются пени.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс.
07.08.2025, 12:59 27131
Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - О росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.
По Национальному проекту по модернизации энергетического и коммунального секторов предусмотрены механизмы субсидирования.
Заемные средства будут вкладываться в тариф, основной долг и процентную ставку по вознаграждению. Но для того, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения, то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа. В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.
Он также отметил, что в приоритетном порядке для реализации нацпроекта будут привлекаться инвестиции.
Источником инвестиций определены механизмы прямого кредитования - это через банки второго уровня, через "Байтерек" и через БРК. Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами и по бюджетным кредитам", - добавил Косымбаев.
Напомним, платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, сообщили в правительстве.
07.08.2025, 10:41 33726
Казахстан продлил запрет на вывоз бычков
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Совместным приказом и.о. министра сельского хозяйства и министра финансов от 30 июля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных" продлен запрет на вывоз бычков, передает корреспондент агентства.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0102) в срок до 30 октября 2025 года включительно", - говорится в документе.
05.08.2025, 16:11 112011
Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак
Ирак стал новым рынком для казахстанской продукции
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Ирак согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт убойного крупного и мелкого рогатого скота из Казахстана, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Документы были подписаны в рамках двусторонних переговоров между ветеринарными службами двух стран. Подписание соглашений открыло новый экспортный маршрут для казахстанских производителей, расширив географию поставок сельхозпродукции и укрепив внешнеэкономическое сотрудничество с Ближневосточным регионом", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что согласование ветеринарных требований свидетельствует о высоком уровне доверия к системе ветеринарного контроля Казахстана и является важным шагом в развитии экспортного потенциала отечественного животноводства.
Ранее сообщалось, что Казахстан будет экспортировать в Азербайджан молочную и мясную продукцию.
05.08.2025, 13:59 117606
Почему растет цена на мясо в Казахстане, ответили в Минторге
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопросы о причинах роста цен на мясо, передает корреспондент агентства.
Арман Шаккалиев подтвердил, что в Казахстане действительно наблюдается рост стоимости мяса, и назвал два фактора, влияющих на ценообразование.
Первый - это проблема глобальная, связанная с изменением объемов крупных мировых игроков: Бразилии, Аргентины. Второе - сегодня цена в соседних государствах значительно выше, соответственно, идут перетоки, растет рыночный спрос. Министерство выступило инициатором определенных инициатив, в том числе внешнеторговых, направленных на обеспечение внутреннего рынка", - сказал глава Минторга.
Шаккалиев отметил, что в условиях сложившейся тенденции главной задачей Минторга является не допустить роста цен более чем на 0,4 процента в месячной динамике.
Мы в рыночной экономике и не можем напрямую диктовать цены. Но чтобы остаться в этом коридоре, мы следим, где и когда необходимо проводить товарные интервенции, чтобы не допустить ажиотаж", - добавил Арман Шаккалиев.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год.
05.08.2025, 12:50 121161
Обсерватория ЕТК: интерактивную карту проектов развития транспортных коридоров Евразии разработал ЕАБР
Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития разработал "Обсерваторию транспортных проектов" - инструмент для мониторинга и скоординированного развития инфраструктуры в рамках реализации уникальной концепции Евразийского транспортного каркаса (ЕТК). Обсерватория - это база данных и интерактивная карта проектов развития транспортных коридоров в 13 странах Евразийского региона. По состоянию на 1 июля 2025 года она насчитывает 325 проектов с общим объемом инвестиций более 234 млрд долларов США, сообщили в пресс-центре ЕАБР
ЕАБР продвигает сетевую модель транспортной связанности в Евразии. Максимальные эффекты его развития будут достигаться за счет синергии транспортных коридоров на направлениях Запад - Восток и Север - Юг.
Для оценки прогресса в развитии инфраструктуры банк разработал обсерваторию Евразийского транспортного каркаса, которая включает базу данных проектов и геоинформационную систему их позиционирования вдоль евразийских транспортных коридоров.
Странам Евразии нужны более эффективные и дешевые транспортные связи, особенно по оси Север - Юг, которые позволят стимулировать торговлю со странами Южной Азии и Персидского залива. Обсерватория ЕТК - это удобный аналитический инструмент по оценке инвестиционных потребностей и планов повышения транспортной связанности в Евразии. Она позволяет не только осуществлять мониторинг того, что происходит на транспортном пространстве, но и способствовать координации усилий стран региона и международных финансовых институтов по реализации проектов, приоритетных для всего региона", - рассказал зампредседателя ЕАБР Евгений Винокуров.
Обсерватория охватывает 13 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Данные о проектах получены на основе открытых источников информации, в число которых входят национальные и международные программы развития транспорта, пресс-релизы, экспертные оценки и иная доступная информация.
Обсерватория включает информацию о названии проектов с их описанием, о стране реализации, транспортном коридоре, виде транспорта, а также объеме инвестиций с распределением по источникам финансирования, сроках, текущему статусу реализации, наличию признаков ГЧП и др.
По состоянию на 1 июля 2025 года обсерватория насчитывает 325 проектов развития ЕТК, как уже осуществляемых, так и планируемых, с общим объемом инвестиций в размере 234 млрд долларов США. Наибольшее число проектов - свыше 51% - реализуется или запланировано в автодорожном секторе. В страновом разрезе 7 из 10 крупнейших проектов развития ЕТК приходится на Россию. С учетом этого развитие Северного евразийского коридора является наиболее капиталоемким и требует 78 млрд долларов США инвестиций, что составляет более трети от капитальных затрат на развитие всего ЕТК.
По информации пресс-службы банка, более 60% от общего числа проектов по размеру инвестиций находятся в стадии реализации. По 13% проектов готовится проектная документация, а 27% - в стадии обсуждения или планирования.
На страны Центральной Азии приходится более 22% от инвестиций, направляемых на развитие ЕТК. Осуществляются или планируются к реализации 90 проектов на общую сумму около 53 млрд долл. США. Порядка 44% от этой суммы - проекты, реализуемые в Казахстане.
Почти две трети инвестиций в Центральной Азии направлены на развитие сети магистральных автодорог, что свидетельствует о высокой потребности в качественной автодорожной инфраструктуре для дальнейшего роста торговли и международных перевозок в регионе.
На 10 крупнейших проектов приходится 58% от общего объема инвестиций в развитие ЕТК в Центральной Азии. Среди них масштабные проекты строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан, автомагистралей Ташкент - Андижан в Узбекистане, скоростной автомагистрали Центр - Запад в Казахстане, автомагистралей Ашхабад - Туркменабат и Серахс - Мары - Серхетабат в Туркменистане и др.
Приоритезация проектов - важная задача в условиях ограниченных инвестиционных возможностей. В 5 странах Евразийского региона - Афганистане, Таджикистане, Кыргызстане, Монголии и Армении - общие затраты на развитие транспортных коридоров весьма значительны не только в номинальном выражении, но и в соотношении с размером ВВП этих государств. Учитывая это, международные банки развития (МБР) и другие институты развития могут оказать техническое содействие в выборе приоритетных проектов и их финансировании, особенно в странах, не имеющих выхода к морю, горных странах и других государствах с особыми условиями развития.
В общей сложности 113 из 325 проектов развития ЕТК предполагают участие частного бизнеса в их реализации (почти половина - в сфере логистики и складов). Порядка 17 проектов реализуются или могут быть реализованы на принципах ГЧП, в том числе не менее 2 проектов - на принципах трансграничного ГЧП (железнодорожный коридор Китай - Кыргызстан - Узбекистан и Трансафганский железнодорожный коридор).
Увеличение числа проектов, привлекательных для МБР и частных инвесторов, в том числе на принципах ГЧП, становится важным направлением транспортного планирования и развития сотрудничества стран региона в транспортной сфере", - добавили в ЕАБР.
По ссылке доступна интерактивная карта проектов.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
05.08.2025, 12:22 122631
Бектенов потребовал решить проблемы сертификации и маркировки товаров
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию системы технического регулирования с базами отраслевых государственных органов, передает корреспондент агентства.
Предприниматели отмечают непрозрачность процедур сертификации и дублирование бумажных документов. Эти вопросы должна решить система технического регулирования Е-КТРМ, направленная на модернизацию механизма сертификации, аккредитации и стандартизации. Министерствам торговли, финансов и цифровизации необходимо до конца текущего года обеспечить полную интеграцию Е-КТРМ с информационными системами отраслевых госорганов", - сказал премьер.
Он также поручил расширить перечень маркируемых товарных групп.
У бизнеса немало вопросов к расширению маркировки на многие группы товаров. Соответствующим министерством не проведена должная работа по информированию предпринимателей о важности маркировки и ее положительных эффектах. Проект Цифровая маркировка товаров призван защитить отечественный рынок от контрафактной и некачественной продукции, повысить конкурентоспособность отечественных производителей. Нужно усилить информационно-разъяснительную кампанию и продолжить расширение перечня товаров, подлежащих маркировке", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, на какие товарные группы расширят обязательную маркировку на ближайший год.
05.08.2025, 12:17 107611
Более чем на 20% подорожали медуслуги в Казахстане с начала года
Среди затрат непосредственно на услуги наибольшую долю заняла стоматология
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года до июня индекс потребительских цен на услуги здравоохранения вырос с 10% до 16%. Это обусловлено инфляционными процессами, влияющими на удорожание всех платных услуг, цены на которые за год повысились на 16,1% и оказали давление на общий показатель инфляции, сообщили аналитики energyprom.kz.
По данным статистики, более всего на ценовые тенденции в здравоохранении повлияли рост стоимости анализов и обследований (на 21,5%) и первичного приема у врача (на 19,5%). При этом стоимость первичного приема начала расти еще с начала года. Стоимость услуг врачей-специалистов в амбулаториях в июне увеличилась на 8,6% за год, стоимость стоматологических услуг - на 12%.
При этом отмечается, что, несмотря удорожание медуслуг, доходы медицинских учреждений от услуг, оказанных за счет населения или предприятий, в первом квартале текущего года уменьшились на 1,5%. На этот результат повлияло резкое сокращение доходов от деятельности больниц: на 39,4% за год.
Однако это скорее хорошая новость, чем плохая. Детализация данных показывает, что в январе-марте текущего года начала меняться структура доходов больничных организаций. Более весомую нагрузку взяли на себя государственный бюджет и Фонд социального медицинского страхования (ФСМС), поэтому больные стали оплачивать меньше услуг из личного кошелька. Системные изменения коснулись всех типов больниц, но особенно - хирургических отделений, роддомов и женских консультаций. Это нововведение Министерство здравоохранения РК анонсировало еще весной прошлого года. Тогда было решено повысить убыточные тарифы медучреждений. Для этого было дополнительно выделено 20 млрд тенге, которые "нашли" после оптимизации неэффективных расходов здравоохранения", - пояснили аналитики.
Что касается частной медицины, тут в первом квартале 2025 года был отмечен значительный рост доходной части. Например, доходы от стоматологической деятельности выросли на 48,9%, от прочей деятельности по охране здоровья - на 26,1%.
В общую сумму трат на здравоохранение входят медицинские услуги и товары - лекарства и прочая продукция медицинского назначения. И именно фармацевтические препараты составляют основную долю семейного бюджета на здравоохранение. В целом на медицину в первом квартале текущего года казахстанцы тратили в среднем 9,3 тыс. тенге - на 20,9% больше, чем в январе-марте 2024 года. Из этой суммы 4,7 тыс. тенге (или 50,4%) было потрачено на лекарства, лечебное оборудование и аппараты. За год расходы по этим статьям выросли на 14,3%.
Среди затрат непосредственно на услуги наибольшую долю заняла стоматология. За год расходы на стоматологические услуги выросли на 26,1%. Траты граждан на услуги больниц увеличились на 54,1%, однако их доля от всех расходов на здравоохранение оказалась не слишком большой: 10,2%.
Специалисты отметили, что далеко не все казахстанцы считают платную отечественную медицину доступной. В отчетах по обследованию качества жизни населения за 2024 год говорится, что 50,8% респондентов удовлетворены доступностью частных услуг в сфере здравоохранения. Еще 42,2% ответили, что частично удовлетворены, а 2,8% были совершенно недовольны. В категории государственных услуг в здравоохранении доля недовольных была больше: 5,4%. Среди причин недоступности медицинских услуг казахстанцы называли высокую стоимость услуг, большие очереди, дорогие лекарства, отсутствие необходимых специалистов.
Напомним, в Казахстане вновь появятся женские консультации.
