В Минторговли РК сообщили о первых результатах расширения списка СЗПТ
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 января текущего года в Казахстане начал действовать расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров. Если ранее список включал 19 наименований, то в настоящее время он расширен до 31 позиции. В Министерстве торговли и интеграции Казахстана рассказали, как работает обновленный список, какие товары вошли под государственный ценовой контроль и какие первые результаты уже зафиксированы на рынке.
В обновленный перечень вошли товары, которые оказывали наибольшее влияние на продовольственную инфляцию, включая огурцы, помидоры, яблоки, чай, сметану, рыбу, говядину (с костями и бескостную), мясо кур, куры, конину и твердый сыр.
По данным Бюро национальной статистики, по итогам первой недели текущего года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2 процента. За аналогичный период прошлого года показатель находился на том же уровне. При этом важно отметить, что в этом году данный индекс зафиксирован уже с учетом расширенного перечня товаров, что свидетельствует о сохранении стабильной ценовой динамики на продукты первой необходимости.
Более того, по ряду новых позиций, включенных в расширенный список, уже наблюдается снижение цен в диапазоне от 0,1 до 0,5 процента. Несмотря на незначительный характер этого снижения, такие показатели подтверждают, что процесс стабилизации цен уже запущен и первые результаты были достигнуты в кратчайшие сроки. В частности, по плодоовощной продукции отмечено удешевление яблок на 0,5 процента, огурцов и помидоров на 0,4 процента. В сегменте бакалейных товаров снижение цен зафиксировано на твердые и полутвердые сыры на 0,3 процента, а также на черный чай на 0,2 процента. В группе мясной и рыбной продукции цены снизились на 0,1 процента. По молочной продукции также отмечено снижение цен на сметану на 0,1 процента", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, для сдерживания цен с начала года проводится активная работа по мониторингу ситуации в торговых объектах, а также разъяснительная работа среди представителей бизнеса.
Такая работа сегодня проводится нашими коллегами в регионах. Мы разъясняем субъектам бизнеса, что товары, которые ранее не входили в перечень СЗПТ, теперь отнесены к социально значимым продовольственным товарам. Это означает, что со стороны Комитета торговли в отношении них будет осуществляться государственный контроль за соблюдением предельной торговой надбавки. Хочу отметить, что в соответствии с действующим законодательством максимальная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15 процентов", - сказал заместитель председателя Комитета торговли Даулен Кабдушев.
Напомним, расширение перечня социально значимых продовольственных товаров носит временный характер и направлено на повышение прозрачности ценообразования на рынке.
В Казахстане активы банков увеличились до 68,3 трлн тенге
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах развития финансового рынка за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Мадина Абылкасымова сообщила, что по итогам года обеспечена устойчивость банковского сектора и завершен ежегодный цикл надзорной оценки. Активы банков увеличились на 11%, до 68,3 трлн тенге, достаточность капитала составляет 20,7%.
Главе государства было доложено о разработанном новом законе о банках, законах об инвестиционных фондах и рейтинговой деятельности.
Также президент был проинформирован, что кредиты бизнесу по состоянию на ноябрь 2025 года увеличились на 17,9% и достигли 14,8 трлн тенге. Бизнесу выдано новых кредитов на 17,5 трлн тенге. Банками софинансируются 8 синдицированных проектов на 2,3 трлн тенге. В целях поддержки малого и среднего бизнеса в июне 2025 года на базе фонда "Даму" создан гарантийный фонд по кредитам МСБ. Выдано гарантий по кредитам на сумму 505 млрд тенге.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что потребительское кредитование замедлилось в два раза по сравнению с 2024 годом. Введен запрет на выдачу займов на срок свыше 5 лет при наличии просрочки, ограничена выдача займов от 3 до 5 лет и займов с высоким риском, а также установлен новый коэффициент совокупного долга к доходу заемщика.
Банками и микрофинансовыми организациями для снижения закредитованности населения проведено урегулирование и частичное прощение займов 703 тыс. заемщиков. За период действия закона о банкротстве по механизму банкротства физических лиц банками прощена задолженность 56 тыс. граждан на 209,7 млрд тенге. По Программе рефинансирования ипотечных жилищных займов оказана поддержка 1,2 тыс. заемщикам. В целях противодействия финансовому мошенничеству на законодательном уровне введен "период охлаждения" при выдаче кредитов, установлено обязательное личное присутствие при получении первого займа, расширены основания для судебного и внесудебного списания кредитов в случаях мошенничества", - сообщили в Акорде.
Помимо этого, в рамках надзорной деятельности агентством в 2025 году проведено 49 инспекторских и документальных проверок банков, 47 - участников страхового рынка, 54 - на рынке ценных бумаг и 260 - субъектов микрофинансирования и коллекторских агентств.
Применены 628 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 641,3 млн тенге. На рынке микрофинансирования и коллекторских агентств лишены лицензии 58 субъектов, в том числе 23 - принудительно, у 9 субъектов приостановлены лицензии", - говорится в сообщении.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на обеспечение финансовой стабильности, увеличение кредитования реального сектора экономики и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.
Напомним, инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге.
Казахстан бьет рекорды по числу иностранных студентов
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зафиксирован рекорд численности иностранных студентов за последние несколько лет. На начало 2025-2026 учебного года в вузах страны учились 33,5 тыс. нерезидентов - на 17,7% больше, чем годом ранее, сообщает портал ranking.kz.
Аналитики отмечают, что тенденция роста численности иностранных студентов в казахстанских вузах наблюдается уже три года подряд. С 2022 года ежегодный прирост в абсолютных значениях составлял 3-3,5 тыс. человек.
Географически страны гражданства таких студентов преимущественно приходятся на Азию. Почти треть иностранных студентов, обучающихся в казахстанских вузах, приехали из Туркменистана: более 10,2 тыс. человек в 2025/2026 учебном году - в 2,3 раза больше, чем годом ранее. По большей части именно граждане этой страны обеспечили такой феноменальный прирост общей численности студентов-иностранцев в казахстанских вузах. На втором месте оказалась Индия, численность граждан которой в вузах РК составила более 9 тыс. человек. Тройку основных стран, из которых к нам едут студенты, замкнул Узбекистан: 4,1 тыс. человек", - рассказали они.
Весь список государств, поставляющих студентов в казахстанские вузы, состоит из 90 пунктов, среди которых такие экономически развитые территории, как США, Великобритания, Швеция, ОАЭ, Япония и Германия.
Эксперты отметили, что каждый шестой иностранный студент в Казахстане учится бесплатно, за счет государственного образовательного гранта. Доля таких счастливчиков среди всех студентов-нерезидентов в текущем учебном году составляла 17,5%. По их словам, это довольно высокий уровень в сравнении с показателями последних лет.
В абсолютном значении общая численность иностранцев - обладателей государственных грантов, составила 5,8 тыс. человек, или 2,2% от всех студентов вузов РК, обучающихся за счёт грантов. Подавляющее большинство грантополучателей - 97,8% - пришлось на граждан Казахстана.
Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), доля иностранных студентов в Казахстане - наименьшая в ЕАЭС: 4,5%. Помимо этого, она невысока и для РК за период с 2019 по 2022 год. Наибольший удельный вес приходится на иностранных студентов в Кыргызстане: 21,4%. В соседней России доля студентов-нерезидентов в 2024 году составила 8,4%.
Статистика ЕЭК позволяет также оценить, сколько казахстанцев сами являются иностранными студентами в странах Евразийского экономического союза. В 2024 году на граждан РК, обучающихся в университетах России, Кыргызстана, Армении и Беларуси, пришлось 58,5 тыс. человек. Последние несколько лет наблюдается тенденция сокращения численности казахстанцев, получающих профессию в вузах на территории ЕАЭС. С 2019 года их стало меньше на 7,4 тыс. человек, или на 11,2%.
Из вузов всех стран ЕАЭС казахстанцы чаще всего выбирали российские. В 2024 году там обучались 55,5 тыс. студентов с казахстанским гражданством. Несопоставимо меньше казахстанцев насчитывалось в вузах Кыргызстана (2,8 тыс. человек), Беларуси (176 человек) и Армении (всего 24 человека).
Ранее сообщалось, что в Казахстане на фоне объявления Года ИИ и цифровизации сократились инвестиции в науку.
В Казахстане снижаются капвложения в научно-техническую сферу
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил цифровизацию и искусственный интеллект ключевыми приоритетами развития страны. Однако фактическая структура капитальных вложений этим приоритетам не соответствует, сообщают аналитики finprom.kz.
Инвестиции в сферу профессиональной, научной и технической деятельности оказались наименьшими среди всех направлений капитальных вложений в экономике. При этом даже следующая за ней по объему инвестиций отрасль - строительство - привлекла в 2,2 раза больше средств", - рассказали эксперты.
За год вложения в профессиональную, научную и техническую деятельность сократились почти вдвое, составив за январь-ноябрь 2025 года всего 61 млрд тенге, что подчеркивает разрыв между заявленным курсом на цифровизацию и реальным инвестиционным распределением.
Аналитики подсчитали, что объем инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность за счет республиканского и местных бюджетов за январь-ноябрь 2025 года составил 1,1 млрд тенге, против 1,6 млрд тенге за аналогичный период 2024 года.
Ключевое сокращение капитальных вложений в секторе пришлось на собственные средства предприятий. Их объем уменьшился в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 52,6 млрд тенге, что указывает на снижение инвестиционной активности бизнеса в научно-технической сфере.
На этом фоне наблюдался рост капвложений за счет заемных источников финансирования. Инвестиции за счет небанковских заемных средств увеличились в 2 раза, до 6,3 млрд тенге, а вложения за счет банковских кредитов - на 15,2%, до 1,1 млрд тенге. Тем не менее в структуре инвестиций их доля осталась ограниченной и не компенсировала общее сокращение вложений в сектор.
Итак, объявляя 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, Казахстан входит в этот период на фоне сокращения инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность по итогам 2025 года. Капвложения в этот сектор, формирующий кадровую и технологическую базу для цифровой экономики, оказались минимальными среди всех направлений инвестиций и сократились прежде всего за счет собственных средств предприятий и средств из местных бюджетов. Региональная структура подтверждает общий тренд: сокращение было зафиксировано в большинстве областей, включая крупнейшие агломерации и ресурсные регионы. Рост вложений наблюдался лишь локально и в основном был обусловлен низкой базой предыдущего года, при этом в абсолютном выражении инвестиции остались незначительными. В результате страна вступает в год заявленных цифровых приоритетов с ослабленной и фрагментированной региональной инвестиционной базой научно-технического сектора", - сказали обозреватели.
Они уточнили, что наиболее резкое сокращение объема инвестиций было отмечено в сырьевых и индустриальных регионах.
Региональная картина инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность осталась слабой и неравномерной. Как мы уже упоминали выше, большинство регионов продемонстрировали сокращение вложений, а рост наблюдался лишь локально и в небольших объемах, что указывает на недостаточную инвестиционную поддержку сектора, формирующего основу цифровой трансформации страны", - добавили аналитики.
Полностью закрыть потребность экономики Казахстана в электроэнергии намерены к 2027 году
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны и полностью закрыть потребность экономики в электроэнергии намерены к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства республики.
Ввод объектов, по которым сейчас ведется работа, позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью покрыть потребность экономики в электроэнергии и вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны. К 2029 году ожидается выход на устойчивый профицит как электроэнергии, так и регулировочной мощности, что создаст условия для увеличения экспортного потенциала страны", - заверил министр энергетики Ерлан Аккенженов в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли.
По данным правительства, до 2035 года будет обеспечен ввод дополнительно более 26 ГВт генерирующих мощностей.
Министерство энергетики переходит к практической фазе реализации масштабного инвестиционного плана. На сегодня ведется работа по 81 проекту суммарной мощностью 15,3 ГВт с общим объемом инвестиций более 13 трлн тенге. Значительная часть проектов реализуется за счет прямого привлечения частных инвестиций через механизм рынка электрической мощности", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в 2025 году вновь могут вырасти. Минэнерго намерено ввести новые предельные тарифы на электроэнергию.
Согласно опросу, проведенному агентством Kazakhstan Today, 87% респондентов считают, что счета за электричество значительно выросли после перехода на единый часовой пояс.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев также считает, что этот час потребления электроэнергии увеличивает счета казахстанцев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Расширение перечня СЗПТ является временной мерой - Минторговли
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Расширение перечня социально значимых продовольственных товаров является временной мерой и призвано способствовать большей прозрачности ценообразования, сообщила в своем ответе на депзапрос первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
Речь идет об исключении сверхмаржинальности, сокращении избыточных посреднических звеньев, не создающих реальной добавленной стоимости. Ожидаемый результат - снижение инфляционных и ценовых ожиданий. Для населения такие меры несут существенный положительный эффект. За счет ограничения роста цен и установления более прозрачных правил ценообразования повышается доступность социально значимых товаров", - заявила она.
Как пояснила Айжан Бижанова, при формировании перечня учитывался потребительский спрос: в него включены товары, которые пользуются устойчивым интересом у населения и по которым в отдельные периоды могут наблюдаться колебания цен.
Что касается 15% торговой надбавки, отмечаем, что регулирование торговых надбавок затрагивает лишь ограниченный круг товаров, тогда как основная часть ассортимента продолжает реализовываться в условиях свободного ценообразования. Кроме того, с учетом предложений бизнеса в настоящее время министерство рассматривает вопрос о пересмотре подхода к формированию торговой надбавки на СЗПТ. Разрабатываются поправки, предусматривающие возможность увеличения надбавки с учетом расходов. Принятие данных поправок планируется в 2026 году", - добавила она.
Напомним, в декабре прошлого года приказом Минторговли Казахстана утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров, в который включено 31 наименование продуктов питания.
Уровень бедности в Казахстане будут подсчитывать по-новому
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики утвердило новую методику измерения бедности, которая начнет применяться с 16 января текущего года.
Целью новой методики является описание методов расчета показателей бедности на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни, проводимого в соответствии с методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
Способ расчета разработан в соответствии с принятыми в мировой практике методами измерения уровня бедности и обеспечивает международную сопоставимость официальной статистической информации по показателям бедности.
Показатели бедности будут рассчитываться ежеквартально и ежегодно.
Методика включает в себя: расчет бедности по абсолютному критерию, основанный на соответствии уровня потребления установленному прожиточному минимуму; расчет по относительному критерию - критерии бедности определяются в процентном отношении к величине медианного дохода.
Также вводится понятие субъективной бедности - это самооценка респондентами своего материального положения и восприятие достаточности доходов для удовлетворения базовых потребностей. Источником данных по субъективной оценке выступают результаты опроса по анкете "Качество жизни населения".
Вместе с тем методика предусматривает расчет многомерной бедности, который определят долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях. Данный способ будет учитывать доступ к образованию, здравоохранению, экологические и жилищные условия и др.
ЕАБР: Казахстан - один из лидеров по темпам привлечения прямых иностранных инвестиций из стран Евразийского региона
Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан входит в число лидеров среди стран Евразийского региона по притоку взаимных инвестиций, сообщили аналитики Евразийского банка развития.
По данным экспертов ЕАБР, на конец первого полугодия 2025 года накопленные Казахстаном инвестиции из стран Евразийского региона выросли по сравнению с 2023 годом на 11,2%, тогда как в среднем по региону рост составил всего +6,4%. Общий объем накопленных Казахстаном ПИИ из стран Евразийского региона составил $9,4 млрд. Это 19,5% от общего объема внутрирегиональных ПИИ.
При этом уточняется, что абсолютный прирост инвестиций в Казахстан составил почти $1 млрд. Это более трети всего прироста взаимных инвестиций в Евразийском регионе.
Основной вклад в прирост накопленных ПИИ обеспечили Россия (+$0,73 млрд) и Армения (+$0,11 млрд). Структура роста показательна: драйвером выступила обрабатывающая промышленность (+$0,84 млрд), заметный вклад дал АПК (+$0,34 млрд), а в сырьевом секторе зафиксировано снижение накопленных ПИИ (-$0,5 млрд)", - привели данные в банке.
Три крупнейших проекта реализованных в 2024 году и первой половине 2025 года, относятся к greenfield: два - в нефтехимии, один - в агропромышленном секторе.
В результате Казахстан ускоренно наращивает приток инвестиций за счет индустриальных проектов. На этом фоне доля обрабатывающего сектора в структуре привлеченных накопленных инвестиций за полтора года выросла с 16% до 23%, а доля сырьевого сектора снизилась с 50% до 39%.
Прирост накопленных ПИИ в Казахстане почти на 1 млрд долларов со стороны стран Евразийского региона - это не просто количественный рост, а качественный сигнал. Он одновременно отражает существенное улучшение инвестиционного климата и структурный сдвиг в пользу промышленности и секторов с высокой добавленной стоимостью. Эти факторы формируют более устойчивую и диверсифицированную модель экономического роста в Казахстане", - сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
В Минторговли РК прокомментировали заявления США о возможных пошлинах из-за Ирана
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан дало комментарий по заявлениям президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время детали возможных мер и параметры их применения еще не известны, в связи с чем министерство оценивает различные сценарии развития событий", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Республика Казахстан последовательно выполняет свои международные торгово-экономические обязательства и придерживается взвешенного и прагматичного подхода во внешнеэкономической политике.
