12.01.2026, 13:45 91851
ВВП Казахстана за 2025 год вырос на 6,5%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-декабря 2025 года, согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6,5%, сообщает пресс-служба правительства.
Индекс промышленного производства по итогам года составил 7,4%. Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,4%. Показатели обусловлены увеличением производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%", - заявили в пресс-службе.
В частности, рост отмечен в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской, Туркестанской областях, в Астане, Алматы и Шымкенте.
Рост в отрасли транспорта и складирования по итогам года достиг 20,4% благодаря увеличению объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также росту пассажирских перевозок в ряде регионов страны", - сообщили в правительстве.
Также в строительной отрасли рост составил 15,9%, что выше показателя января-ноября 2025 года. Кроме того, положительная динамика сохраняется в торговле: за январь-декабрь 2025 года сфера показала 8,9%.
Показатели в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составили 5,9%. Рост обеспечен положительной динамикой в растениеводстве и в животноводстве. В сфере информации и связи рост составил 3,6%. В целом темпы развития экономики отражает устойчивое развитие ключевых отраслей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге.
новости по теме
13.01.2026, 13:26 936
Какие лекарства и медуслуги освободили от НДС, рассказали в Минздраве
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Соответствующие меры охватывают свыше 3000 наименований лекарственных средств, из которых 1 200 наименований препаратов, предназначенные для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, также подлежат освобождению от НДС при оптовой и розничной реализации", - сообщили в Минздраве.
Также не облагаются НДС медицинские услуги по лечению, диагностике, профилактике и реабилитации редких и социально значимых заболеваний.
Дополнительно от налога на добавленную стоимость освобождаются импортируемые фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.
Указанные меры утверждены постановлением правительство Республики Казахстан № 1203 "О некоторых вопросах освобождения от налога на добавленную стоимость в сфере здравоохранения", принятым 31 декабря 2025 года, и реализуются в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в силу с января 2026 года, уточнили в ведомстве.
Кроме того, в соответствии с новым Налоговым кодексом предусмотрено применение пониженной ставки НДС при реализации лекарственных средств и медицинских изделий в оптовом и розничном сегментах. С января 2026 года ставка НДС составит 5 %, а с 1 января 2027 года - 10 %.
Одновременно принято решение о продлении срока дерегулирования рецептурных лекарственных средств до 1 января 2027 года.
За 2025 год было выявлено 28 фактов нарушения предельной цены и составлены протокола административных правоотношений на сумму 5,7 млн.тенге. При визите в аптеку актуальные цены на лекарства можно сверить в мобильном приложении Dari.kz", - добавили в министерстве.
Ранее президент ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Руслан Султанов предложил рассмотреть введение единой ставки НДС в 5% для всего сектора здравоохранения на всех этапах цепочки - от сырья и субстанций до готовых лекарств, медицинских изделий и услуг.
Он отметил, что с 2026 года система налогообложения медицинской продукции станет многоуровневой и сложной:
- сырье и оборудование - 16% НДС;
- лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС - 0%;
- импорт и реализация лекарств и медизделий - 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.
По мнению отрасли, такая модель увеличивает административные издержки и себестоимость отечественных препаратов. Единая ставка НДС в 5% позволила бы упростить администрирование, обеспечить равные конкурентные условия и сдержать рост цен.
13.01.2026, 13:03 2731
Учет водоснабжения планируют полностью перевести в онлайн-формат к 2030 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане формируется единая цифровая платформа жилищно-коммунального хозяйства Smart Turmys, которая станет универсальным интерфейсом для получения коммунальных услуг и оплаты счетов, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.
По словам Жаслана Мадиева, платформа Smart Turmys объединит все ключевые сервисы ЖКХ. Параллельно прорабатывается модель единого платежного документа, что позволит повысить удобство для населения и прозрачность расчетов.
Главная задача - оснащение объектов приборами учета и автоматизированными системами с онлайн-передачей данных. Это обеспечит полный контроль по всей цепочке - от производства до потребления, включая социальные объекты", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что до 2030 года планируется обеспечить 100-процентную онлайн-передачу данных в сфере водоснабжения. Ожидается, что цифровизация отрасли повысит эффективность управления коммунальной инфраструктурой и качество предоставляемых услуг для населения.
Ранее сообщалось, что водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году.
Напомним, дефицит поливной воды до миллиарда кубометров прогнозируется на юге Казахстана.
12.01.2026, 16:21 79621
В ЕАЭС установили порог беспошлинного ввоза в 200 евро для онлайн-покупок
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии принял ряд решений, которые устанавливают условия и правила ввоза товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами на иностранных маркетплейсах, сообщили в ЕЭК.
Как рассказали в ЕЭК, порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем.
В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм со всей стоимости покупки. Для отдельных видов товаров, например автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, утвержден перечень товаров, которые будут декларироваться без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом Союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и др.), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.
Планируется, что новый порядок будет введен с 1 июля 2026 года.
Напомним, с 2026 года маркетплейсы будут отчитываться в КГД о реализованных товарах и выплатах физлицам.
12.01.2026, 12:31 96506
Действительно ли казахстанский бизнес переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне налоговой реформы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Действительно ли казахстанский бизнес массово переезжает в Кыргызстан и Узбекистан на фоне ужесточения налогового законодательства в РК, сообщает finprom.kz.
В казахстанских СМИ все чаще стали обсуждать тему возможной релокации малого бизнеса в соседние Кыргызстан и Узбекистан. Согласно экспертным мнениям, собранным журналистами, причиной такой юридической передислокации является налоговая реформа. Напомним: с января в Казахстане вступили в силу законодательные новеллы, которые увеличивают фискальную нагрузку на предпринимателей", - заявили аналитики.
В частности, базовая ставка налога на добавленную стоимость увеличивается с 12% до 16%. Кроме того, сильно снижается минимальный порог при учете НДС: с 20 тыс. до 10 тыс. МРП . Небольшим компаниям, подпадающим под новую норму, это грозит дополнительными расходами.
На фоне ужесточения законодательства в Казахстане условия налогового резидентства в Кыргызстане и Узбекистане действительно выглядят более привлекательными. В частности, базовая ставка НДС в этих двух странах остается неизменной и составляет 12%. Помимо этого, власти этих центральноазиатских республик создают новые, заманчивые условия для бизнеса. Например, в КР действуют плоская система налогообложения и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Кроме того, между Кыргызстаном и Россией уже много лет действует соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет засчитывать налоги с доходов единожды в обеих юрисдикциях. Такая ситуация выглядит выгодной для российских предпринимателей, в том числе для переехавших за последние несколько лет в Казахстан. Власти Узбекистана также приготовили для малого бизнеса привлекательные условия", - сообщили они.
Между тем Министерство финансов РК опровергает факт, что появилось массовое явление переезда казахстанского бизнеса, и называет инфоповод надуманным. По мнению главы ведомства, даже в случае юридической передислокации предпринимателей в соседние страны при работе на казахстанский рынок размер налогов для них не изменится.
Тем временем эксперты консалтинговых и юридических компаний Кыргызстана говорят о взрывном росте спроса на посреднические услуги по регистрации бизнеса от казахстанцев и россиян. Появились и сопутствующие релокационным процессам тренды - заметный рост цен на жилье и аренду офисов и коворкингов в крупных городах КР.
Представленные данные показывают, что в соседних Кыргызстане и Узбекистане растут предпринимательская активность и интерес иностранных инвесторов к развитию бизнеса на территории этих стран. Однако доказательств массового переезда казахстанского бизнеса в КР и РУ пока нет", - добавили аналитики.
Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2026 года.
12.01.2026, 12:13 95726
В Минэнерго Казахстана прокомментировали слухи о росте цен на бензин
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию в соцсетях о возможном повышении цен на бензин.
На сегодняшний день в Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92. Эта мера введена для сдерживания инфляции. Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства", - заявили в министерстве.
В ведомстве рассказали, повлияет ли на цены создание общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС с 2027 года.
Данный процесс будет проходить поэтапно. Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана", - сообщили в министерстве, отметив, что при этом нельзя игнорировать объективные рыночные факторы.
По данным Минэнерго, большая разница в ценах с соседними государствами создает риски "серого" экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны.
Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ. Переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей", - отметили в ведомстве.
10.01.2026, 18:35 180636
Бизнесу обещают списать пени и штрафы по налогам при погашении основной суммы долга до 1 апреля
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Превысившие порог для постановки на учет по НДС налогоплательщики не будут привлекаться к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с экспертами экономического блока.
При обсуждении налоговой реформы подчеркнута важность переходного периода. Согласно решению правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года", - проинформировали в правительстве.
Также на встрече были обсуждены меры борьбы с инфляцией, наращивания отечественного производства, вопросы совершенствования налогового администрирования, генерации электроэнергии для развития ИИ, привлечения инвестиций.
Подводя итоги встречи, премьер-министр отметил важность регулярного диалога между правительством и экспертным сообществом и поручил ответственным государственным органам проработать озвученные предложения.
Напомним, предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер месячного расчетного показателя (4325 х 10 000 = 43 250 000 тенге).
10.01.2026, 17:30 183901
Производителям в Казахстане необходимо зарегистрироваться в реестре товаропроизводителей до 30 января
В реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя
Рассказать друзьям
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена государственная цифровая платформа "Реестр казахстанских товаропроизводителей", предназначенная для подтверждения статуса отечественного производителя и повышения адресности государственной поддержки. В настоящее время система введена в опытную эксплуатацию и доступна для пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК.
Для обеспечения плавного перехода на новую цифровую систему в реестр автоматически перенесены 1868 субъектов, ранее подтвердивших статус казахстанского товаропроизводителя на основании действующих индустриальных сертификатов. Все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию в информационной системе в рамках правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей", - уточнили в министерстве.
По состоянию на сегодняшний день:
● в системе авторизовались более 2769 компаний;
● поступили 1346 заявок;
В реестр уже включены предприятия машиностроительной отрасли, строительной индустрии и легкой промышленности, в том числе производители железнодорожной техники, автокомпонентов, насосного оборудования, цемента, изделий из бетона, керамической плитки и обуви.
До 30 января производителям, ранее автоматически перенесенным в реестр, необходимо заполнить сведения в системе и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи. В случае невыполнения данного требования предприятия будут исключены из реестра казахстанских товаропроизводителей", - проинформировали в ведомстве.
Как пояснили в Министерстве промышленности, внедрение цифровой платформы направлено на повышение прозрачности процедур, снижение административных барьеров и обеспечение целевого предоставления мер государственной поддержки исключительно предприятиям с реальной производственной деятельностью.
09.01.2026, 13:07 244486
Автопром Казахстана установил исторический рекорд: 171 тыс. автомобилей в 2025 году
Фото: Правительство РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года автомобильная промышленность Казахстана продемонстрировала лучшие показатели за всю историю отрасли. Произведено более 171 тысячи единиц автотранспортных средств, сообщили в Министерстве промышленности и строительства Казахстана.
В 2025 году в стране произведено 171 144 единицы автотранспортных средств всех типов, что на 17,8% больше, чем в 2024 году. Общий объем выпуска превысил 2,3 трлн тенге.
Отмечается, что автопром обеспечивает 41,7% объема машиностроения и около 8% обрабатывающей промышленности, сохраняя статус одного из ключевых драйверов индустриального роста.
Значительный вклад в динамику отрасли внесли инвестиции в основной капитал, которые в 2025 году составили 113,6 млрд тенге. Средства направлены на модернизацию действующих предприятий, запуск новых производств и расширение линейки автокомпонентов. В Алматы и Костанае введены в эксплуатацию новые заводы - Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Kia Qazaqstan", - рассказали в Минпроме.
В структуре выпуска основную долю традиционно заняли легковые автомобили - 158 944 единицы (+19%). Производство коммерческой техники составило 12 200 единиц (+8%).
Среди производителей наибольшие объемы обеспечили предприятия Костанайской и Алматинской областей. Костанайский автозавод Allur произвел 92 100 автомобилей, Hyundai Trans Kazakhstan - 52 040 легковых автомобилей. Новый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan за первые месяцы работы выпустил 15 180 автомобилей, Kia Qazaqstan - 2885 автомобилей.
Напомним, в Казахстане с 1 декабря 2025 года у граждан появилась возможность приобрести автомобиль в лизинг. В октябре прошлого года в стране открылся завод KIA Qazaqstan.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.01.2026, 10:40Водоканалы Казахстана установят миллионы умных счетчиков к 2028 году 13.01.2026, 09:547466Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Шымкенте 13.01.2026, 10:226096Казахстанцы пострадали при крушении катера в Таиланде 13.01.2026, 11:363176Женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области 13.01.2026, 12:092016Прокуратура Алматы пресекла канал незаконной миграции через "резиновую" квартиру 06.01.2026, 12:45563206В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42563146Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:47562986Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:41560916Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 06.01.2026, 13:38503756В Казахстане увеличен размер обязательного пенсионного взноса работодателя 30.12.2025, 19:18727686В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 29.12.2025, 13:42612666Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52612631В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12609896Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34609841Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?