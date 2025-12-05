Halyk признан лучшим банком Казахстана по версии издания The Banker

Фото: Halyk

Рассказать друзьям

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшей 3 декабря в Лондоне церемонии Bank of the Year Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием The Banker, Halyk получил звание Best Bank in Kazakhstan, сообщает пресс-служба банка.





Bank of the Year Awards - международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам. Отбор проводится по всему миру среди банков, работающих на локальных рынках. В рамках оценки учитываются финансовые показатели, стратегическое развитие, технологические решения, устойчивость и качество клиентских сервисов и услуг.





Признание от авторитетных экспертов не только отражает стабильно растущие результаты Halyk, но и подчеркивает его лидирующие позиции в развитии банковских услуг и финансовой экосистемы Казахстана и Центрально-Азиатского региона.





Для нас большая честь получить эту престижную награду от делового издания The Banker. Halyk по праву считается одним из самых устойчивых и надежных финансовых институтов страны. Наш банк играет ведущую роль в финансировании экономики, развитии клиентских сервисов, внедрении передовых технологий, цифровизации и поиске оптимальных решений на базе искусственного интеллекта. Сегодняшняя награда еще раз подчеркивает значимость нашей работы и наш вклад в устойчивое развитие экономики Казахстана. Это признание стало возможным благодаря многолетней стратегии банка, основанной на надежности, доверии, технологическом лидерстве и ответственности перед нашими клиентами и обществом. Благодарим The Banker за высокую оценку работы всей команды Halyk. Мы продолжим внедрять лучшие международные практики, совершенствовать наши сервисы и инвестировать в развитие современной, конкурентоспособной финансовой системы", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.





Для справки





The Banker - международный журнал о банковском деле и глобальных финансах, издаваемый британской медиагруппой Financial Times Group. Издание публикует аналитику, исследования, отраслевые рейтинги и экспертные комментарии по ключевым аспектам мировой финансовой системы, включая развитие банковского сектора, управление капиталом, корпоративные финансы, регулирование, риски, технологические инновации и устойчивое развитие. Журнал известен своими ежегодными глобальными и региональными банковскими рейтингами, такими как Bank of the Year Awards и Top 1000 World Banks.





Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами порядка 19 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 560 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.