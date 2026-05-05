В каких случаях переводы казахстанцев будет проверять налоговая

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года в Казахстане действуют уточненные правила контроля мобильных переводов физических лиц. В Министерстве финансов разъяснили, в каких случаях банки передают информацию в налоговые органы и какие последствия это может иметь для граждан.





Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса РК, банковские организации представляют сведения о сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, при наличии признаков получения дохода от предпринимательской деятельности", - пишет Zakon.kz .





Речь идет о ситуациях, когда одновременно выполняются два условия:





в течение трех месяцев подряд человек получает переводы как минимум от 100 разных отправителей;





общая сумма поступлений превышает 12 минимальных заработных плат.





При соблюдении этих критериев данные направляются в органы государственных доходов.





Имеет ли значение статус ИП





Даже если человек зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, информация все равно может быть передана. Ключевой момент - на какой счет поступают деньги. Если переводы идут на личный счет, не предназначенный для бизнеса, они попадают под мониторинг.





Что делает налоговая после получения данных





Работа проходит в два этапа. Сначала гражданину направляют уведомление о выявленных признаках дохода. Оно носит информирующий характер и не требует ответа. Если возникают основания для проверки, проводится камеральный контроль. В случае выявления расхождений направляется уже официальное уведомление, на которое нужно отреагировать в течение 30 рабочих дней.





Что делать при получении уведомления





У получателя есть два варианта: согласиться и подать налоговую отчетность или не согласиться и направить пояснения с подтверждающими документами. Если ответа не будет или данных окажется недостаточно, возможна полноценная налоговая проверка.





Облагаются ли переводы налогом





Сами по себе переводы налогом не облагаются. Обязанность возникает только в том случае, если поступления признаются доходом - например, систематической оплатой за товары или услуги.





Какие переводы не считаются доходом





К ним относятся переводы между родственниками; подарки (на свадьбу, день рождения и т.д.); совместные сборы денег, например, на нужды школы или детского сада. Такие поступления считаются личными и не подлежат налогообложению.





Можно ли использовать личный счет для бизнеса





Нет. Закон требует, чтобы предприниматели использовали отдельные расчетные счета. Более того, при открытии личного счета гражданин подтверждает, что не будет применять его в коммерческих целях.





Также при расчетах за товары и услуги обязательно использование кассовых аппаратов или специальных приложений.





Ответственность за нарушения





Если человек ведет бизнес без регистрации, ему грозит административный штраф: 15 МРП - за первое нарушение; 30 МРП - при повторном в течение года.





Отдельная ответственность предусмотрена за неприменение кассовой техники.





Как налоговая уведомляет граждан





Уведомления направляются в личный кабинет налогоплательщика. Дополнительно приходит оповещение через портал электронного правительства. Лично посещать налоговые органы не требуется - ответ можно отправить онлайн с помощью электронной подписи.





Напомним, что в Казахстане с 15 апреля начали проверять проверять мобильные переводы граждан. Согласно действующим критериям , под внимание налоговых органов попадают граждане, если им денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).



