04.05.2026, 21:16 7876

В каких случаях переводы казахстанцев будет проверять налоговая

В каких случаях переводы казахстанцев будет проверять налоговая
Фото: Depositphotos
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года в Казахстане действуют уточненные правила контроля мобильных переводов физических лиц. В Министерстве финансов разъяснили, в каких случаях банки передают информацию в налоговые органы и какие последствия это может иметь для граждан.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса РК, банковские организации представляют сведения о сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, при наличии признаков получения дохода от предпринимательской деятельности", - пишет Zakon.kz.


Речь идет о ситуациях, когда одновременно выполняются два условия:

в течение трех месяцев подряд человек получает переводы как минимум от 100 разных отправителей;

общая сумма поступлений превышает 12 минимальных заработных плат.

При соблюдении этих критериев данные направляются в органы государственных доходов.

Имеет ли значение статус ИП

Даже если человек зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, информация все равно может быть передана. Ключевой момент - на какой счет поступают деньги. Если переводы идут на личный счет, не предназначенный для бизнеса, они попадают под мониторинг.

Что делает налоговая после получения данных

Работа проходит в два этапа. Сначала гражданину направляют уведомление о выявленных признаках дохода. Оно носит информирующий характер и не требует ответа. Если возникают основания для проверки, проводится камеральный контроль. В случае выявления расхождений направляется уже официальное уведомление, на которое нужно отреагировать в течение 30 рабочих дней.

Что делать при получении уведомления

У получателя есть два варианта: согласиться и подать налоговую отчетность или не согласиться и направить пояснения с подтверждающими документами. Если ответа не будет или данных окажется недостаточно, возможна полноценная налоговая проверка.

Облагаются ли переводы налогом

Сами по себе переводы налогом не облагаются. Обязанность возникает только в том случае, если поступления признаются доходом - например, систематической оплатой за товары или услуги.

Какие переводы не считаются доходом

К ним относятся переводы между родственниками; подарки (на свадьбу, день рождения и т.д.); совместные сборы денег, например, на нужды школы или детского сада. Такие поступления считаются личными и не подлежат налогообложению.

Можно ли использовать личный счет для бизнеса

Нет. Закон требует, чтобы предприниматели использовали отдельные расчетные счета. Более того, при открытии личного счета гражданин подтверждает, что не будет применять его в коммерческих целях.

Также при расчетах за товары и услуги обязательно использование кассовых аппаратов или специальных приложений.

Ответственность за нарушения

Если человек ведет бизнес без регистрации, ему грозит административный штраф: 15 МРП - за первое нарушение; 30 МРП - при повторном в течение года.

Отдельная ответственность предусмотрена за неприменение кассовой техники.

Как налоговая уведомляет граждан

Уведомления направляются в личный кабинет налогоплательщика. Дополнительно приходит оповещение через портал электронного правительства. Лично посещать налоговые органы не требуется - ответ можно отправить онлайн с помощью электронной подписи.

Напомним, что в Казахстане с 15 апреля начали проверять проверять мобильные переводы граждан. Согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если им денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).

Между тем отметим, что самозанятые казахстанцы вновь заявили о проблемах с оплатой обязательных отчислений. По их словам, при попытке оплатить обязательные отчисления платежи отменяются и возвращаются на счет в банке. Ранее с такой же проблемой граждане уже обращались в редакцию. Тогда в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отвечая на запрос Kazakhstan Today, заверили, что "данные технические проблемы были устранены до наступления срока уплаты социальных платежей за период февраль 2026 года".
 

новости по теме

28.04.2026, 11:37 56571

Банкноты номиналом 2000 тенге старого образца выведут из обращения в июне

Банкноты 2012 года выпуска граждане смогут обменять на новые
Банкноты номиналом 2000 тенге старого образца выведут из обращения в июне
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Купюры 2000 тенге старого образца выйдут из обращения в Казахстане в июне, сообщили в Нацбанке РК.

Отмечается, что период параллельного обращения для банкнот номиналом 2000 завершается 24 июня 2026 года.

В банке напомнили, что даже после завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка - бессрочно.

Напомним, в Казахстане были выпущены в обращение новые банкноты всех номиналов, за исключением 20 000 тенге. Их выпуск планируется в конце 2026 года.

Как сообщалось ранее, срок обращения десятитысячных купюр продлят до июня 2027 года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Нацбанкбанкнотыфинансы
24.04.2026, 12:24 76541

Нацбанк вновь сохранил базовую ставку на уровне 18%

Нацбанк вновь сохранил базовую ставку на уровне 18%
Фото: instagram/Нацбанк РК
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Базовая ставка сохранена на уровне 18% годовых. Такое решение принял комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Нацбанка, годовая инфляция в марте 2026 года замедлилась до 11%, при этом продовольственная инфляция составила 11,7%, непродовольственная - 11,3%, сервисная - 10,0%.

Замедлению инфляции способствовали умеренно жесткие денежно-кредитные условия, положительная курсовая динамика, стабилизация потребительского спроса, в том числе на фоне снижения темпов потребительского кредитования, а также действие моратория на рост цен ЖКУ, ГСМ и иные антиинфляционные меры правительства", - рассказали в Нацбанке.


Сообщается, что месячная инфляция в марте снизилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Базовая и сезонно очищенная инфляция также демонстрируют замедление. Вместе с тем их текущие уровни по-прежнему складываются выше значений, необходимых для достижения цели 5%, что указывает на сохранение инфляционного давления в экономике.

Эксперты пояснили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке сопровождается повышением мировых цен на энергоносители, продовольствие и удобрения. Это увеличивает инфляционное давление в ряде стран и повышает риски удорожания импорта для Казахстана.

Рост экономики по оперативным данным в январе-марте 2026 года составил 3,0% в годовом выражении. Несмотря на более слабую динамику нефтяного сектора, рост экономики в целом остается устойчивым благодаря высокой активности в ряде отраслей. Наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве, транспорте, обрабатывающей промышленности и торговле.

Что касается проинфляционных рисков, они связаны прежде всего с усилением внешнего инфляционного давления на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительные риски формируются в связи с возобновлением роста тарифов на ЖКУ и ГСМ выше инфляции после завершения моратория, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен, в том числе через рост издержек для бизнеса. Требует мониторинга дальнейшая адаптация бизнеса к налоговым изменениям и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания.

При сохранении текущих тенденций и отсутствии новых шоков Национальный банк будет готов рассматривать возможность снижения базовой ставки в рамках последующих решений", - добавили в пресс-службе.


Напомним, до 18% повысил Нацбанк базовую ставку в октябре прошлого года. Тогда глава ведомства Тимур Сулейменов не исключил возможности дальнейшего повышения ставки в случае, если инфляция не начнет замедляться.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НацбанкИнфляциябазовая ставка
20.04.2026, 10:49 95981

Tencent инвестирует в Kaspi.kz вместе с сооснователем и главой Михаилом Ломтадзе и долгосрочными институциональными инвесторами из США

Tencent инвестирует в Kaspi.kz вместе с сооснователем и главой Михаилом Ломтадзе и долгосрочными институциональными инвесторами из США
Фото: Kaspi.kz
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz сегодня объявляет о том, что Tencent, сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, ключевые члены руководящей команды и долгосрочные институциональные инвесторы завершили приобретение около 6 миллионов американских депозитарных акций Kaspi.kz у Baring Fintech Venture Funds.

Михаил Ломтадзе прокомментировал:

Tencent - крупнейшая технологическая компания Китая, пионер бизнес-модели суперприложения и создатель WeChat, одного из самых популярных мобильных приложений в мире, которым пользуются более 1,3 миллиарда людей. Мы рады приветствовать Tencent в числе крупнейших акционеров Kaspi.kz! Моя инвестиция, наряду с инвестициями ключевых членов нашей руководящей команды, отражает твердую уверенность в бизнес-модели и долгосрочной стратегии нашей компании. Мы также рады приветствовать Spice Expeditions, международную инвестиционную компанию в сфере финтех, и университетские инвестиционные фонды из США - Washington University и WISIMCO / University of Wisconsin Foundation - в числе долгосрочных акционеров".


О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане наше суперприложение объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, государственные и другие сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет владеет 86%-ной долей в Hepsiburada - одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

Kaspi.kz торгуется на Nasdaq с января 2024 года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.04.2026, 11:37 109181

В ЗКО выявили нарушения бюджетного планирования на 300 млн тенге

В ЗКО выявили нарушения бюджетного планирования на 300 млн тенге
Фото: Depositphotos
Уральск. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Казталовского района Западно-Казахстанской области анализом бюджетного законодательства выявлены нарушения на сумму свыше 300 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

При планировании трехлетнего бюджета в проект включались расходы, не подтвержденные расчетами и документами. Нарушения могли привести к искусственному увеличению расходов бюджета и создавали риски неэффективного использования госсредств. В результате вмешательства прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств", - говорится в сообщении.


Ранее прокуратура Шымкента предотвратила неэффективные расходы на 1,7 млрд тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НарушенияБюджет
16.04.2026, 19:33 120086

Прокуратура Шымкента предотвратила неэффективные расходы на 1,7 млрд тенге

Прокуратура Шымкента предотвратила неэффективные расходы на 1,7 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Шымкента по результатам анализа выявлены нарушения при планировании и использовании государственных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что при реализации проекта строительства инженерной инфраструктуры в одном из микрорайонов бюджетные средства предусмотрены без надлежащего обоснования - на территории отсутствовали жилые дома, жители и необходимая застройка, что исключало фактическую потребность в подведении инженерных сетей", - говорится в сообщении.


Кроме того, часть земельных участков не распределена, проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, а реализация проекта в текущих условиях являлась преждевременной и экономически нецелесообразной.

По акту прокурорского надзора пересмотрены параметры финансирования и заключено дополнительное соглашение, что позволило сократить расходы на сумму 1,7 млрд тенге. В результате предотвращено неэффективное использование бюджетных средств", - проинформировали в прокуратуре.


Ранее в Костанае вынесен приговор по делу о хищении 2,5 млрд тенге субсидий.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ШымкентБюджетрасходы
14.04.2026, 16:46 131801

Минфин проверяет налоговую отчетность семи блогеров

Минфин проверяет налоговую отчетность семи блогеров
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал о проведении налоговой проверки в отношении семи блогеров, передает корреспондент агентства.

За год 1586 уведомлений было отправлено 854 блогерам. Уведомления были отправлены о том, что их доход был уменьшен на 72 млрд тенге, и работа велась в рамках этого. Из них 622 блогера на сегодня представили дополнительные налоговые отчеты", - сообщил вице-министр.


По его словам, авторы блогов увеличили свой доход на 18,3 млрд и заплатили дополнительно до 1 млрд тенге. Им также было предписано заплатить еще 600 млн тенге.

Проводится проверка в отношении семи блогеров. Сумма начисленного им дополнительного налога составляет более 10 млн тенге. Если после проверочных мероприятий сумма не будет уплачена добровольно, если она окажется высокой, мы будем взыскивать ее путем передачи материалов правоохранительным органам, или же придется принять процессуальное решение. Мы не можем назвать их имена. Это налоговая тайна", - рассказал Ержан Биржанов.


Ранее сообщалось, что во Вьетнаме задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса. Подозреваемый получил незаконный доход в размере 100 млн тенге.

Также департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск другой известный блогер. Его подозревают в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории Казахстана. Он участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, через них было проведено более 3,6 млрд тенге средств игроков.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НалогиПроверкаблогеры
10.04.2026, 09:32 151596

Нацбанк установил порог для проверки целей покупки иностранной валюты

Нацбанк установил порог для проверки целей покупки иностранной валюты
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правления Нацбанка Республики Казахстан от 31 марта 2026 года №28 установлены пороговые значения в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки.

Установить пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки безналичной иностранной валюты за национальную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и порядок ее использования на заявленные цели, в размере, превышающем пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте", - говорится в документе.


Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Еще одним постановлением от 31 марта 2026 года №29 Нацбанк внес изменения в ряд нормативных постановлений, регулирующих валютные операции и контроль на внутреннем валютном рынке. Поправки направлены на совершенствование системы валютного регулирования и повышение прозрачности операций на внутреннем валютном рынке.

В частности, обновлены правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Сбор информации будет осуществляться на основе данных об операциях банков второго уровня, акционерного общества Банк Развития Казахстана, национального оператора почтовой связи, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на обменные операции с иностранной валютой.

Мониторинг будет включать сведения об операциях клиентов на внутреннем валютном рынке, движении средств по банковским счетам, а также переводах денег в иностранной валюте без открытия банковского счета.

Физические лица смогут осуществлять переводы денег по валютным операциям без открытия банковского счета на сумму не более 10 тыс. долларов США в эквиваленте.

Согласно документу, переводы без открытия и использования счета в уполномоченном банке могут осуществляться на территории Казахстана, а также из страны и в страну, если сумма операции не превышает установленный лимит.

Одновременно усиливается контроль за валютными операциями. Уполномоченные банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся агентами валютного контроля, обязаны сообщать в Нацбанк о выявленных нарушениях валютного законодательства со стороны клиентов. Такая информация должна направляться ежемесячно не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, банки обязаны ежемесячно до 10 числа представлять в центральный аппарат Нацбанка отчет о проведенных валютных операциях. В отчет включаются операции юридических лиц на сумму от 50 тыс. долларов в эквиваленте, а также операции физических лиц на сумму от 10 тыс. долларов и сделки по покупке или продаже иностранной валюты от 1 тыс. долларов.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 
07.04.2026, 10:29 165421

Параметры порога минимальной достаточности пенсионных пересмотрят в Казахстане

Параметры порога минимальной достаточности пенсионных пересмотрят в Казахстане
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минтруда и соцзащиты населения подготовило проект постановления правительства в целях совершенствования механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений и повышения адекватности пенсионного обеспечения из накопительной пенсионной системы. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект предусматривает пересмотр параметров порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, направленных на обеспечение более устойчивого и сбалансированного формирования пенсионных доходов граждан, на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.

Целью проекта является повышение адекватности пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы и совершенствование механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений", - говорится в документе.


Напомним, ранее министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил, что рассматривается увеличение порога минимальной достаточности для досрочного снятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда.

По его словам, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений. Порядка 1 трлн тенге изъято гражданами от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, министерство считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности. Это делается для развития накопительной пенсионной системы. Досрочное снятие средств используется для погашения займов и медицинских расходов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:порогпенсионные

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?

      Архив опросов