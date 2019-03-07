17 человек погибли при затоплении школьного автобуса в Иордании

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - В районе Мертвого моря в Иордании в школьном автобусе, который оказался на пути потоков воды из-за проливных дождей, погибли 17 человек, несколько десятков пострадали, передает Kazakhstan Today.





Группа из 44 человек поехала на школьную экскурсию, среди них были 37 школьников и семь сопровождающих. Автобус остановился в пересохшем русле реки Зарка Маин, когда внезапно начался ливень, оно мгновенно заполнилось водой. Пока поступает противоречивая информация о пропавших без вести. Сообщается, что при помощи вертолетов ведется поиск 20 школьников. На место ЧП прибыл премьер-министр королевства Умар ар-Раззаз, сообщает " 5 канал ".





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